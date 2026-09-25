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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: रेलवे ने रद्द कर दीं दिल्ली-NCR की कई ट्रेनें, 4 अक्टूबर तक रहेगा ब्लॉक

Train Cancelled: रेलवे ने रद्द कर दीं दिल्ली-NCR की कई ट्रेनें, 4 अक्टूबर तक रहेगा ब्लॉक

Train Cancelled: अगर आप आज गाजियाबाद स्टेशन से ट्रेन पकड़ने वाले हैं तो यह जानकारी आपके लिए है, क्योंकि रेलवे ने 25 सितंबर से 4 अक्तूबर तक कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव कर दिया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 25 Sep 2026 03:14 PM (IST)
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  • कुछ ट्रेनों के प्लेटफॉर्म भी बदले जाएंगे, यात्री जानकारी जांचें।

रोजाना ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को ये जरूर पता होना चाहिए कि क्या आज उनकी पैसेंजर ट्रेन चलने वाली है भी या नहीं, क्योंकि रेलवे को कई बार किसी कारण ट्रेन को रद्द या फिर उसके संचालन में बदलाव करना पड़ता है. ऐसे में अगर आप भी गाजियाबाद से अपने आसपास के शहरों में ट्रेन से सफर करते हैं तो अब आपको कुछ दिन के लिए दूसरे साधनों का सहारा लेना पड़ सकता है, क्योंकि रेलवे ने कई पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया है.

दरअसल, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर कुछ जरूरी मरम्मत कार्य किया जाने वाला है, जिसकी वजह से रेलवे ने कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में बदलाव किया तो वहीं कुछ को रद्द कर दिया है. अब इसका असर सबसे ज्यादा लोकल यात्रियों पर पड़ने वाला है. आइए अब जानते हैं कि कौन-कौन सी ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में बदलाव किया गया है और कौन सी ट्रेन को सीधे रद्द कर दिया गया है.

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कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में होगा बदलाव

बता दें प्लेटफॉर्म नंबर चार पर काम होने की वजह से कई ट्रेनों को दूसरे प्लेटफॉर्म से चलाया जाएगा. इनमें शामिल है...

ट्रेन नंबर14009 चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस
ट्रेन नंबर15059 लखनऊ-आनंद विहार एक्सप्रेस
ट्रेन नंबर15621 कामाख्या-आनंद विहार स्पेशल
ट्रेन नंबर 12419 गोमती एक्सप्रेस
ट्रेन नंबर 15279 सहरसा-आनंद विहार एक्सप्रेस स्पेशल
ट्रेन नंबर 64583 टुंडला-दिल्ली ईएमयू
ट्रेन नंबर 12583 डबल डेकर एक्सप्रेस
ट्रेन नंबर 15057 गोरखपुर-आनंद विहार एक्सप्रेस
ट्रेन नंबर 18478 उत्कल एक्सप्रेस स्पेशल
ट्रेन नंबर 12561 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस
ट्रेन नंबर 64151 अलीगढ़-दिल्ली ईएमयू
ट्रेन नंबर 82501 तेजस एक्सप्रेस
ट्रेन नंबर15529 सहरसा-आनंद विहार एक्सप्रेस
ट्रेन नंबर 64425 गाजियाबाद-नई दिल्ली मेमू
ट्रेन नंबर 15671 अमृत भारत एक्सप्रेस
ट्रेन नंबर 14304 हरिद्वार-दिल्ली स्पेशल एक्सप्रेस 
ट्रेन नंबर 20494 चंडीगढ़-मदुरै स्पेशल एक्सप्रेस

रद्द ट्रेनों की देखें लिस्ट

ध्यान दें, 25 सितंबर यानी आज से लेकर 4 अक्टूबर तक ट्रेनों को रद्द किया गया है और इनमें शामिल है

  • ट्रेन नंबर 64428 नई दिल्ली-गाजियाबाद
  • ट्रेन नंबर 64429 गाजियाबाद-नई दिल्ली
  • ट्रेन नंबर 64402 दिल्ली जंक्शन-साहिबाबाद
  • ट्रेन नंबर 64408 दिल्ली-जंक्शन-गजियाबाद
  • ट्रेन नंबर 64906 गाजियाबाद-पलवल
  • ट्रेन नंबर 64432 नई दिल्ली-गाजियाबाद
  • ट्रेन नंबर 64409 गाजियाबाद-नई दिल्ली
  • ट्रेन नंबर 64553 मुरादाबाद-गाजियाबाद
  • ट्रेन नंबर 64556 मेरठ सिटी-गाजियाबाद
  • ट्रेन नंबर 64433 गाजियाबाद-नई दिल्ली
  • ट्रेन नंबर 64411 साहिबाबाद-नई दिल्ली-दिल्ली जंक्शन
  • ट्रेन नंबर 64437 गाजियाबाद-दिल्ली जंक्शन
  • ट्रेन नंबर 64426 नई दिल्ली-गाजियाबाद
  • ट्रेन नंबर 64419 हजरत निजामुद्दीन-गाजियाबाद
  • ट्रेन नंबर 64431 गाजियाबाद-नई दिल्ली
  • ट्रेन नंबर 64555 गाजियाबाद-मेरठ सिटी

यात्री करें ये जरूर काम

अगर आप गाजियाबाद स्टेशन से सफर करते हैं या फिर 25 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर के बीच सफर करने वाले हैं तो पहले कुछ काम करें जैसे...

  • इस बारे में जानकारी लें कि कौन सी ट्रेन को किस तारीख पर रद्द किया गया है.
  • वहीं कहीं आपकी ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म से तो नहीं चलने वाली है.
  • इसके अलावा ये भी पता करें कि किसी ट्रेन को दूसरे रास्ते से तो नहीं चलाया जाएगा.
  • ट्रेन के रवाना होने के समय में तो कोई बदलाव तो नहीं हुआ है.
  • इस सभी बातों की जानकारी जरूर लें और उसके बाद ही सफर के लिए घर से निकलें.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 25 Sep 2026 03:14 PM (IST)
Tags :
Train Cancelled Ghaziabad Railway Station Utility News
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