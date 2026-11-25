सड़क पर गाड़ी चलाते समय अक्सर वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हो जाता है, जिसकी वजह से उनका चालान कट जाता है. ऐसे में अगर आपकी भी गाड़ी का चालान लंबे समय से पेंडिंग है तो यह जानकारी आपके काम आने वाली है. यूपी के सहारनपुर में 28 नवंबर यानी तीन दिन बाद विशेष लोक अदालत का आयोजन होने वाला है.

बता दें कि इस लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम से जुड़े पेंडिंग चालानों का निपटारा कराया जा सकेगा. अगर आप भी सहारनपुर से हैं और आपकी गाड़ी पर चालान है, जिसका आप निपटारा करवाना चाहते हैं तो यह मौका आपके लिए है.

लोक अदालत का समय क्या होगा?

बता दें कि लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक चलेगी. अगर आपकी गाड़ी पर पुराना कोई चालान पेंडिंग है तो आप संबंधित न्यायालय में जा सकते हैं और चालान का निपटारा करवाने का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं. ध्यान रखें, लोक अदालत में साथ जाते समय अपने साथ चालान का नोटिस जरूर ले जाएं. इसके साथ ही आपको कुछ दूसरे जरूरी दस्तावेज भी रखने होंगे.

कौन-कौन से दस्तावेज रखें?

अगर आप 28 नवंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत में शामिल होने वाले हैं तो आपको कुछ जरूरी दस्तावेज अपने साथ रखने होंगे जैसे...

पेंडिंग चालान का नोटिस या फिर कॉपी

आधार कार्ड की कॉपी

गाड़ी की आरसी

ड्राइविंग लाइसेंस

गाड़ी से जुड़े दूसरे जरूरी दस्तावेज

इन जगहों पर होगा चालान का निपटारा

बता दें कि यह लोक अदालत सहारनपुर जिला न्यायालय के अलावा देवबंद के बाहरी न्यायालय और बेहट के ग्राम न्यायालय में भी पेंडिंग गाड़ियों के चालान से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाएगा.

किन मामलों का होगा निपटारा?



इस लोक अदालत में सामान्य ट्रैफिक चालानों का निपटारा करवाया जा सकता है इनमें शामिल है...

बिना हेलमेट गाड़ी चलाने का चालान

सीट बेल्ट से जुड़ा चालान

रॉन्ग पार्किंग से जुड़ा चालान

ध्यान रखें, गंभीर या आपराधिक मामलों जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना या फिर दुर्घटना के मामले इसमें शामिल नहीं होते हैं. लोक अदालत में आपसी सुलह - समझौते वाले सामान्य ट्रैफिक चालान शामिल किए जाते हैं.

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