किस रूट पर चलेगी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर, जानें कितना होगा इसका किराया?

Vande Bharat Sleeper: भारतीय रेलवे लगातार खुद को नए दौर के हिसाब से ढाल रहा है. देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं और अब यात्रियों की उम्मीदें भी बदल चुकी हैं. तेज रफ्तार के साथ आराम और बेहतर सुविधाएं अब प्राथमिकता बन गई हैं. इसी दिशा में रेलवे एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है.

देश को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिलने वाली है, जो लंबी दूरी की यात्रा को पूरी तरह नया अनुभव देगी. खास बात यह है कि इस ट्रेन का रूट, किराया और सुविधाओं से जुड़ी पूरी जानकारी सामने आ चुकी है. नए साल 2026 की शुरुआत में यह ट्रेन पटरियों पर दौड़ती नजर आ सकती है.

किस रूट पर चलेगी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन?

भारतीय रेलवे की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी. यह ट्रेन गुवाहाटी से हावड़ा तक का सफर तय करेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. माना जा रहा है कि 17 या 18 जनवरी 2026 को इस ट्रेन की औपचारिक शुरुआत हो सकती है.

अब तक देश में चल रही वंदे भारत ट्रेनों में केवल चेयर कार की सुविधा थी. लेकिन स्लीपर वर्जन के आने से लंबी दूरी के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. इस ट्रेन में आरामदायक बेड दिए जाएंगे जिससे रात के सफर में यात्री चैन की नींद ले सकेंगे और सुबह तरोताजा होकर अपनी मंजिल पर पहुंच सकेंगे.

कितना होगा किराया?

रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के किराए का भी एलान कर दिया है. गुवाहाटी से हावड़ा रूट पर 3AC का किराया 2300 रुपये रखा गया है. जिसमें यात्रियों को खाना भी मिलेगा. 2AC में सफर करने के लिए 3000 रुपये देने होंगे. जबकि 1AC का किराया 3600 रुपये तय किया गया है.

सुविधाओं की बात करें तो ट्रेन में मॉडर्न वॉशरूम दिए गए हैं, जिनमें सेंसर आधारित नल लगाए गए हैं. सफाई व्यवस्था को भी बेहतर बनाया गया है. इसके अलावा इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट की सुविधा दी गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर यात्री सीधे ट्रेन प्रबंधन या लोको पायलट से संपर्क कर सकें.

हाई स्पीड ट्रायल और सेफ्टी पर फोकस

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का आखिरी हाई स्पीड ट्रायल हाल ही में सफलतापूर्वक पूरा किया गया है. ट्रायल के दौरान ट्रेन ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की. इस दौरान राइड क्वालिटी, ब्रेकिंग सिस्टम, इमरजेंसी ब्रेक और सेफ्टी फीचर्स की गहन जांच की गई. रेलवे का फोकस सिर्फ रफ्तार पर नहीं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा और आराम पर भी है. स्वदेशी तकनीक से तैयार यह ट्रेन आने वाले समय में लंबी दूरी की रेल यात्रा का नया मानक तय कर सकती है.

