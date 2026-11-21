Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यात्रा से पहले ट्रेन स्टेटस जांचें, ओडिशा में रेड अलर्ट जारी।

अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है. ओडिशा और आसपास के इलाकों में चक्रवाती तूफान अकवान का असर अब रेल यातायात पर भी दिखाई देने लगा है. रेलवे ने खराब मौसम के कारण 70 से भी ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया है.

ऐसे में अगर आप ओडिशा की तरफ ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो आपको घर से निकलने से पहले ट्रेन से जुड़ी जानकारी हासिल करनी चाहिए. अहम बात ये है कि खराब मौसम और भारी बारिश के कारण रेलवे ने ट्रेनों को रद्द करने के साथ-साथ ही कई ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया है.

जानकारी के मुताबिक, चक्रवात के कारण ईस्टर्न रेलवे ने शुक्रवार को कम से कम 28 ट्रेनों को रद्द किया. रेलवे ने यह कदम यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए लिया. भारी बारिश और खराब मौसम के कारण सफर करना खतरनाक साबित हो सकता है.

45 ट्रेनें रद्द की गई

बड़ी बात ये है कि चक्रवात के खतरे को देखते हुए ईस्ट कोस्ट रेलवे ने गुरुवार को 45 ट्रेनों को रद्द कर दिया. यानी चक्रवात के कारण रेलवे रोजाना बड़ी संख्या में ट्रेनों के संचालन में बदलाव कर रहा है और साथ ही कई ट्रेनों को रद्द कर रहा है. वहीं मौसम विभाग ने ओडिशा के कई इलाकों में रेड अलर्ट भी जारी किया है. रेड अलर्ट वाले इलाकों में काफी भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा कई जिलो में येलो और ऑरेंज अलर्ट है.

इस रूट पर पड़ा असर

बता दें कि चक्रवात का असर खासतौर पर ओडिशा से जुड़े रेल रूटों पर पड़ा है. ऐसे में जिन लोगों को आने वाले दिनों में ओडिशा की तरफ ट्रेन से सफर करना है या फिर जिन लोगों की टिकट पहले से ही बुक है तो उन्हें अब सफर के लिए घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन के ताजा स्टेटस को चेक करना चाहिए.

वहीं ये चेक करना चाहिए कि जिस ट्रेन से वह सफर करने वाले हैं, वो ट्रेन गंतव्य स्टेशन तक जाएगी या नहीं. इसके अलावा ट्रेन के रूट में कोई बदलाव तो नहीं किया गया है. साथ ही ट्रेन की टाइमिंग से जुड़ी जानकारी भी रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करके ले लेनी चाहिए

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