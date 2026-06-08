सोशल मीडिया पर बिना जांचे-परखे फेक न्यूज शेयर करना पड़ेगा भारी, जानिए क्या कहते हैं नए नियम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom प्लेटफार्मों को आदेश पर 3 घंटे में सामग्री हटानी होगी।

Fake News Alert: आज के समय में हर कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है. अक्सर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग फेक न्यूज शेयर कर देते हैं, जिसके चलते कई लोग उस फेक न्यूज पर भरोसा कर लेते हैं. लेकिन अब सोशल मीडिया पर किसी भी फोटो, वीडियो या खबर को बिना जांचे-परखे शेयर करना भारी पड़ सकता है.

फेक और डीपफेक कंटेंट पर रोक लगाने के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस तरह की भ्रामक जानकारी जानबूझकर फैलाता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

क्राइम ब्रांच DCP ने लोगों को आगाह किया

इंदौर क्राइम ब्रांच के DSP राजेश डंडोतिया ने एक वीडियो जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि मिसइन्फॉरर्मेशन फैलाना गंभीर अपराध बन सकता है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

उन्होंने आगे कहा कि कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जिम्मेदारी है कि वह किसी भी तरह की फोटो या वीडियो को शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई की जांच करें. क्योंकि अगर उन्हें अपने फॉलोअर्स का भरोसा बनाए रखना है तो उसके लिए फैक्ट चेक करना काफी जरूरी है.

क्या हैं फेक न्यूज और डीपफेक से जुड़े नियम?

फेक न्यूज और भ्रामक कंटेंट पर रोक लगाने के लिए कई नियम लागू किए गए हैं इनके तहत

अगर सरकारी या कोर्ट का आदेश आता है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भ्रामक या डीपफेक कंटेंट 3 घंटे के अंदर हटाना होगा.

अगर आप कटेंट AI से तैयार करते हैं तो उसपर लेबल लगाना जरूरी होगा.

अगर कोई जानकर फेक न्यूज फैलाता है तो BNS और IT कानूनों के तहत FIR दर्ज हो सकती है.

टाइम पर कंटेंट नहीं हटाने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय की जा सकती है.

डिजिटल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक इन सभी के जरिए फेन न्यूज फैलाने पर कार्रवाई हो सकती है.

सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर करने से पहले उसकी सही जानकारी का पता करना जरूरी है.

कंटेंट क्रिएटर्स की बढ़ी जिम्मेदारी

नए नियमों के तहत कंटेंट क्रिएटर्स, ब्लॉगर और सोशल मीडिया इन्फलुएंसर्स को पहले से ज्यादा सर्तक रहने की जरूरत है. किसी भी न्यूज, फोटो, वीडियो को पोस्ट करने से पहले उसकी सच्चाई की जांच करना बेहद जरूरी है, ताकि फर्जी जानकारी लोगों तक न पहुंचे. एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी जानकारी को शेयर करने से पहले फैक्ट चेक जरूर कर लें. गलत जानकारी शेयर करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.