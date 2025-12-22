Indian Railway Fare Hike: ट्रेन का सफर एक बार फिर से महंगा होने वाला है. भारतीय रेलवे ने नए साल से कुछ ही दिन पहले किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की है. आपको बता दें कि यह बढ़ोतरी इस साल दूसरी बार की जा रही है. इस फैसले का सीधा असर जनरल, मेल/एक्सप्रेस और एसी क्लास में यात्रा करने वाले लंबी दूरियों के यात्रियों पर पड़ेगा. आइए जानते हैं कि बीते 6 महीनों में टिकट के दाम कितने बढ़ गए हैं.

कब होगा नया संशोधित किराया लागू

आधिकारिक घोषणाओं के मुताबिक संशोधित किराया 26 दिसंबर 2025 से लागू होने जा रहा है. यह बढ़ोतरी जनरल (सेकंड क्लास), मेल/एक्सप्रेस और सभी एसी कैटिगरी पर लागू होगी. हालांकि भारतीय रेलवे ने साफ तौर पर कहा है कि लोकल ट्रेन और मंथली सीजन टिकट के किराए में कोई भी बदलाव नहीं होगा. इससे रोजाना यात्रा करने वालों को राहत मिलेगी.

कौन प्रभावित होगा और किसे छूट मिलेगी

यह बढ़ोतरी लंबी दूरी की यात्रा को टारगेट करती है. साधारण क्लास में 215 किलोमीटर तक यात्रा करने वाले यात्रियों के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. इस दूरी से आगे यात्रा किए गए किलोमीटर के आधार पर किराया धीरे-धीरे बढ़ेगा. यह स्ट्रक्चर इस बात को सुनिश्चित करता है कि कम दूरी की यात्रा करने वालों पर कोई असर न पड़े.

दिसंबर से क्या होगी संशोधित किराया दर



26 दिसंबर से किराया बढ़ोतरी प्रति किलोमीटर के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी. साधारण क्लास में 215 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा करने वाले यात्रियों को प्रति किलोमीटर 1 पैसा ज्यादा देना होगा. मेल/एक्सप्रेस और एसी क्लास के लिए बढ़ोतरी 2 पैसे प्रति किलोमीटर तय की गई है. इसी के साथ नॉन एसी कोच में 500 किलोमीटर की यात्रा करने वाले यात्रियों को एक यात्रा के लिए लगभग ₹10 ज्यादा देने होंगे.

पिछले 6 महीना में किराए में कितने बढ़ोतरी हुई

आपको बता दें कि इससे पहले 1 जुलाई 2025 को भी किराए में बढ़ोतरी की गई थी. उस वक्त नॉन एसी मेल/एक्सप्रेस किराए में एक पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई थी. इसी के साथ एसी किराए में दो पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई थी. हालांकि उस वक्त भी 500 किलोमीटर तक की साधारण क्लास यात्रा और उपनगरीय सेवाओं को छूट दी गई थी. कुल मिलाकर अब साल की शुरुआत की तुलना में लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्री, खास तौर से मेल/एक्सप्रेस और एसी क्लास में प्रति किलोमीटर चार पैसे ज्यादा दे रहे हैं.

ये भी पढ़ें: इन देशों में नहीं है एक भी रेलवे स्टेशन, आने जाने के लिए लोग बसों पर हैं निर्भर