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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीलखनऊ में 1 BHK फ्लैट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें आखिरी तारीख और पूरी प्रक्रिया

लखनऊ में 1 BHK फ्लैट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें आखिरी तारीख और पूरी प्रक्रिया

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत अदिति अपार्टमेंट में 1 BHK फ्लैट का रजिस्ट्रेशन शुरू किया है. कीमत 8.99 लाख रुपये है, सब्सिडी के बाद कीमत करीब 6.50 लाख रुपये हो सकती है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 11 Oct 2026 08:13 PM (IST)
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अगर आप लखनऊ में कम कीमत पर अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत अनंतनगर योजना के अदिति अपार्टमेंट में 1 BHK फ्लैट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया है. इसके जरिए पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी का लाभ भी मिल सकता है, जिससे घर खरीदने का खर्च कम हो जाएगा. 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के एक पोस्ट के मुताबिक,  इस योजना में लखनऊ के मोहान रोड स्थित अनंत नगर योजना के अदिति अपार्टमेंट के लिए शुरू की गई है. इन फ्लैटों की कीमत 8.99 लाख रुपये रखी गई है. वहीं, पात्र लाभार्थियों को 2.50 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलने के बाद फ्लैट की प्रभावी कीमत करीब 6.50 लाख रुपये रह सकती है. ऐसे में अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आवेदन करने से पहले इसकी कीमत, पात्रता और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में जान लें.

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क्या है फ्लैट से जुड़ी पूरी जानकारी?

इस योजना के तहत कुल 412 फ्लैट उपलब्ध कराए गए हैं. इच्छुक लोग 2 अक्टूबर से 2 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. फ्लैटों का आवंटन लॉटरी के जरिए किया जाएगा.

  • योजना: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0
  • अपार्टमेंट: अदिति अपार्टमेंट
  • लोकेशन: अनंतनगर योजना, मोहान रोड, लखनऊ
  • फ्लैट का प्रकार: 1 BHK (एक बेडरूम, हॉल और किचन)
  • फ्लैट की कीमत: 8.99 लाख रुपये
  • सब्सिडी: पात्रता के अनुसार 2.50 लाख रुपये तक

कब तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन?

अगर आप इस योजना के तहत फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो आवेदन की तारीख का खासतौर ध्यान रखें. दरअसल, यह रजिस्ट्रेशन 2 अक्टूबर 2026 से शुरू हुआ है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 2 नवंबर 2026 तय की गई है.

  • रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख: 2 अक्टूबर 2026
  • आवेदन की अंतिम तारीख: 2 नवंबर 2026
  • फ्लैटों का आवंटन: लॉटरी के माध्यम से

कहां-कहां से मिलेगी कनेक्टिविटी?

अनंतनगर स्थित इस परियोजना के आसपास कई प्रमुख स्थान मौजूद हैं. पोस्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक, अमौसी रेलवे स्टेशन करीब 5 मिनट और सीसीएस एयरपोर्ट व मेट्रो स्टेशन लगभग 10 मिनट की दूरी पर हैं. इसके अलावा आगरा एक्सप्रेसवे तक करीब 10 मिनट और शहीद पथ तक 15 मिनट में पहुंचने का दावा किया गया है. मेडिकल यूनिवर्सिटी करीब 1 किलोमीटर और किसान पथ 2 किलोमीटर की दूरी पर बताया गया है.

कहां से मिलेगी योजना की जानकारी?

अगर आपको रजिस्ट्रेशन, पात्रता, दस्तावेज या फ्लैट की कीमत से जुड़ी जानकारी चाहिए, तो LDA के टोल-फ्री नंबर 1800-1800-5000 पर संपर्क कर सकते हैं. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हेल्पडेस्क सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सहायता देता है.

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

  • इस योजना के लिए इच्छुक लोग घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
  • इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट registration.ldalucknow.in पर जाएं.
  • प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत अदिति अपार्टमेंट का ऑप्शन चुनें.
  • आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें.
  • जरूरी दस्तावेज और अन्य विवरण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा करें.
  • फॉर्म भरने के बाद आवेदन की पुष्टि और आगे के निर्देशों को ध्यान से देखें.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 11 Oct 2026 08:13 PM (IST)
Tags :
PMAY Urban 2.0 LDA Lucknow Flats
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