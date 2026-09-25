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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीफोन नंबर अपडेट नहीं किया तो आज सस्पेंड हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस? RTO ने दिया जवाब

फोन नंबर अपडेट नहीं किया तो आज सस्पेंड हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस? RTO ने दिया जवाब

इंटरनेट पर एक दावा कई समय से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि 25 सितंबर तक अगर ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करवाया तो DL सस्पेंड कर दिया जाएगा. जानिए दावे की सच्चाई क्या है?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 25 Sep 2026 08:42 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर कुछ वक्त से एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है कि अगर 25 सितंबर तक ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया तो डीएल सस्पेंड हो जाएगा. इस दावे पर अब भोपाल आरटीओ का जवाब सामने आया है. 

भोपाल आरटीओ ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस जब बनाया जाता है तब मोबाइल नबंर देना जरूरी होता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि 25 सितंबर तक फोन नंबर अपडेट नहीं कराया तो लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा. यह दावा बिलकुल गलत है.  

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मोबाइल नंबर अपडेट करना है जरूरी

हां, ये जरूर है कि अगर आपका मोबाइल नंबर बदल गया है और आपने काफी समय से ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर को अपडेट नहीं करवाया है तो उसे करवा लें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज यानी 25 सितंबर तक ही आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करवाना होगा, वरना आपका DL सस्पेंड कर दिया जाएगा. क्योंकि परिवहन विभाग ने ऐसी कोई तारीख तय की ही नहीं है. इसलिए अगर आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस दावे को सच मानकर घबरा रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. 

मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो करें ये काम

अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो इसे करना काफी आसान है. इसके लिए आपको आधिकारिक Parivahan Portal पर जाना होगा और अपने राज्य का नाम चुनना होगा. इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस सेक्शन में जाकर आप मोबाइल नंबर अपडेट का ऑप्शन चुनकर मांगी जा रही सारी जानकारी दर्ज करें. फिर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, जिसे आप अपडेट करना चाहते हैं. फिर इसके बाद OTP दर्ज करें और वेरिफाई कर दें, अब आपका मोबाइल नंबर ड्राइविंग लाइसेंस में अपडेट हो जाएगा. यानी DL में मोबाइल नंबर अपडेट आप ऑनलाइन कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करके ही कर सकते हैं. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 25 Sep 2026 08:20 AM (IST)
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