हिंदी न्यूज़यूटिलिटीगैस डीलर की मनमानी से परेशान? जान लें शिकायत दर्ज करने का सबसे आसान तरीका

गैस डीलर की मनमानी से परेशान? जान लें शिकायत दर्ज करने का सबसे आसान तरीका

Gas Dealer Complaint: गैस डीलर अगर ज्यादा वसूली कर रहा है या डिलीवरी में मनमानी कर रहा है. तो उसकी शिकायत इस तरह से की जा सकती है. जान लीजिए पूरी प्रोसेस.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 21 Nov 2025 10:25 AM (IST)
Gas Dealer Complaint: एलपीजी सिलेंडर अब हर घर की जरूरत है. लेकिन कई बार डीलर या डिलीवरी वेंडर अपनी मनमानी से लोगों को परेशान कर देते हैं. कहीं डिलीवरी चार्ज के नाम पर 20 से 50 रुपये तक वसूली. तो कहीं समय पर सिलेंडर न पहुंचाना या सीधे मना कर देना. कई उपभोक्ता परेशानी तो झेलते हैं. पर समझ नहीं पाते कि शिकायत कहां और कैसे करनी है. 

लेकिन अब अच्छी बात यह है कि कंपनियां अब शिकायतों के निपटारे के लिए आसान और सीधा सिस्टम चलाती हैं. यानी गलत वसूली और खराब व्यवहार या फिर सर्विस की लापरवाही जैसी परेशानियों के लिए आप कुछ ही मिनट में शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसका स्टेटस भी खुद ट्रैक कर सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं इसके लिए क्या होगी प्रोसेस

शिकायत कहां दर्ज की जाती है?

अगर आपका गैस डीलर ओवरचार्जिंग कर रहा है. या फिर खराब व्यवहार दिखा रहा है या फिर सिलेंडर की डिलीवरी लेकर मनमानी कर रहा है. तो सबसे पहले आपको कंपनी के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा. उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास इंडेन का कनेक्शन है. तो शिकायत सीधा इंडियन ऑयल के ग्रिवांस पोर्टल पर दर्ज होती है. वहां एक पेज खुलता है जहां आप अपनी शिकायत के लिए सही कैटेगरी चुन सकते हैं. 

जैसे रिफिल सप्लाई, सिलेंडर क्वालिटी, ओवरचार्जिंग, सर्विस में देरी या ऑनलाइन पेमेंट से जुड़ी समस्या. जैसे ही आप सही ऑप्शन चुनते हैं, शिकायत कंपनी के संबंधित विभाग तक पहुंच जाती है और आगे की कार्रवाई शुरू हो जाती है. इस पोर्टल पर की जाने वाली कंप्लेंट प्रोसेस पारदर्शी रहती है और आप खुद देख सकता है कि शिकायत पर अब तक क्या हुआ कोई कार्रवाई की गई या नहीं.

शिकायत के लिए क्या जानकारी है जरूरी?

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए आपको कुछ बेसिक जानकारियां भरनी होती हैं. इसमें आपकी LPG ID, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या कस्टमर आईडी शामिल है. यह जानकारी इसलिए जरूरी है. जिससे कंपनी पहचान सके कि आप वाकई उसके उपभोक्ता हैं और सही कनेक्शन पर शिकायत कर रहे हैं. इसके बाद आपको अपनी शिकायत की जानकारी देनी होती है. 

जैसे डीलर ने कितना ज्यादा चार्ज लिया. सिलेंडर समय पर नहीं पहुंचा या वेंडर ने गलत व्यवहार किया. कंप्लेंट सबमिट होते ही आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है. जिससे आप पोर्टल पर जाकर स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं. यानी आपकी शिकायत किस अधिकारी तक पहुंची. उस पर क्या नोट किया गया और समाधान तक कितना समय लग सकता है, सब जानकारी मिल जाती है. 

Published at : 21 Nov 2025 10:25 AM (IST)
