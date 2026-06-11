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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीIRCTC का ये फीचर बताएगा ट्रेन में कहां खाली है सीट! TTE का इंतजार है बेकार, इस तरीके से वेटिंग टिकट भी होगी कंफर्म

IRCTC का ये फीचर बताएगा ट्रेन में कहां खाली है सीट! TTE का इंतजार है बेकार, इस तरीके से वेटिंग टिकट भी होगी कंफर्म

IRCTC News: अगर आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और टिकट कंफर्म नहीं है तो आपको अब TTE के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. आप IRCTC के इस फीचर का इस्तेमाल कर खाली सीट ढूंढ सकते हैं.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 11 Jun 2026 07:53 AM (IST)
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IRCTC News: क्या आप अक्सर ट्रेन में सफर करते हैं? टिकट बुकिंग के समय यदि आपकी टिकल कंफर्म नहीं होती और वेटिंग में चली जाती है, तो ये बहुत टेंशन भरी बात हो जाती है. हालांकि जब सफर जरूरी होता है तब वेटिंग टिकट के साथ ही यात्री चढ़ तो जाते हैं लेकिन सीट के कंफर्मेशन के लिए TTE के पीछे भागदौड़ भी बड़ा झंझट होता है. लेकिन अब आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. आइये बताते हैं क्यों?

IRCTC का ये फीचर करें इस्तेमाल
अगर आपकी ट्रेन टिकट वेटिंग में है और कन्फर्म सीट मिलने की उम्मीद कम नजर आ रही है, तो IRCTC का चार्ट वेकेंसी (Chart Vacancy) फीचर आपके काम आ सकता है. इस फीचर की मदद से यात्री चार्ट बनने के बाद खाली बची सीटों की जानकारी हासिल कर सकते हैं और कन्फर्म टिकट पाने की उम्मीद कर सकते हैं.

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दरअसल, ट्रेन रवाना होने से कुछ घंटे पहले रेलवे चार्ट तैयार करता है. इस दौरान कई यात्री अपनी यात्रा कैंसिल कर देते हैं या टिकट कैंसिल हो जाती है, जिससे कुछ सीटें खाली रह जाती हैं. इन खाली सीटों की जानकारी IRCTC के चार्ट वेकेंसी फीचर पर मौजूद रहती है. 

कैसे करें इस सुविधा का इस्तेमाल

  • इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए यात्रियों को IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर जाना होगा.
  • यहां Chart Vacancy ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • इसके बाद ट्रेन नंबर, यात्रा की तारीख और बोर्डिंग स्टेशन की जानकारी दर्ज करें.
  • इसके बाद संबंधित ट्रेन में चार्ट तैयार होने के बाद उपलब्ध सीटों की स्थिति दिखाई देती है.

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तत्काल में भी काम आएगा ये फीचर
अगर किसी को तत्काल की टिकट चाहिए जो नहीं मिल पा रही है, तो ये फीचर काफी मददगार साबित हो सकता है. यात्री खाली सीटों की जानकारी देखकर टिकट बुक कर सकते हैं और कन्फर्म सीट हासिल कर सकते हैं. हालांकि सीटों की उपलब्धता पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि चार्ट बनने के बाद कितनी सीटें खाली बची हैं.

ऐसे में अगर अगली बार आपकी टिकट वेटिंग में रह जाए, तो ट्रेन छूटने से पहले IRCTC के चार्ट वेकेंसी फीचर को जरूर चेक करें. हो सकता है कि आखिरी समय में आपके लिए एक कन्फर्म सीट उपलब्ध हो जाए.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 11 Jun 2026 07:53 AM (IST)
Tags :
Train News IRCTC TTE
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