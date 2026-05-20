Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom रेलवे मुआवजा केवल ट्रेन हादसे या लापरवाही साबित होने पर ही मिलता है।

Indian Railways Rule: भारत में हर दिन ट्रेन से लाखों लोग सफर करते हैं. कुछ लोगों के लिए ये सफर आरामदायक होता है तो वहीं किसी के साथ सफर के दौरान कभी-कभी दुर्भाग्यपूर्ण हादसे हो जाते हैं. अगर किसी व्यक्ति की सफर के दौरान किसी कारण जैसे तबीयत बिगड़ने या फिर प्राकृतिक कारणों से मौत हो जाती है तो ऐसे में कई लोगों के मन में एक सवाल आता है कि क्या ट्रेन तुरंत रोक दी जाती है या सफर जारी रहता है? भारतीय रेलवे ने ऐसी स्थिति के लिए भी खास नियम बनाएं हैं ताकि कानूनी प्रक्रिया सही तरीके से पूरी हो सके.

अगले नजदीकी स्टेशन पर रोकी जाती है ट्रेन

बता दें कि अगर ट्रेन में किसी यात्री की मौत हो जाती है तो इसकी जानकारी सबसे पहले TTE या गार्ड को दी जाती है, लेकिन ट्रेन को आमतौर पर बीच रास्ते में नहीं रोका जाता है. ट्रेन को अगले बड़े स्टेशन पर रोका जाता है, जहां पर मेडिकल सुविधा उपलब्ध हो. वहीं पर आगे की कार्रवाई की जाती है.

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GRP और मेडिकल टीम संभालती है मामला

इसके बाद स्टेशन पहुंचते ही Government Railway Police और मेडिकल टीम मौके पर पहुंचती है. इसके बाद सबसे पहले डॉक्टर मौत की पुष्टि करते हैं,जिसके बाद पुलिस जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करती है. वहीं अगर किसी की मौत प्राकृतिक कारणों जैसे हार्ट अटैक या फिर बीमारी से हुई है तो पुलिस पंचनामा भरती है और जरूरत पड़ने पर पोस्टमार्टम कराया जाता है. जब पहचान पूरी हो जाती है तब उसके बाद शव परिवार वालों को सौंप दिया जाता है.

सहयात्रियों के पास क्या ऑप्शन होता है?

अगर मृतक के साथ परिवार या फिर रिश्तेदार, दोस्त सफर कर रहे हो तो वे शव के साथ स्टेशन पर उतर सकते हैं और बाकी के यात्री अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं.

क्या रेलवे मुआवजा देता है?

यह इस बात पर निर्भर करता है कि मौत किस कारण से हुई है जैसे...

मुआवजा तब मिलता है जब किसी की मौत ट्रेन हादसे की वजह से हुई हो.

या फिर रेलवे की लापरवाही साबित हो तब मुआवजा मिलता है.

इसके साथ ही अगर यात्री का बीमा हुआ हो.

अगर मौत प्राकृतिक कारणों की वजह से या फिर किसी बीमारी के कारण हुई हो तो मुआवजा नहीं मिलता है.

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शव को घर कैसे ले जाया जाता है?

अगर परिवार शव को अपने घर ले जाना चाहता है तो रेलवे यह सुविधा देता है.

शव को पार्सल या फिर लगेज वैन के जरिए भेजा जा सकता है. इसके लिए आपके पास ये जरूरी दस्तावेज होने चाहिए जैसे...