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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीडाउन पेमेंट और EMI की नो टेंशन! PF से घर कैसे खरीदें?

डाउन पेमेंट और EMI की नो टेंशन! PF से घर कैसे खरीदें?

घर खरीदने के लिए नौकरीपेशा लोग EPFO के नियमों के तहत PF से पैसे निकाल सकते हैं. इस सुविधा का इस्तेमाल घर खरीदने, बनवाने या होम लोन चुकाने में किया जा सकता है, बशर्ते जरूरी शर्तें पूरी हों.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 11 Oct 2026 05:28 PM (IST)
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आज के समय में अपना घर खरीदना हर किसी के लिए आसान नहीं है. प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों के कारण नौकरीपेशी लोगों को घर खरीदने के लिए बड़ी रकम जुटानी पड़ती है. ऐसे में अक्सर लोग होम लोन लेते हैं, लेकिन लोन मिलने के बाद भी डाउन पेमेंट का इंतजाम करना और हर महीने EMI चुकाना भी एक बड़ी चुनौती बन जाता है. अगर आप नौकरी करते हैं और आपके PF खाते में पैसा जमा है, तो यह रकम घर खरीदने की योजना में मददगार हो सकती है.

दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों के तहत कुछ शर्तें पूरी करने पर कर्मचारी अपने प्रोविडेंट फंड (PF) से घर खरीदने, मकान बनाने या होम लोन चुकाने के लिए पैसा निकाल सकते हैं. हालांकि, इसके लिए EPFO के तय नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं कि PF से पैसे निकालने की सुविधा कैसे काम करती है.

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PF से घर खरीदने के लिए क्या हैं नियम?

PF से घर के लिए पैसा निकालने से पहले लागू नियमों के मुताबिक जरूरी सदस्यता अवधि पूरी होनी चाहिए. पात्रता संबंधित निकासी प्रावधान पर निर्भर करती है. कुछ शर्तों के तहत घर खरीदने या होम लोन चुकाने के लिए हर कर्मचारी को PF बैलेंस का 90% तक निकालने की सुविधा मिल सकती है. वास्तविक सीमा लागू नियमों और पात्रता के आधार पर तय होती है.

किन कामों के लिए निकाल सकते हैं पैसा?

पात्र कर्मचारी निर्धारित शर्तों के तहत घर या फ्लैट खरीदने, मकान बनाने और होम लोन चुकाने के लिए  PF निकासी का लाभ ले सकते हैं. लेकिन ध्यान रहें कि आवेदन से पहले यह जांच लें कि घर या प्लॉट आपके नाम, जीवनसाथी के नाम या संयुक्त नाम पर होने की स्थिति में कौन-से नियम लागू होंगे.

PF से पैसा निकालने के लिए कैसे करें आवेदन?

  • सबसे पहल अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव करें और PF खाते में आधार, बैंक खाते और अन्य जरूरी जानकारी का वेरिफिकेशन पूरा रखें.
  • EPFO के आधिकारिक मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करें.
  • इसके बाद ऑनलाइन सर्विस सेक्शन में जाकर क्लेम से जुड़ा ऑप्शन चुनें.
  • अपने खाते और पात्रता के मुताबिक Form 31 और संबंधित हाउसिंग निकासी का ऑप्शन सलेक्ट करें.
  • मांगी गई जानकारी भरें और जरूरी वेरिफिकेशन पूरा करके आवेदन सबमिट करें.
  • आवेदन मंजूर होने के बाद आपके खाते में रकम भेज दिए जाएंगे.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 11 Oct 2026 05:28 PM (IST)
Tags :
EPFO Rules PF For Home Purchase
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