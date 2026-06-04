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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीMule account: क्या होता है म्यूल अकाउंट? पैसों के लालच में किसी को न दें अपने दस्तावेज, RBI ने बताई सेफ्टी टिप्स

Mule account: क्या होता है म्यूल अकाउंट? पैसों के लालच में किसी को न दें अपने दस्तावेज, RBI ने बताई सेफ्टी टिप्स

Mule account news: क्या आपको म्यूल अकाउंट के बारे में पता है? आपका बैंक खाता भी म्यूल खाता हो सकता है. इस तरह के खातों का इस्तेमाल साइबर अपराधी कर रहे हैं. पढ़ें पूरी जानकारी.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: Esha Yadav | Updated at : 04 Jun 2026 07:02 PM (IST)
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What is Mule Account: आज कल सभी लोगों के बैंक में अकाउंट होते हैं. बैंक के कुछ खाते ऐसे होते हैं, जिनपर साइबर अपराधियों की नजर रहती है. अब बड़ी बात यह है कि इनमें से कई खाते साइबर अपराधी गैर कानूनी लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं. इस तरह के खातों को लेकर वह आम आदमी को अपना निशाना बनाते हैं.

दरअसल म्यूल खातों को लेकर आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आज के समय में फ्रॉड बहुत चल रहा है. म्यूल अकाउंट का मतलब है कि कोई अपराधी चोरी से पैसे ट्रांसफर करने के लिए किसी और के खाते का इस्तेमाल करता है और इन सबके बारे में उस व्यक्ति को पता भी नहीं होता. यानी अकाउंट के यूजर को इस बारे में जरा भी खबर नहीं होती.

म्यूल अकाउंट क्या होता है?

म्यूल अकाउंट का असल मतलब होता है, ऐसा खाता जिसका इस्तेमाल साइबर अपराधी करते हैं. इस खाते का इस्तेमाल गैर कानूनी पैसों के लेन देन के लिए किया जाता है. साइबर अपराधी ऐसे फ्रॉड का शिकार ज्यादातर कम पढ़े लिखे लोग या गरीब लोग ही बनते हैं, क्योंकि इनको पैसो का लालच देकर इनके दस्तावेज ले लिये जाते हैं, जिसके द्वारा खाता खुलवाया जाता है और उसके बाद उस खाते का गलत इस्तेमाल किया जाता है.

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म्यूल अकाउंट के तीन प्रकार होते हैं...

. Unwitting mule (अनजाने)

अनवीटिंग म्यूल का मतलब जिसके खाते का प्रयोग धोखाधड़ी के लिए हो रहा और उस व्यक्ति को नहीं पता.

. Witting mule (जानकर)

वीटिंग म्यूल का मतलब है कि व्यक्ति जानबूझकर किसी गैर कानूनी काम के लिए मदद कर रहा या किसी गैर कानूनी काम में उसका हाथ है.

. Complicit mule (सहयोगी)

क्मप्लीसिट म्यूल का मतलब है, जो व्यक्ति किसी अपराधी के साथ मिलकर काम कर रहा.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा लोगों को सतर्क

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को सतर्क कर रहा है. साथ ही ये अपील की जा रही है कि साइबर अपराधियों का शिकार न बनें. अगर आपके खाते से पैसे भेजे जा रहे हैं या लिये जा रहै हैं तो आप भी इसके भागीदार बन सकते हैं. ऐसे में अगर आपने सतर्कता नहीं बरती तो आप जेल भी जा सकते हैं.

आरबीआई ने बताया क्या-क्या नहीं करना चाहिए?

इन सभी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने सावधानी बरतने के लिए कुछ टिप्स बताए हैं.

. खाते से पैसे ट्रांसफर करवाने के लिए किसी अनजान का सहारा न लें.
. हर बैठे पैसे कमाई का कोई मैसेज आए तो भरोसा ना करें.
. अपने बैंक की जानकारी किसी से शेयर न करें और न ही ओटीपी बताएं.
. बैंक खाते की रकम पर नजर रखें. अगर बैंक खाते में अनजानी रकम जमा हो तो तुरंत ही साइबर हेल्पलाइन पर जानकारी दें.

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Published at : 04 Jun 2026 07:01 PM (IST)
Tags :
Bank News RBI Mule Account
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