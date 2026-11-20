ट्रैफिक उल्लंघन को लेकर भारत सरकार काफी सख्त है. ना केवल भारत सरकार बल्कि भारत के हर राज्य की सरकार अपने राज्य में ट्रैफिक नियमों को लेकर काफी सख्त है. ऐसे में इसे रोकने के लिए भी अथक प्रयास किए जाते रहते हैं. चालानी कार्रवाई के मामलों में भी सरकार लगातार आधुनिक होती जा रही है. इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार भी अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी में है.

महाराष्ट्र में ट्रैफिक पुलिस जल्दी ही नई और आधुनिक ई-चालान मशीनें लाने वाली है. इस मशीन में नाइट विजन कैमरा भी होगा, जिसके जरिए अंधेरे में भी ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर लगाम लगाई जाएगी.

कब आएगी नई ई-चालान मशीन?

मुंबई मिरर के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस के पास फिलहाल जो ई-चालान मशीन है उन डिवाइसों को अपग्रेड की गई मशीनों से बदला जाएगा. ये नई मशीनें फरवरी 2027 तक पूरे महाराष्ट्र में ट्रैफिक पुलिस इकाइयों तक करीब 8500 मशीनें पहुंचने की उम्मीद है. इन नई मशीनों के जरिए कैमरा सिस्टम की कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी. खासकर अंधेरा होने के बाद साफ फोटो क्लिक करने में इससे संभव हो पाएगा.

नियम तोड़ने वालों की होगी पहचान

ट्रैफिक पुलिस के कामों में इस अपग्रेड से ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को नियम तोड़ने वाले वाहनों की सही पहचान करने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही महाराष्ट्र के ई-चालान सिस्टम में बैंक से जुड़ी व्यवस्था भी बदली जाएगी. इस नई डील के तहत एक बैंक ट्रैफिक पुलिस को नई और बेहतर हैंडहेल्ड मशीनें उपलब्ध कराएगा. साथ ही, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने के भुगतान की पूरी व्यवस्था भी संभालेगा. इससे मौजूदा बैंकिंग व्यवस्था की जगह नई व्यवस्था लागू हो जाएगी.

वन नेशन, वन चालान

नई मशीनों को लगाने की ये योजना केंद्र सरकार की 'वन नेशन, वन चालान' पहल का हिस्सा है. इसका उद्देश्य ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान करना और जुर्माने का भुगतान आसान बनाना है. इसके लिए डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. बता दें कि इस योजना को फरवरी 2027 तक लाने की तैयारी की जा रही है.

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