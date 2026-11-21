शादी के बाद कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं कि पति- पत्नी की आपस में बनती नहीं है और वो अलग हो जाते हैं. लेकिन कई बार पति-पत्नी के बिना तलाक लिए बी अलग- अलग रहने लगते हैं. तो क्या ऐसे में पत्नी मेंटेनेंस की हकदार होती है या नहीं? ये सवाल कई बार लोगों के मन में आता है, इसी बीच हाल ही में हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में फैसला सुनाया है.

दरअसल गुवाहाटी हाईकोर्ट ने ऐसे में ही एक मामले में कहा है कि अगर कोई महिला सोशल मीडिया पर घूमने-फिरने और मौज-मस्ती करने की फोटोज शेयर करती है, तो सिर्फ इससे ये साबित नहीं होता कि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है और अपना खर्च खुद उठा सकती है.

क्या है पूरा मामला?

एक दम्पत्ति की शादी मार्च 2023 में हुई थी, शादी के करीब तीन महीने बाद ही दोनों अलग रहने लगे. इसके बाद पत्नी ने पति से हर महीने 15,000 रुपये गुजारा भत्ता देने की मांग की. पत्नी का कहना था कि पति नौकरी के अलावा सुअर पालन, जमीन और माल ढोने वाले वाहन से भी कमाई करता है. उसकी कुल मासिक आमदनी करीब 50,000 रुपये है. वहीं पति ने इस दावे को गलत बताया और कहा कि उसकी आमदनी इतनी ज्यादा नहीं है.

फैमिली कोर्ट भी पहुंचा मामला

इस मामले की सुनवाई के दौरान नलबाड़ी की फैमिली कोर्ट ने 18 मई 2026 को पत्नी की गुजारा भत्ता देने की मांग खारिज कर दी थी. फैमिली कोर्ट ने पत्नी की सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया था, जिसमें उसने गुवाहाटी में अपनी अच्छी जिंदगी और घूमने-फिरने की फोटोज शेयर की थीं. कोर्ट ने सवाल उठाया था कि जब महिला के पास नौकरी नहीं है, तो वो इस तरह की जिंदगी का खर्च कैसे उठा रही है.

इतना ही नहीं फैमिली कोर्ट का ये भी मानना था कि पत्नी अपनी मर्जी से पति का घर छोड़कर गई थी. इसके बाद पत्नी ने इस फैसले को गुवाहाटी हाईकोर्ट में चुनौती दी.

हाईकोर्ट में पत्नी ने दी चुनौती

जब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो जस्टिस माइकल जोथंखुमा और जस्टिस संजीव कुमार शर्मा की बेंच ने मामले की सुनवाई की. हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी महिला का घूमना-फिरना या अच्छी जिंदगी जीने की फोटोज शेयर करना ये साबित नहीं करता कि वो अपनी नौकरी या कमाई से इन सबका खर्च उठा रही है.

कोर्ट ने पाया कि पत्नी सेल्स प्रमोटर के तौर पर काम करती थी और उसकी मासिक आमदनी 7,500 रुपये थी. कोर्ट के मुताबिक, महिला कुछ हद तक अपना खर्च उठा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे पति से आर्थिक मदद लेने का अधिकार नहीं है.

कोर्ट ने सुनाया फैसला

कोर्ट में पत्नी ने दावा किया था कि पति की कमाई 50,000 रुपये है, लेकिन कोर्ट ने पति की आमदनी 18,000 रुपये आंकी थी. जिसके बाद हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए पति को नवंबर 2026 से हर महीने 2,000 रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया. कोर्ट ने माना कि पत्नी नौकरी करने के बावजूद अपनी जरूरतों को पूरी तरह पूरा करने की स्थिति में नहीं है. इसलिए उसे पति से अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलनी चाहिए.

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