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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Ticket: अब ट्रेन के जनरल टिकट की बुकिंग पर मिलेगा 3% का डिस्काउंट, बस करना होगा ये छोटा सा काम

Train Ticket: अब ट्रेन के जनरल टिकट की बुकिंग पर मिलेगा 3% का डिस्काउंट, बस करना होगा ये छोटा सा काम

RailOne App Launch: भारतीय रेलवे के नए RailOne ऐप से यात्रियों को टिकट बुकिंग समेत कई सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी, जबकि जनरल टिकट ऑनलाइन बुक करने पर 3 प्रतिशत छूट भी दी जाएगी.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Updated at : 20 May 2026 06:37 PM (IST)
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Indian Railways News: भारतीय रेलवे ने यात्रियों को डिजिटल सुविधा देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है. अब रेल यात्रा से जुड़ी लगभग सभी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी. रेलवे के नए RailOne ऐप के जरिए जनरल टिकट बुक करने वाले यात्रियों को किराये में तीन प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी. यह लाभ सीमित अवधि के लिए लागू रहेगा.

डिजिटल पेमेंट करने वालों को मिलेगा सीधा फायदा

रेलवे की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, 14 जुलाई तक RailOne ऐप पर अनारक्षित यानी जनरल टिकट की ऑनलाइन बुकिंग करने और डिजिटल माध्यम से भुगतान करने पर यात्रियों को तीन प्रतिशत की रियायत दी जाएगी. रेलवे का उद्देश्य अधिक से अधिक यात्रियों को डिजिटल टिकटिंग की ओर बढ़ावा देना है.

एक ऐप में मिलेंगी रेलवे की तमाम सुविधाएं

RailOne ऐप को इस तरह तैयार किया गया है कि यात्रियों को अलग-अलग सेवाओं के लिए कई ऐप डाउनलोड न करने पड़ें. अब ट्रेन टिकट बुकिंग, ट्रेन की लाइव लोकेशन, खाना ऑर्डर करने और शिकायत दर्ज कराने जैसी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल जाएंगी.

रिजर्वेशन से लेकर प्लेटफॉर्म टिकट तक सब कुछ ऑनलाइन

इस नए प्लेटफॉर्म पर यात्री रिजर्व टिकट के साथ-साथ जनरल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और मासिक सीजन टिकट भी आसानी से बुक कर सकेंगे. इसके अलावा ट्रेन की रनिंग स्टेटस चेक करने और सफर के दौरान खानपान की सुविधा लेने का विकल्प भी मिलेगा.

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सफर के दौरान मदद का भी विकल्प

यात्रा के समय किसी प्रकार की परेशानी होने पर यात्री सीधे Rail Madad सुविधा का इस्तेमाल कर मदद मांग सकेंगे. पहले शिकायत दर्ज कराने के लिए अलग ऐप या हेल्पलाइन नंबर का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब यह सुविधा भी इसी प्लेटफॉर्म में जोड़ दी गई है.

अलग-अलग ऐप की झंझट खत्म

अब तक रेलवे की विभिन्न सेवाओं के लिए यात्रियों को अलग-अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना पड़ता था. टिकट बुकिंग के लिए IRCTC, जनरल टिकट के लिए UTS ऐप और शिकायतों के लिए Rail Madad या 139 हेल्पलाइन का इस्तेमाल किया जाता था. RailOne ऐप के जरिए इन सभी सेवाओं को एकीकृत कर दिया गया है.

रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए RailOne ऐप को हिंदी और अंग्रेजी समेत कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया है. इससे अलग-अलग राज्यों के यात्रियों को ऐप इस्तेमाल करने में आसानी होगी और डिजिटल सेवाओं का दायरा भी बढ़ेगा.

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Published at : 20 May 2026 06:37 PM (IST)
Tags :
Railways News Utility News INDIAN RAILWAYS RailOne App Launch
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