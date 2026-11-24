क्या आप नौकरी करते हैं? अगर हां, तो हर महीने मिलने वाली सैलरी के साथ ही आपको ग्रेच्युटी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ग्रेच्युटी होती क्या है और किन लोगों को मिलती है? वहीं लंबे समय तक नौकरी करने के बाद मिलने वाली राशि अक्सर लोगों के लिए आर्थिक मदद बन सकती है. ऐसे में आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि 5,10 और 15 साल की नौकरी पर आपकी कितनी ग्रेच्युटी बन सकती है.

सबसे अहम सवाल तो यही है कि आखिर ग्रेच्युटी क्या होती है, क्योंकि कई बार लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है तो जान लें कि ग्रेच्युटी वह रकम होती है, जिसे कंपनी अपने किसी कर्मचारी को लंबे समय तक नौकरी करने पर देती है.

आप इसे नौकरी के दौरान की गई सेवा का इनाम के तौर पर समझ सकते हैं. मान लीजिए, आपने किसी कंपनी में कई सालों तक काम किया और फिर नौकरी छोड़ दी या फिर आप रिटायर हो गए तो नियमों के मुताबिक, कंपनी आपको सैलरी के अलावा एकमुश्त राशि देती है, जिसे ग्रेच्युटी कहा जाता है.

कुछ खास बातों का ध्यान रखें

5,10 और 15 साल में कितनी ग्रेच्युटी मिलेगी, इससे पहले आप ये जान लें कि ग्रेच्युटी कितनी मिलेगी यह आपकी आखिरी बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और नौकरी कितने साल की है, इस पर निर्भर करता है. ऐसे में अब यह जानते हैं कि 5 साल, 10 साल और 15 साल की नौकरी पर कितनी ग्रेच्युटी मिल सकती है.

5 साल की नौकरी पर कितनी मिलेगी ग्रेच्युटी?

अगर आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता मिलाकर 30 हजार है और आपने एक ही कंपनी में 5 साल तक काम किया है तो ऐसी स्थिति में फॉर्मूले के मुताबिक आपको लगभग 86,538 की ग्रेच्युटी मिलेगी.

10 साल की नौकरी पर कितनी बनेगी राशि?

अब अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल नौकरी की है और उसकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता मिलाकर 50 हजार है तो उसको लगभग 2,88,462 की ग्रेच्युटी मिल सकती है.

15 साल वालों को कितनी मिलेगी ग्रेच्युटी?

अगर जानते हैं कि 15 साल नौकरी करने पर कितनी ग्रेच्युटी मिल सकती है. अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता मिलाकर 80 हजार है और उसने 15 साल तक नौकरी की है तो उसकी ग्रेच्युटी लगभग 6,92,308 बनेगी.

ग्रेच्युटी देने से मना करें तो क्या करें?

अगर आपने ग्रेच्युटी पाने के लिए जरूरी शर्तें पूरी कर ली है, लेकिन इसके बाद भी कंपनी आपको ग्रेच्युटी की रकम देने से इनकार कर रही है तो आप संबंधित कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए आप अपने पास कुछ जरूरी नौकरी से जुड़े दस्तावेज, सैलरी स्लिप और कंपनी के साथ हुई बातचीत का रिकॉर्ड संभालकर रखें.

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