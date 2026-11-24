Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 57.78 लाख रुपये का जुर्माना वसूला।

हर वाहन चालक के लिए सड़क पर गाड़ी चलाने के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी है. ऐसे में अगर आप भी गुरुग्राम की सड़कों पर रोजाना गाड़ी चलाते हैं तो आपके लिए ट्रैफिक नियम से जुड़ी यह जानकारी जरूरी है. अहम बात यह है कि गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने एक ही दिन में हजारों चालान काटे हैं.

जानने वाली बात यह है कि शहर में रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने से लेकर गलत पार्किंग के केस भी सामने आए हैं. यानी इन वजह से ज्यादातर चालान काटे गए हैं. ऐसे में जानते हैं ट्रैफिक पुलिस ने एक ही दिन के अंदर कितने चालान काटे और सबसे ज्यादा चालान किस मामले में काटे गए हैं?

एक दिन में 15 हजार से ज्यादा चालान काटे

हैरानी की बात तो यह है कि ट्रैफिक पुलिस ने एक ही दिन के अंदर में 15,986 चालान काटे. इन सभी चालान के जरिए लाखों रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

सबसे ज्यादा किसके मामले आए?

बता दें कि ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के दौरान रॉन्ग साइड गाड़ी चलाना और गलत पार्किंग के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं.

गलत पार्किंग के लिए 3 हजार से ज्यादा चालान जारी किए.

वहीं रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने के 800 से ज्यादा मामले सामने आए. यानी सबसे ज्यादा मामले गलत पार्किंग के सामने आए.

यह कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों के खिलाफ चलाएं अभियान के दौरान की.

लाखों का फाइन वसूला

हैरानी की बात तो यह है कि इन चालकों के जरिए ही पुलिस ने वाहन चालकों पर कुल 57.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. इसका मतलब यह है कि एक ही दिन में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन पर लाखों रुपये का फाइन वसूला गया.

चालान कटने के बाद करें क्या?

सबसे पहले तो आपको ई-चालान पोर्टल पर जाकर अपने चालान की जानकारी देखनी चाहिए.

आपके चालान में दर्ज वाहन नंबर और नियम उल्लंघन की जानकारी जरूर देखें.

अगर आपको लगता है कि चालान सही है तो उसका भुगतान सही समय में कर दें.

वहीं अलग लगता है कि चालान गलत काटा गया है तो पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें.

ध्यान रखें, चालान का भुगतान करने के बाद उसकी रसीद अपने पास संभालकर रखें.

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