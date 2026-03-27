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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीइंटरनेट काम नहीं कर रहा तो UPI से ऐसे करें पेमेंट, नोट कर लें आसान तरीका

इंटरनेट काम नहीं कर रहा तो UPI से ऐसे करें पेमेंट, नोट कर लें आसान तरीका

UPI Payment Without Internet: बिना इंटरनेट के UPI पेमेंट करना अब मुमकिन है. बस अपने फोन से कोड डायल करें और बिना डेटा या वाई-फाई के भी किसी को भी पैसे भेजें. जान लें पूरा तरीका.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 27 Mar 2026 11:05 AM (IST)
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UPI Payment Without Internet: आज के डिजिटल दौर में हम अपनी जेब में कैश रखना तो भूल सकते हैं, पर फोन ले जाना कभी नहीं भूलते. चाय की टपरी हो या कोई लग्जरी शोरूम, हर जगह 'स्कैन और पे' का जादू चलता है. लेकिन सोचिए, आप पेमेंट करने वाले हों और तभी फोन का इंटरनेट दगा दे जाए या 'नो सर्विस' का बोर्ड दिख जाए. ऐसे में पसीना आना लाजिमी है.

पर क्या आप जानते हैं कि UPI सिर्फ इंटरनेट का मोहताज नहीं है? जी हां बिना डेटा और बिना वाई-फाई के भी आप पेमेंट कर सकते हैं. अगर आपका नेट खत्म हो गया है या आप किसी ऐसी जगह हैं जहां सिग्नल की किल्लत है. तो घबराने की जरूरत नहीं है. बस एक छोटा सा कोड और आपका काम चुटकियों में हो जाएगा. जान लें यह तरीका कैसे करेगा काम.

2022 में शुरू हुई तकनीक

डिजिटल इंडिया को हर कोने तक पहुँचाने के लिए NPCI ने साल 2022 में यह मास्टरस्ट्रोक खेला था. इसे खास तौर पर उन इलाकों के लिए डिजाइन किया गया था. जहां कनेक्टिविटी का सिरदर्द रहता है. यह सर्विस USSD तकनीक पर आधारित है. जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए काफी सेफ और भरोसेमंद मानी जाती है. इसके कुछ खास फायदे इस प्रकार हैं:

  • नो इंटरनेट टेंशन: बिना डेटा पैक के पूरी तरह ऑफलाइन काम.
  • बेसिक फोन सपोर्ट: महंगे स्मार्टफोन या कीपैड फोन, दोनों पर उपलब्ध.
  • रिमोट एरिया फ्रेंडली: पहाड़ों या सिग्नल की कमी वाली जगहों के लिए बेस्ट.
  • जीरो ऐप डिपेंडेंसी: इसके लिए किसी भारी-भरकम ऐप की जरूरत नहीं.

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कैसे बिना इंटरमनेट होगा UPI पेमेंट?

ऑफलाइन पेमेंट करना उतना ही आसान है जितना किसी को कॉल करना. यह फीचर नार्मल डायल पैड से चलता है और कुछ ही सेकेंड्स में आपका ट्रांजैक्शन पूरा कर देता है. बस याद रहे कि आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक होना जरूरी है. जिससे प्रोसेस में कोई रुकावट न आए. पेमेंट के लिए बस ये स्टेप्स फॉलो करें:

  • कोड डायल करें: अपने फोन से *99# डायल करके 'पैसे भेजें' का ऑप्शन चुनें.
  • डिटेल्स डालें: मोबाइल नंबर या UPI ID का विकल्प चुनकर जानकारी भरें.
  • नाम कंफर्म करें: स्क्रीन पर आए नाम को चेक करें और अपनी रकम लिखें.
  • पिन दर्ज करें: अपना सीक्रेट UPI पिन डालें और ट्रांजैक्शन पूरा करें.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 27 Mar 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
No Internet Utility News UPI Payment
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