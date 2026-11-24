राज्य सरकार हों या केंद्र सरकार अपने राज्य के युवाओं के लिए कई योजनाएं लेकर आती हैं. अब हाल ही में पश्चिम बंगाल की सुवेंदु सरकार ने भी ऐसा ही कुछ किया है. दरअसल पश्चिम बंगाल की सरकार ने अपने राज्य के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद देने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है. इस योजना का नाम 'भोरशा कर्मसूची' होगा.

इस योजना के तहत सरकारी संस्थानों से ग्रेजुएशन या डिप्लोमा करने वाले ऐसे युवाओं को हर महीने 2,000 रुपये दिए जाएंगे, जो अभी तक बेरोजगार हैं. इस योजना की घोषणा सोमवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने की है.

क्या है योजना?

इस योजना का नाम है 'भोरशा कर्मसूची', जिसके तहत सरकार राज्य के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक रूप से मदद करेगी. इस योजना के तहत पात्र बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2,000 रुपये दिए जाएगे. इस योजना का मकसद पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आर्थिक सहारा देना है.

कौन कर सकता है आवेदन?

हालांकि ये योजना सभी के लिए नहीं है, इसका लाभ पात्रता के आधार पर मिलेगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं. इस योजना के लिए वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनकी उम्र 21 से 45 साल के बीच होगी. आवेदक पश्चिम बंगाल का निवासी होना चाहिए और बेरोजगार होना चाहिए. इस योजना के तहत एक परिवार के अधिकतम दो लोगों आवेदन कर सकते हैं.

इस योजना का लाभ उन लोगों को नहीं मिल पाएगा, जो पहले से ही पश्चिम बंगाल में चल रही अन्नपूर्णा योजना का लाभ ले रहा होगा. इस योजना के तहत महीने 3,000 रुपये दिए जाते हैं. जो भी व्यक्ति इस योजना का लाभ ले रहा होगा वो 'भोरशा कर्मसूची योजना' का लाभ नहीं ले पाएगा.

किसे मिलेंगे कितने रुपये?

इस योजना में पढ़ाई के आधार पर अलग-अलग रकम दी जाएगी. जो लोग ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारक होंगे उन्हें हर महीने 2,000 रुपये दिए जाएंगे. जो लोग 10वीं या 12वीं पास होंगे ऐसे बेरोजगार युवाओं को 1,500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे. सरकार का कहना है कि वित्त वर्ष 2028-29 से इस राशि को बढ़ाया जाएगा. इसके बाद ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारकों को 3,000 रुपये और नॉन-ग्रेजुएट युवाओं को 2,000 रुपये हर महीने मिलेंगे.

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए सरकार के 'आपनार सरकार, आपनार पाशे' कार्यक्रम के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है. आवेदन मिलने के बाद उसे युवा कल्याण विभाग के पास भेजा जाएगा. जिसके बाद इस योजना का लाभ मिलेगा.

कब से मिलेगा योजना का लाभ?

बता दें कि सरकार फरवरी में एक कार्यक्रम के दौरान इस योजना को औपचारिक रूप से शुरू करेगी. जो लोग इस योजना के लिए आवेदन करेंगे और पात्र होंगे उनके बैंक खातों में हर महीने सीधे पैसे भेजे जाएंगे. ये राशि हर महीने के दूसरे हफ्ते तक पहुंचाई जाएगी.

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