दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट पर यात्रियों को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने के लिए जल्द नई परिवहन सुविधा मिल सकती है. एयरपोर्ट के भीतर ड्राइवरलेस एयर ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू हो गई है. दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) ने इसके लिए अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से टेंडर आमंत्रित किए हैं. करीब 7.3 किलोमीटर लंबे प्रस्तावित ट्रैक के जरिए टर्मिनल-1 और टर्मिनल-3 के अलावा कार्गो क्षेत्र, एयरोसिटी और हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट को भी जोड़ा जाएगा.

इस परियोजना के पूरा होने पर एयरपोर्ट के अलग-अलग हिस्सों के बीच यात्रियों की आवाजाही के लिए एक स्वतंत्र परिवहन व्यवस्था उपलब्ध होगी. खासकर उन यात्रियों को फायदा मिल सकता है, जिन्हें अपनी फ्लाइट के लिए दूसरे टर्मिनल तक पहुंचना होता है. एयरपोर्ट पर भविष्य में बढ़ने वाली यात्री संख्या को देखते हुए भी इस व्यवस्था को तैयार किया जा रहा है.

7.3 किलोमीटर का होगा एयर ट्रेन रूट

प्रस्तावित एयर ट्रेन कॉरिडोर की कुल लंबाई करीब 7.3 किलोमीटर होगी. इसमें 5.3 किलोमीटर ट्रैक जमीन से ऊपर एलिवेटेड बनाया जाएगा, जबकि लगभग दो किलोमीटर हिस्सा जमीन के स्तर पर रहेगा. इस पूरे नेटवर्क में छह स्टेशन निर्धारित किए गए हैं.

इनमें टर्मिनल-1, टर्मिनल-3, कार्गो टर्मिनल, डाउनटाउन एयरोसिटी, एयरोसिटी और हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं. इस तरह एयर ट्रेन का इस्तेमाल सिर्फ टर्मिनलों के बीच सफर के लिए ही नहीं, बल्कि एयरपोर्ट परिसर के दूसरे प्रमुख हिस्सों तक पहुंचने के लिए भी किया जा सकेगा.

मेट्रो से भी जुड़ेगी एयर ट्रेन

इस परियोजना में मौजूदा मेट्रो नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया गया है. टर्मिनल-1, एयरोसिटी और टर्मिनल-3 पर उपलब्ध मेट्रो सेवाओं को एयर ट्रेन के साथ एकीकृत करने की योजना है. इससे यात्रियों को मेट्रो और एयर ट्रेन के बीच आवागमन के लिए बेहतर कनेक्शन मिल सकेगा. ड्राइवरलेस तकनीक पर आधारित इस सिस्टम में ट्रेन संचालन से लेकर यात्रियों की सुरक्षा और किराया संग्रह तक की व्यवस्था स्वचालित होगी. इसके लिए अलग-अलग तकनीकी प्रणालियां विकसित की जाएंगी.

तीन चरणों में होगा निर्माण और तकनीकी काम

डायल ने एयर ट्रेन परियोजना को तीन चरणों में बांटा है. पहले चरण में ट्रेन, ट्रैक, बिजली आपूर्ति और डिपो से जुड़ा बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा. दूसरे चरण में सिग्नलिंग, कम्युनिकेशन और ट्रेन संचालन को नियंत्रित करने वाली प्रणालियां लगाई जाएंगी. इस चरण में सीबीटीसी (कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल) सिस्टम, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, दूरसंचार व्यवस्था, ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम और प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर शामिल होंगे.

यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी जांच उपकरण भी इसी चरण में लगाए जाएंगे. तीसरे और आखिरी चरण में छह स्टेशनों का निर्माण, ट्रेन के लिए गाइडवे और डिपो भवन तैयार करने का काम होगा. इसके अलावा सिविल, स्ट्रक्चरल और एमईपी (मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एवं प्लंबिंग) से जुड़े निर्माण कार्य भी इसी चरण में पूरे किए जाएंगे.

10 साल तक संचालन और रखरखाव की भी जिम्मेदारी

इस परियोजना में ठेकेदार कंपनियों को निर्माण के साथ लंबे समय तक संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी निभानी होगी. टेंडर की शर्तों के अनुसार, तीनों चरणों में 10 साल तक ऑपरेशन और मेंटेनेंस का प्रावधान रखा गया है. डायल ने कंपनियों को अकेले टेंडर में हिस्सा लेने के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में बोली लगाने का विकल्प भी दिया है. हालांकि, ऐसे संयुक्त उपक्रम में अधिकतम तीन सदस्य ही शामिल हो सकेंगे.

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