Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बढ़ोतरी के बावजूद केंद्रीय कर्मचारियों से 22% DA कम।

West Bengal DA Hike: हर सरकारी कर्मचारी की नजर DA यानी महंगाई भत्ते पर होती है. क्योंकि यह सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का अहम हिस्सा होता है, यही कारण है कि कर्मचारी इसके बढ़ने का इंतजार करते हैं. इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है. अब सरकार ने महंगाई भत्ते में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है. इस फैसले की जानकारी वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने आज 22 जून 2026 को राज्य का बजट पेश करते हुए दी. अब इस फैसले के बाद लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा हो सकता है.

बढ़ोतरी के बाद कितना होगा DA?

इस फैसले के बाद कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 18 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा.

साथ ही पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत यानी DR में 20 प्रतिशत की एक्स्ट्रा बढ़ोतरी का फायदा होगा.

इस तारीख से मिलेगा बढ़ी हुई दरों का लाभ

सरकार के मुताबिक, नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगी.

मतलब कर्मचारियों की सैलरी में महंगाई भत्ते का लाभ अक्टूबर से दिखाई देगा.

वहीं पेंशनभोगियों की पेंशन में बढ़े हुए DR का लाभ भी इसी तारीख से दिखेगा.

ध्यान दें, यह बढ़ोतरी राज्य सरकार के कर्मचारियों, अर्ध-सरकारी संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होगी.

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अभी भी केंद्रीय कर्मचारियों से पीछे क्यों हैं राज्य कर्मचारी?

20 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों का DA 38 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा.

लेकिन इसके बाद भी वह केंद्रीय कर्मचारियों से काफी पीछे रहेंगे.

वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 60 प्रतिशत DA मिल रहा है.

मतलब साफ है कि बढ़ोतरी के बाद भी पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों और केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 22 प्रतिशत का अतंर रहेगा.

दोनों में इतना अंतर क्यों है?

इस अंतर की सबसे बड़ी वजह दोनों के सैलरी सिस्टम में अंतर है.

केंद्रीय कर्मचारियों को DA 7वें वेतन आयोग के आधार पर मिलता है.

वहीं पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों को सैलरी और भत्ते राज्य सरकार के ROPA 2019 नियमों के तहत तय किया जाता है.

साथ ही केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में DA बढ़ाने पर फैसला लेती है.

वहीं राज्य सरकार की ओर से DA में बढ़ोतरी कम होती है और समय भी ज्यादा लगता है.

यही कारण है कि केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के DA के बीच बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है.

अब इस फैसले के बाद कर्मचारियों की नजरें अक्टूबर महीने पर टिकी हुई हैं, क्योंकि उन्हें बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा.

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