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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबीमारी के खर्चों की नो टेंशन! अनलिमिटेड हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने में टियर-3 शहर आगे, क्या हैं इसके फायदे ?

बीमारी के खर्चों की नो टेंशन! अनलिमिटेड हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने में टियर-3 शहर आगे, क्या हैं इसके फायदे ?

Health Insurance: बढ़ती बीमारियों के खर्चों के लिए अब लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं. खासकर अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड वाले प्लान की लोकप्रियता टियर -2 और टियर -3 शहरों में लगातार बढ़ रही है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 07 Jul 2026 12:22 PM (IST)
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  • टियर-3 शहरों में इसकी खरीद टियर-1 शहरों से भी अधिक हुई है।

Health Insurance: बढ़ती बीमारियों के साथ ही इलाज का खर्च भी लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में यह पता नहीं होता है कि कब और कहां कोई इमरजेंसी आ जाए. एक आम व्यक्ति के लिए अस्पताल का खर्च उठाना आसान नहीं है. इलाज के लिए लोगों की सालों की सेविंग एक झटके में खत्म हो जाती है. यही कारण है कि अब ज्यादातर लोग हेल्थ इंश्योरेंस की ओर रुख कर रहे हैं. खास बात तो यह है कि पहले सिर्फ बड़े शहरों में ही लोग हेल्थ कवरेज ले रहे थे, लेकिन अब छोटे शहर के लोग भी हेल्थ प्लान चुन रहे हैं. खासकर अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड वाले प्लान को टियर -2 और टियर -3 शहरों में तेजी से बढ़ा है.

क्या है अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड?

बता दें कि हेल्थ इंश्योरेंस में अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड एक ऐसी सुविधा है, जिसमें इलाज का खर्च खत्म हो जाने के बाद कंपनी खुद ही आपके हेल्थ कवर को रिचार्ज कर देती है. उदाहरण के तौर पर समझें आपके पास 5 लाख का बेस कवर है. इस बीच किसी गंभीर बीमारी के इलाज में यह पूरा खर्च हो जाता है तो कंपनी उसी पॉलिसी में आगे के इलाज के लिए 5 लाख या उससे ज्यादा का कवर जोड़ देती है. 

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अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड के फायदे क्या हैं?

  • इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर एक पॉलिसी साल में कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़े, जिसके चलते पूरा बीमा कवर इस्तेमाल हो जाए तो इस फीचर के तहत बीमा राशि दोबारा उपलब्ध हो जाती है.
  • साथ ही अनिलिमिट रेस्टोरेशन फीचर की वजह से आपको बहुत महंगा प्लान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कवर खत्म होते ही दोबारा राशि उपलब्ध की जाती है.
  • गंभीर बीमारी में सबसे ज्यादा काम आने वाला फीचर है, क्योंकि ऐसे में आपको कई बार अस्पताल में जाना पड़ सकता है, लेकिन इस फीचर की मदद से आपको आर्थिक सुरक्षा मिलेगी.
  • खास बात तो यह है कि इलाज के दौरान किसी को राशि खत्म होने की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि कवर खत्म होते ही दोबारा रिचार्ज कर दिया जाता है.

टियर-3 शहरों ने इंश्योरेंस के मामले में रिकॉर्ड तोड़ा

पॉलिसीबाजार के आंकड़ों के मुताबिक, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में अनिलिमिटेड सम इंश्योर्ड वाले हेल्थ इंश्योरेंस की खरीद टियर-3 शहरों में 41.71 प्रतिशत रही. वहीं टियर-2 शहरों में भी पहले के मुकाबले हिस्सेदारी बढ़ी है. यह टियर-1 शहरों की हिस्सेदारी से भी ज्यादा है. छोटे शहर के लोग अब बेसिक हेल्थ पॉलिसी नहीं चुन रहे हैं. गंभीर बीमारी जैसे हार्ट सर्जरी, कैंसर या अन्य बड़ी बीमारी के समय अनलिमिटेड कवर, रेस्टोरेशन बेनिफिट जैसे फीचर्स को चुन रहे हैं.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 07 Jul 2026 12:21 PM (IST)
Tags :
Health Insurance Utility News Unlimited Sum Insured
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