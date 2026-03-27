इंटरनेट काम नहीं कर रहा तो UPI से ऐसे करें पेमेंट, नोट कर लें आसान तरीका

UPI Payment Without Internet: आज के डिजिटल दौर में हम अपनी जेब में कैश रखना तो भूल सकते हैं, पर फोन ले जाना कभी नहीं भूलते. चाय की टपरी हो या कोई लग्जरी शोरूम, हर जगह 'स्कैन और पे' का जादू चलता है. लेकिन सोचिए, आप पेमेंट करने वाले हों और तभी फोन का इंटरनेट दगा दे जाए या 'नो सर्विस' का बोर्ड दिख जाए. ऐसे में पसीना आना लाजिमी है.

पर क्या आप जानते हैं कि UPI सिर्फ इंटरनेट का मोहताज नहीं है? जी हां बिना डेटा और बिना वाई-फाई के भी आप पेमेंट कर सकते हैं. अगर आपका नेट खत्म हो गया है या आप किसी ऐसी जगह हैं जहां सिग्नल की किल्लत है. तो घबराने की जरूरत नहीं है. बस एक छोटा सा कोड और आपका काम चुटकियों में हो जाएगा. जान लें यह तरीका कैसे करेगा काम.

2022 में शुरू हुई तकनीक

डिजिटल इंडिया को हर कोने तक पहुँचाने के लिए NPCI ने साल 2022 में यह मास्टरस्ट्रोक खेला था. इसे खास तौर पर उन इलाकों के लिए डिजाइन किया गया था. जहां कनेक्टिविटी का सिरदर्द रहता है. यह सर्विस USSD तकनीक पर आधारित है. जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए काफी सेफ और भरोसेमंद मानी जाती है. इसके कुछ खास फायदे इस प्रकार हैं:

नो इंटरनेट टेंशन: बिना डेटा पैक के पूरी तरह ऑफलाइन काम.

बेसिक फोन सपोर्ट: महंगे स्मार्टफोन या कीपैड फोन, दोनों पर उपलब्ध.

रिमोट एरिया फ्रेंडली: पहाड़ों या सिग्नल की कमी वाली जगहों के लिए बेस्ट.

जीरो ऐप डिपेंडेंसी: इसके लिए किसी भारी-भरकम ऐप की जरूरत नहीं.

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कैसे बिना इंटरमनेट होगा UPI पेमेंट?

ऑफलाइन पेमेंट करना उतना ही आसान है जितना किसी को कॉल करना. यह फीचर नार्मल डायल पैड से चलता है और कुछ ही सेकेंड्स में आपका ट्रांजैक्शन पूरा कर देता है. बस याद रहे कि आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक होना जरूरी है. जिससे प्रोसेस में कोई रुकावट न आए. पेमेंट के लिए बस ये स्टेप्स फॉलो करें:

कोड डायल करें: अपने फोन से *99# डायल करके 'पैसे भेजें' का ऑप्शन चुनें.

डिटेल्स डालें: मोबाइल नंबर या UPI ID का विकल्प चुनकर जानकारी भरें.

नाम कंफर्म करें: स्क्रीन पर आए नाम को चेक करें और अपनी रकम लिखें.

पिन दर्ज करें: अपना सीक्रेट UPI पिन डालें और ट्रांजैक्शन पूरा करें.

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