Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीउज्जवला योजना: जारी रहेगी 300 रुपए की LPG सब्सिडी, सरकार का ऐलान

उज्जवला योजना: जारी रहेगी 300 रुपए की LPG सब्सिडी, सरकार का ऐलान

क्या आप भी प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थी हैं तो आपके लिए एक खास अपडेट है. सरकार ने 2026-27 में LPG सिलेंडर पर मिलने वाली 300 रुपये की सब्सिडी को जारी रखने का फैसला किया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 01 Oct 2026 09:13 AM (IST)
Preferred Sources

देश में बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का लाभ उठा रहे हैं. अगर आप भी प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थी हैं तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है. क्योंकि सरकार ने 2026-27 में भी एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली 300 रुपये की सब्सिडी जारी रखने को मंजूरी दे दी है. यानी मतलब साफ है कि उज्जवला योजना के पात्र लाभार्थियों को अब आगे भी सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा.  

दरअसल, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी शेयर की है. पोस्ट में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी का लाभ जारी रखने की मंजूरी दी है. वहीं इसके अलावा 5 किलो वाले सिलेंडर पर भी अनुपात के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी. यानी अब प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी का फायदा मिलता रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

यूटिलिटी
छोटी बचत योजनाओं पर सरकार का बड़ा फैसला, अक्टूबर से बदल जाएंगी ब्याज दरें!
छोटी बचत योजनाओं पर सरकार का बड़ा फैसला, अक्टूबर से बदल जाएंगी ब्याज दरें!
यूटिलिटी
PNG कनेक्शन वालों की LPG गैस सप्लाई बंद, यूपी के जिले में बड़ा एक्शन
PNG कनेक्शन वालों की LPG गैस सप्लाई बंद, यूपी के जिले में बड़ा एक्शन
यूटिलिटी
बेटे ने मांगा जायदाद में हिस्सा, कोर्ट ने कहा- बीवी के साथ खाली करो घर
बेटे ने मांगा जायदाद में हिस्सा, कोर्ट ने कहा- बीवी के साथ खाली करो घर
यूटिलिटी
UIDAI ने आधार की 5 सर्विस को बनाया आसान, राशन के लिए अब चेहरा ही पहचान
UIDAI ने आधार की 5 सर्विस को बनाया आसान, राशन के लिए अब चेहरा ही पहचान

करोड़ों रुपये खर्च करेगी सरकार

बता दें कि पोस्ट में ये भी बताया गया है कि सरकार इस योजना पर 12,001 करोड़ रुपये खर्च करेगी. सरकार का कहना है कि इस योजना के जरिए देश में सबसे कम कीमत पर एलपीजी उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा रही है. ऐसे में अब 300 रुपये की सब्सिडी का लाभ जारी रखने से प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी.

2016 में शुरू हुई थी योजना

इस योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री उज्जवला योजना मई 2016 को शुरू की गई थी. इस योजना की मदद से गरीब परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन बिना पैसा जमा किए उपलब्ध कराए गए थे और सबसे अहम बात तो ये है कि देशभर में अब तक लगभग 10.57 करोड़ PMUY कनेक्शन दिए गए जा चुकें हैं. इतना ही नहीं, बल्कि दिन प्रति दिन इस योजना में लोगों के जुड़ने की संख्या भी बढ़ रही है. 

छोटी बचत योजनाओं पर सरकार का बड़ा फैसला, अक्टूबर से बदल जाएंगी ब्याज दरें!

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 01 Oct 2026 08:28 AM (IST)
Tags :
Pradhan Mantri Ujjwala Yojana Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
छोटी बचत योजनाओं पर सरकार का बड़ा फैसला, अक्टूबर से बदल जाएंगी ब्याज दरें!
छोटी बचत योजनाओं पर सरकार का बड़ा फैसला, अक्टूबर से बदल जाएंगी ब्याज दरें!
यूटिलिटी
PNG कनेक्शन वालों की LPG गैस सप्लाई बंद, यूपी के जिले में बड़ा एक्शन
PNG कनेक्शन वालों की LPG गैस सप्लाई बंद, यूपी के जिले में बड़ा एक्शन
यूटिलिटी
बेटे ने मांगा जायदाद में हिस्सा, कोर्ट ने कहा- बीवी के साथ खाली करो घर
बेटे ने मांगा जायदाद में हिस्सा, कोर्ट ने कहा- बीवी के साथ खाली करो घर
यूटिलिटी
UIDAI ने आधार की 5 सर्विस को बनाया आसान, राशन के लिए अब चेहरा ही पहचान
UIDAI ने आधार की 5 सर्विस को बनाया आसान, राशन के लिए अब चेहरा ही पहचान
Advertisement

वीडियोज

पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
बढ़ रहा सियासी क्लेश..ज्ञानेश देंगे इस्तीफा? विश्लेषका का विश्लेषण
Jammu Kashmir में सुरक्षाबलों ने लश्कर आतंकी Hashim Musa को मार गिराया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फ्लाई दुबई ने इजराइल के लिए सस्पेंड की उड़ानें, कहा- 'माफी मांगते हैं कि...'
फ्लाई दुबई ने इजराइल के लिए सस्पेंड की उड़ानें, कहा- 'माफी मांगते हैं कि...'
महाराष्ट्र
‘मराठी हमारी मां, बाकी भाषाएं...’, भाषा विवाद पर बोले CM देवेंद्र फडणवीस
‘मराठी हमारी मां, बाकी भाषाएं...’, भाषा विवाद पर बोले CM देवेंद्र फडणवीस
इंडिया
'नए वोटर्स को नहीं देनी होगी मां-बाप की डिटेल', SIR पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला
'नए वोटर्स को नहीं देनी होगी मां-बाप की डिटेल', SIR पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला
तमिल सिनेमा
बुधवार को घटी ‘द पैराडाइज’ की कमाई, लेकिन बन गई तेलुगु की साल की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें- 7 दिनों का कलेक्शन
बुधवार को घटी ‘द पैराडाइज’ की कमाई, लेकिन साल की टॉप 5 तेलुगु फिल्मों में की एंट्री
क्रिकेट
223 रन बनाने वाले शुभमन गिल को 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने पर मिली कितनी रकम?
223 रन बनाने वाले शुभमन गिल को 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने पर मिली कितनी रकम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की पत्नी की अखिलेश यादव से मुलाकात, राज्यसभा के तीसरे सपा प्रत्याशी पर चर्चा
आजम खान की पत्नी की अखिलेश यादव से मुलाकात, राज्यसभा के तीसरे सपा प्रत्याशी पर चर्चा
इंडिया
भारत के पायलट माछर के लिए इजरायली राजदूत कर रहे प्रार्थना, बोले- 'उनकी जिंदगी...'
भारत के पायलट माछर के लिए इजरायली राजदूत कर रहे प्रार्थना, बोले- 'उनकी जिंदगी...'
ट्रेंडिंग
रोज 8 km पैदल चल गुब्बारे बेचते हैं 70 साल के चाचा, रुला देगी कहानी
रोज 8 km पैदल चल गुब्बारे बेचते हैं 70 साल के चाचा, रुला देगी कहानी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget