हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: चलती ट्रेन में हो जाए यात्री की मौत तो क्या करता है रेलवे? क्या तुरंत रुक जाती है रेल, जानिए नियम

Train News: चलती ट्रेन में हो जाए यात्री की मौत तो क्या करता है रेलवे? क्या तुरंत रुक जाती है रेल, जानिए नियम

Indian Railways Rule: ट्रेन से सफर करते समय अगर किसी यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ जाए या दुर्भाग्यवश मौत हो जाए तो कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या ट्रेन तुरंत रोक दी जाती है या नहीं?

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 20 May 2026 10:20 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • रेलवे मुआवजा केवल ट्रेन हादसे या लापरवाही साबित होने पर ही मिलता है।

Indian Railways Rule: भारत में हर दिन ट्रेन से लाखों लोग सफर करते हैं. कुछ लोगों के लिए ये सफर आरामदायक होता है तो वहीं किसी के साथ  सफर के दौरान कभी-कभी दुर्भाग्यपूर्ण हादसे हो जाते हैं. अगर किसी व्यक्ति की सफर के दौरान किसी कारण जैसे तबीयत बिगड़ने या फिर प्राकृतिक कारणों से मौत हो जाती है तो ऐसे में कई लोगों के मन में एक सवाल आता है कि क्या ट्रेन तुरंत रोक दी जाती है या सफर जारी रहता है? भारतीय रेलवे ने ऐसी स्थिति के लिए भी खास नियम बनाएं हैं ताकि कानूनी प्रक्रिया सही तरीके से पूरी हो सके.

अगले नजदीकी स्टेशन पर रोकी जाती है ट्रेन

बता दें कि अगर ट्रेन में किसी यात्री की मौत हो जाती है तो इसकी जानकारी सबसे पहले TTE या गार्ड को दी जाती है, लेकिन ट्रेन को आमतौर पर बीच रास्ते में नहीं रोका जाता है. ट्रेन को अगले बड़े स्टेशन पर रोका जाता है, जहां पर मेडिकल सुविधा उपलब्ध हो. वहीं पर आगे की कार्रवाई की जाती है.

ट्रेन में अपने साथ घी ले जाने की सोच रहे हैं? यह नियम नहीं जाना तो जब्त हो जाएगा सारा सामान

GRP और मेडिकल टीम संभालती है मामला

इसके बाद स्टेशन पहुंचते ही Government Railway Police और मेडिकल टीम मौके पर पहुंचती है. इसके बाद सबसे पहले डॉक्टर मौत की पुष्टि करते हैं,जिसके बाद पुलिस जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करती है. वहीं अगर किसी की मौत प्राकृतिक कारणों जैसे हार्ट अटैक या फिर बीमारी से हुई है तो पुलिस पंचनामा भरती है और जरूरत पड़ने पर पोस्टमार्टम कराया जाता है. जब पहचान पूरी हो जाती है तब उसके बाद शव परिवार वालों को सौंप दिया जाता है.

सहयात्रियों के पास क्या ऑप्शन होता है?

अगर मृतक के साथ परिवार या फिर रिश्तेदार, दोस्त सफर कर रहे हो तो वे शव के साथ स्टेशन पर उतर सकते हैं और बाकी के यात्री अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं.

क्या रेलवे मुआवजा देता है?

यह इस बात पर निर्भर करता है कि मौत किस कारण से हुई है जैसे...

  • मुआवजा तब मिलता है जब किसी की मौत ट्रेन हादसे की वजह से हुई हो.
  • या फिर रेलवे की लापरवाही साबित हो तब मुआवजा मिलता है.
  • इसके साथ ही अगर यात्री का बीमा हुआ हो.
  • अगर मौत प्राकृतिक कारणों की वजह से या फिर किसी बीमारी के कारण हुई हो तो मुआवजा नहीं मिलता है.

ITR फाइल करने से पहले आपके पास होने चाहिए ये 6 कागज, वरना फंस जाएगा पैसा

शव को घर कैसे ले जाया जाता है?

अगर परिवार शव को अपने घर ले जाना चाहता है तो रेलवे यह सुविधा देता है.

शव को पार्सल या फिर लगेज वैन के जरिए भेजा जा सकता है. इसके लिए आपके पास ये जरूरी दस्तावेज होने चाहिए जैसे...

  • डेथ सर्टिफिकेट
  • पुलिस NOC
  • पहचान पत्र

Published at : 20 May 2026 10:19 AM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS Train Rules
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Train News: चलती ट्रेन में हो जाए यात्री की मौत तो क्या करता है रेलवे? क्या तुरंत रुक जाती है रेल, जानिए नियम
Train News: चलती ट्रेन में हो जाए यात्री की मौत तो क्या करता है रेलवे? क्या तुरंत रुक जाती है रेल, जानिए नियम
यूटिलिटी
मोबाइल नंबर से ऐसे चेक करें गैस सब्सिडी, मिनटों में पता चल जाएगा खाते में पैसा आया कि नहीं
मोबाइल नंबर से ऐसे चेक करें गैस सब्सिडी, मिनटों में पता चल जाएगा खाते में पैसा आया कि नहीं
यूटिलिटी
Lump Sum Investment: क्या होता है लम्प सम इनवेस्टमेंट, जानें ज्यादा रिटर्न के लिए कहां करें निवेश?
Lump Sum Investment: क्या होता है लम्प सम इनवेस्टमेंट, जानें ज्यादा रिटर्न के लिए कहां करें निवेश?
यूटिलिटी
Financial Planning: अमीर बना देंगी सही फाइनेंशियल आदतें, पीढ़ियों तक बनेगी दौलत, आज से शुरू करें स्मार्ट मनी प्लानिंग
अमीर बना देंगी सही फाइनेंशियल आदतें, पीढ़ियों तक बनेगी दौलत, आज से शुरू करें स्मार्ट मनी प्लानिंग
Advertisement

वीडियोज

Trump Ultimatum | Iran-US War Update: ईरान की चेतावनी से बड़ी अमेरिका में हलचल | Breaking News
Sandeep Chaudhary | Petrol-Diesel Price Hike: महंगाई की मार... क्या राम जी करेंगे बेड़ापार?
Bharat Ki Baat : श्री राम-हनुमान के सहारे Rahul - Akhilesh ? | CM Yogi | BJP | Sapa | UP Election
Janhit | Twisha Sharma Case | Chitra Tripathi: ट्विशा शर्मा केस के 4 बड़े ट्विस्ट !
Crime News : अपहरण के बाद मर्डर का डरावना खेल! | Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वाह रे पाकिस्तान! भारत में जो एयरबेस हैं ही नहीं, उनको तबाह करने का किया दावा, शहबाज-मुनीर का फिर शर्म से झुका सिर
वाह रे पाकिस्तान! भारत में जो एयरबेस हैं ही नहीं, उनको तबाह करने का किया दावा, शहबाज-मुनीर का फिर शर्म से झुका सिर
महाराष्ट्र
नॉर्वे में पत्रकार के सवाल पूछे जाने को लेकर संजय राउत का PM मोदी पर तंज, 'एक बार पद छोड़ने से पहले...'
नॉर्वे में पत्रकार के सवाल पूछे जाने को लेकर संजय राउत का PM मोदी पर तंज, 'एक बार पद छोड़ने से पहले...'
इंडिया
देश में हुए एक साथ चुनाव तो बचेंगे 7 लाख करोड़ रुपए...संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष ने समझाया गणित
देश में हुए एक साथ चुनाव तो बचेंगे 7 लाख करोड़ रुपए...संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष ने समझाया गणित
स्पोर्ट्स
विराट कोहली बनें IPL में कमाई के सिकंदर, जानिए कितने करोड़ अबतक कमाए, रोहित-धोनी किस नंबर पर जानिए
विराट कोहली बनें IPL में कमाई के सिकंदर, जानिए कितने करोड़ अबतक कमाए, रोहित-धोनी किस नंबर पर जानिए
बॉलीवुड
‘साठ साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला', अस्पताल वाली घटना के बाद सलमान खान ने पैप्स को दी चेतावनी
‘साठ साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला', अस्पताल वाली घटना के बाद सलमान की पैप्स को वॉर्निंग
विश्व
PM Modi Italy Visit: नॉर्वे के बाद इटली पहुंचे पीएम मोदी, खुद बताया पूरा शेड्यूल, जॉर्जिया मेलोनी से होगी मुलाकात
नॉर्वे के बाद इटली पहुंचे पीएम मोदी, खुद बताया पूरा शेड्यूल, जॉर्जिया मेलोनी से होगी मुलाकात
विश्व
'स्वागत है मेरे दोस्त', पीएम मोदी के ईटली पहुंचते ही जॉर्जिया मेलोनी ने शेयर की ये सेल्फी
'स्वागत है मेरे दोस्त', पीएम मोदी के ईटली पहुंचते ही जॉर्जिया मेलोनी ने शेयर की ये सेल्फी
ट्रेंडिंग
चाशनी में डूबी इडली है रसगुल्ला? यूजर ने इंटरनेट पर किया मजाक तो शशि थरूर ने दिया जोरदार जवाब
चाशनी में डूबी इडली है रसगुल्ला? यूजर ने इंटरनेट पर किया मजाक तो शशि थरूर ने दिया जोरदार जवाब
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Embed widget