सरकारी पेंशन पाने वाले बुजुर्गों के लिए नवंबर का आखिरी हफ्ता काफी अहमियत रखता है. अगर आप भी पेंशनर हैं, तो 30 नवंबर तक अपना सालाना लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण जमा करना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर पेंशन के पेमेंट में रुकावट आ सकती है. सबसे अच्छी बात यह है कि अब इसके लिए आपको बैंक या सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप घर बैठे स्मार्टफोन से भी यह काम पूरा कर सकते हैं.

पेंशनरों को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए यह प्रमाण देना होता है कि वे जीवित हैं, ताकि उनकी पेंशन जारी रखी जा सके. 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के पेंशनर 1 अक्टूबर से ही यह प्रमाण जमा कर सकते हैं, जबकि बाकी पेंशनरों के लिए 30 नवंबर आखिरी तारीख है.

क्या है लाइफ सर्टिफिकेट?

जीवन प्रमाण एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) है. इसके जरिए पेंशन देने वाली संस्था यह पुष्टि करती है कि पेंशनर जीवित हैं. इसे ऑनलाइन तैयार करके संबंधित बैंक या पेंशन अथॉरिटी तक पहुंचाया जा सकता है.

सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या चाहिए?

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने से पहले कुछ जरूरी चीजें तैयार रखें.

आधार नंबर और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर

पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर

पेंशन वाले बैंक खाते की जानकारी

जीवन प्रमाण ऐप और आधार फेस RD ऐप

मोबाइल से कैसे बनाएं लाइफ सर्टिफिकेट?

सबसे पहले स्मार्टफोन में आधार फेस RD और जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करें. इसके बाद जीवन प्रमाण ऐप खोलकर आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें. अब अपना नाम, PPO नंबर, पेंशन का प्रकार और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी भरें.

सभी जानकारी जांचने के बाद फेस ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया शुरू करें. मोबाइल कैमरे के सामने अपना चेहरा रखें और स्क्रीन पर दिए निर्देशों का पालन करें. हालांकि, जरूरत पड़ने पर आपको पलकें झपकाने के लिए भी कहा जा सकता है. प्रक्रिया पूरी होने पर आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बन जाएगा. इसके बाद SMS के जरिए प्रमाण ID मिलेगी.

30 नवंबर तक जमा नहीं किया तो क्या होगा?

समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करने पर पेंशन का भुगतान रुक सकता है. इसलिए आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द यह प्रोसेस पूरी करें. अगर मोबाइल से लाइफ सर्टिफिकेट बनाने में परेशानी हो रही है, तो अपने पेंशन वाले बैंक से संपर्क करें या डोरस्टेप बैंकिंग सेवा की मदद लें.

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