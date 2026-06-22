85% भारतीयों के पास नहीं है वसीयत, आपकी एक लापरवाही कहीं परिवार को न कर दे बर्बाद

Property will: लोग अक्सर अपनी जिंदगी संपत्ति बनाने में ही लगा देते हैं और इसी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आगे इसके भविष्य के बारे में सोच ही नहीं पाते. बाद में यही बात परिवार में झगड़ों और विरासत से जुड़े विवादों की वजह बन जाती है.

एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 85 प्रतिशत भारतीयों ने अभी तक वसीयत नहीं बनाई है और न ही इसे बनाने की कोई योजना है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर समय रहते वसीयत तैयार कर ली जाए तो परिवार को आगे चलकर कानूनी परेशानियों और विवादों से बचाया जा सकता है.

वसीयत बनाने के मामले में भारत अभी भी पीछे

लोग अक्सर संपत्ति के बंटवारे या वसीयत के बारे में बात ही नहीं करते. एक रिपोर्ट के मुताबिक 84.8% लोगों ने अब तक वसीयत नहीं बनाई है और 62.5% लोगों की आने वाले समय में भी इसे बनाने की कोई योजना नहीं है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस पर बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे चलकर यही चीज परिवार में विवाद और कानूनी लड़ाई की वजह बन सकती है.

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हाथ से लिखी वसीयत भी है मान्य

हाथ से लिखी हुई वसीयत भी वैध मानी जाती है. बहुत लोगों को लगता है कि वसीयत सिर्फ स्टांप पेपर या टाइप किए हुए कानूनी डॉक्यूमेंट पर ही बनती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. अगर कोई व्यक्ति खुद हाथ से वसीयत लिखता है तो उस पर उसका साइन होना जरूरी है. साथ ही दो गवाहों के हस्ताक्षर भी उसकी मौजूदगी में होने चाहिए. वसीयत में तारीख, संपत्ति का पूरा ब्यौरा, किसे क्या मिलेगा इसकी जानकारी और एक एक्जिक्यूटर का नाम साफ-साफ लिखा होना चाहिए.

वसीयत का रजिस्ट्रेशन है फायदेमंद?

वसीयत का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं होता लेकिन करवाने से डॉक्यूमेंट पर भरोसा और बढ़ जाता है. जब वसीयत रजिस्टर्ड होती है तो यह साबित करना आसान हो जाता है कि इसे उसी व्यक्ति ने बनाया है. इससे किसी तरह की जालसाजी या कागज में बदलाव की संभावना भी कम हो जाती है. अगर आगे चलकर कोई विवाद होता है तो कोर्ट में भी रजिस्टर्ड वसीयत को साबित करना ज्यादा आसान होता है.

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डिजिटल युग में करवाए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

आज के समय में वसीयत बनवाने की प्रक्रिया पहले से काफी आसान हो गई है. कई जगह ऑनलाइन मदद मिल जाती है जहां ड्राफ्ट बनाने से लेकर अपॉइंटमेंट लेने तक की सुविधा मिलती है. लेकिन फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए व्यक्ति को खुद और गवाहों को सब-रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ता है. एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि वसीयत एक बार बनाकर छोड़ देने वाली चीज नहीं है. जब भी जिंदगी में कुछ बदलाव हो जैसे नई संपत्ति आ जाए या परिवार में कोई बदलाव हो तो उसे अपडेट करते रहना चाहिए.