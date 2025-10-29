हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकितनी देर चार्ज करने पर फट जाते हैं पावर बैंक, किन बातों का रखें ध्यान?

कितनी देर चार्ज करने पर फट जाते हैं पावर बैंक, किन बातों का रखें ध्यान?

पावरबैंक का इस्तेमाल आज काफी कॉमन हो गया है. इससे आप आसानी से कहीं भी और कभी भी मोबाइल चार्ज कर सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इसे सेफली इस्तेमाल करने के तरीके क्या हैं.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 29 Oct 2025 02:00 PM (IST)
सुबह चार्ज किए गए फोन की बैटरी कब डिस्चार्ज हो जाए इस बात का कोई भरोसा नहीं होता. ऐसे में इसका बेहद आसान सॉल्यूशन है, पवारबैंक खरीदना. इस पावरबैंक की मदद से आप आसानी से कहीं भी और कभी भी अपने डिस्चार्ज फोन की बैटरी को बिना किसी झंझट के तुरंत चार्ज कर सकते हैं.

इस पावरबैंक को भी टाइम तो टाइम चार्ज करना काफी जरूरी होता है. लेकिन कई बार हम इसे चार्ज करते टाइम लापरवाही दिखाते हैं और काफी देर के लिए इसे चार्ज पर लगाकर छोड़ देते हैं. ऐसे में ये लापरवाही बेहद खतरनाक साबित हो सकती है और पावरबैंक ब्लास्ट हो सकता है. आइए आज हम आपको बताते हैं कि कितनी देर तक चार्ज करना चाहिए पावरबैंक और क्या है इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका.

कहीं पावरबैंक में न लग जाए आग

पावरबैंक एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो मोबाइल चार्ज करने के काम आता है.  ऐसे में ये जितना यूजफुल है उतना ही खतरनाक भी है. दरअसल, पावर बैंक में मौजूद बैटरी किसी भी आम डिवाइस के जैसी ही होती है, जिसकी अपनी कई लिमिटेशन्स होती हैं. ऐसे में इसे काफी देर तक चार्ज पर लगाए रखने से इसकी बैटरी पर दबाव पड़ता है. कांस्टेंट पावर सप्लाई के चलते बैटरी काफी गर्म हो जाती है. इसके अन्दर का केमिकल रिएक्शन तेज हो जाता है, जिससे इसके फटने का या इसमें आग लगने का रिस्क बढ़ जाता है. आए-दिन ऐसे कई केसिज देखने को भी मिलते हैं, जिनमें पावरबैंक को ओवरचार्ज करने से कई बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. इसके अलावा अगर आप लो क्वालिटी या फिर सस्ते ब्रांड का पावरबैंक भी लेते हैं तो इसमें लगी घटिया क्वॉलिटी की लीथियम बैटरी में शॉर्ट सर्किट का काफी खतरा होता है.

पावरबैंक को इस्तेमाल करने के सही तरीके 

1. पावरबैंक को चार्ज करते समय हमेशा टाइम का ध्यान रखना चाहिए. पावरबैंक को बैटरी फुल होने से थोड़ा पहले ही हमें उसे चार्जिंग से निकाल देना चाहिए. 
2. पावरबैंक को चार्ज करते टाइम ये जरूर देखें कि जिस एडॉप्टर पर आप उसे चार्ज के लिए लगा रहे हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी है. 
3. चार्जिंग के टाइम पावरबैंक और एडॉप्टर दोनों को समय-समय पर चेक करें कि कहीं वह हीट तो नहीं हो रहे हैं. अगर ऐसा होता है तो तुरंत उसे चार्जिंग से हटा दें.
4. पावरबैंक को चार्जिंग में लगाते टाइम पोर्ट को भी एक बार जरूर चेक कर लें कि कहीं वह ढीला तो नहीं हो रहा या उसमें प्रॉपर सप्लाई है या नहीं. साथ ही, उसमें नमी तो नहीं इस बात को भी जरूर चेक करें.

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 29 Oct 2025 02:00 PM (IST)
Powerbank Utility Tips To Use Powerbank Safely Mobile Charging By Power Bank
पर्सनल कार्नर

