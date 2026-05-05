कानपुर-पटना होते हुए दिल्ली-हावड़ा रूट पर दौड़ेगी वंदे भारत, जानें रूट मैप और टाइमिंग

Vande Bharat Express train: पश्चिम बंगाल और नई दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री में बनी पहली वंदे भारत ट्रेन को अब डायनामिक टेस्ट और फील्ड ट्रायल के लिए भेजा गया है. यह भारतीय रेलवे की एक खास उपलब्धि मानी जा रही है, जिससे पता चलता है कि भारत की ट्रेन बनाने की क्षमता तेजी से बढ़ रही है.

दिल्ली–हावड़ा वंदे भारत ट्रेन को शुरू करने से पहले उसकी गति, सुरक्षा और काम करने के तरीके की जांच की जाएगी. इसके लिए ट्रेन का कई तरह से टेस्ट किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यात्रियों के लिए यह ट्रेन तेज रफ्तार में भी पूरी तरह सुरक्षित और आरामदायक हो.

दिल्ली–हावड़ा रूट पर संभावित सफर और स्टेशन

रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली से हावड़ा रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारियां चल रही हैं. यह ट्रेन रास्ते में कई स्टेशनों से होकर गुजरेगी जैसे कानपुर, मिर्जापुर, दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, आरा, पटना, झाझा, जसडीह, आसनसोल और बर्धमान.

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अगर यह सेवा शुरू होती है, तो आने वाले समय में यात्रियों को इस व्यस्त रूट पर तेज और आसान यात्रा करने की सुविधा मिलेगी. इससे दिल्ली और कोलकाता (हावड़ा) के बीच यात्रियों की कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी.

दिल्ली-हावड़ा कितने घंटे में यात्रा पूरी करती हैं?

दिल्ली-हावड़ा रूट पर अभी सबसे तेज़ ट्रेनें हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस और सियालदह राजधानी एक्सप्रेस हैं. ये ट्रेनें कम स्टॉप और पटरियों पर बेहतर प्राथमिकता के कारण करीब 16-17 घंटे में यात्रा पूरी करती हैं. इसके अलावा दुरंतो एक्सप्रेस भी एक तेज विकल्प है, जो करीब 17-18 घंटे समय लेती है. अगर वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल सफल रहता है और यह सेवा शुरू होती है, तो उम्मीद है कि यह ट्रेन दिल्ली से हावड़ा की दूरी सिर्फ 15 घंटे में पूरी कर लेगी.

वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन क्यों है खास?

यह ट्रेनसेट 100वीं वंदे भारत ट्रेन के लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा में एक और कदम है. वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत 2018 में सिर्फ दो ट्रेनसेट से हुई थी और अब इसका नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है. यह ट्रेन आधुनिक तकनीक से बनी है और इसमें सीमेंस जैसी उन्नत प्रणोदन प्रणाली लगाई गई है, जिससे यात्रा और भी आरामदायक होगी है.

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