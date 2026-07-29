JPSC पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन, 6 अगस्त को विधानसभा का घेराव

झारखंड में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) का विवाद बढ़ता जा रहा है. अभ्यर्थियों ने परीक्षा परिणाम और चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाये हैं. अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में अनियमितताओं, पारदर्शिता की कमी और सिस्टम में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं.

अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन को तेज कर दिया है और मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को रद्द कर मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपी जाये. आज मंगलवार (29 जुलाई) को छात्र इसके खिलाफ पदयात्रा करेंगे और 6 अगस्त को विधानसभा घेराव करने की योजना है.

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आज छात्र निकालेंगे पदयात्रा

आज छात्र रांची में आंदोलन के चौथे दिन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक पदयात्रा निकालेंगे. इसमें बड़ी संख्या में छात्रों के शामिल होने की उम्मीद है. छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि इस पदयात्रा का उद्देश्य प्रतियोगी परिक्षाओं में हो रही गड़बड़ी और अनियमितताओं के खिलाफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना है.

महतो ने एक्स पर लिखा, 'अनिश्चितकालीन सत्याग्रह के चौथे दिन आंदोलन स्थल को बापू वाटिका, मोरहाबादी से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, रांची स्थानांतरित किया गया। प्रशासन से इसकी अनुमति प्राप्त हो चुकी है.'

इसके अलावा मानसून सत्र के पहले दिन 6 अगस्त को छात्रों ने झारखंड विधानसभा को घेरने की भी योजना बनाई है. छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती और छात्रों को न्याय नहीं मिलता तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

मामले में पूर्व अध्यक्ष से 8 घंटे पूछताछ

इस मामले की जांच अपराध अन्वेषण विभाग (CID) कर रही है. CID ने मंगलवार को 14वीं सिविल सेवा परीक्षा समेत कई परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर एल. खियांग्ते से करीब 8 घंटे से अधिक समय तक तक पूछताछ भी की थी. गौर हो कि इस मामले में गड़बड़ी के आरोप के बाद आयोग के अध्यक्ष एल. खियांग्ते ने अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, जिसे राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार स्वीकार भी कर चुके हैं.

खियांग्ते से पूछताछ से पहले CID की टीम ने JPSC कार्यालय समेत आयोग के पूर्व अध्यक्ष खियांग्ते के रांची स्थित सरकारी आवास पर छापेमारी भी की थी. इसके अलावा इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है. गिरफ्तार किए गए लोगों में JPSC की परीक्षा उप-नियंत्रक श्वेता गुप्ता भी शामिल हैं.

क्या है मामला?

JPSC की 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा के प्रीलिमिनरी (प्रारंभिक) परीक्षा के नतीजे जुलाई 2026 की शुरुआत में घोषित किये गए थे. इसमें छात्रों ने कटऑफ, कैटेगरी वाइज चयन प्रक्रिया और अंको से जुड़ी जानकारी पारदर्शी तरीके से जारी न करने के आरोप लगाए हैं. छात्रों का ये भी आरोप है कि परीक्षा की जिम्मेदारी एक ऐसी एजेंसी ((TSR Data Processing) को दी गई थी, जिसकी भूमिका पर पहले भी सवाल उठे हैं और वो यूपी में ब्लैकलिस्टेड भी है.

विवाद बढ़ने पर राज्य सरकार ने मामले की जांच CID को सौंप दी है, जो लगातार मामले की तेजी से जांच कर रही है. वहीं, JPSC ने CID जांच के कारण कंबाइंड सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा सहित 9 भर्ती परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है.

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