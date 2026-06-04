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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट! 20 जून तक कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव, देखें पूरी लिस्ट

Train News: रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट! 20 जून तक कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव, देखें पूरी लिस्ट

Indian Railways: पुरी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म अपग्रेडेशन के चलते जून में कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा और वे पुरी की बजाय मालतीपाटपुर स्टेशन से शुरू या समाप्त होंगी. सफर से पहले देखिए लिस्ट.

By : शैलजा पांडे | Updated at : 04 Jun 2026 10:05 AM (IST)
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Indian Railways Update: ट्रेन से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर. पुरी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म उन्नयन (अपग्रेडेशन) का काम चल रहा है. इसके चलते ईस्ट कोस्ट रेलवे के खुर्दा रोड रेल मंडल ने कुछ ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से जु़ड़ी कई ट्रेनें निर्धारित समय के दौरान पुरी स्टेशन तक नहीं जाएंगी और मालतीपाटपुर स्टेशन से ही शुरू या समाप्त होंगी.

मालतीपाटपुर स्टेशन पर समाप्त और प्रारंभ होंगी ट्रेनें

बता दें कि रायपुर रेल मंडल के सीनियर पीआरआई शिव प्रसाद के मुताबिक, 3 जून से 20 जून 2026 के बीच अलग-अलग तारीखों में कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा. इस दौरान ये ट्रेनें पुरी स्टेशन की बजाय मालतीपाटपुर स्टेशन से चलेंगी या वहीं समाप्त होंगी.

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इन ट्रेनों के संचालन में बदलाव

  • 7 और 14 जून को 12145 एलटीटी-पुरी एक्सप्रेस मालतीपाटपुर में समाप्त होगी. वहीं 9 और 16 जून को 12146 पुरी-एलटीटी एक्सप्रेस मालतीपाटपुर से चलेगी.
  • इसके साथ ही 5 और 12 जून को 12993 गांधीधाम-पुरी एक्सप्रेस मालतीपाटपुर में समाप्त होगी. 8 और 15 जून को 12994 पुरी-गांधीधाम एक्सप्रेस मालतीपाटपुर से रवाना होगी.
  • वहीं 3 और 10 जून को 22973 गांधीधाम-पुरी एक्सप्रेस मालतीपाटपुर में समाप्त होगी. 6,13 और 20 जून को 22974 पुरी-गांधीधाम एक्सप्रेस मालतीपाटपुर से चलेगी.
  • 9 और 16 जून को 20917 इंदौर-पुरी हमरफर एक्सप्रेस मालतीपाटपुर में समाप्त होगी. 4,11 और 18 जून को 20918 पुरी-इंदौर हमसफर एक्सप्रेस मालतीपाटपुर से प्रारंभ होगी.
  • 7 और 14 जून को 20471 श्रीगंगानगर-पुरी एक्सप्रेस मालतीपाटपुर में समाप्त होगी. 10 और 17 जून को 20472 पुरी-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस मालतीपाटपुर से चलेगी.

3 जून से 2 जुलाई तक यात्रियों को स्पेशल ट्रेन की सुविधा

86 ट्रेनों को फिर से किया गया बहाल

इसके साथ ही यात्रियों के लिए एक राहत की खबर है कि रेलवे प्रशासन ने पहले अस्थायी रूप से रद्द की गई 86 ट्रेनों को फिर से बहाल करने का फैसला लिया है. इनमें 76 एक्सप्रेस और 10 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं.

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क्यों लिया गया यह फैसला?

चांपा स्टेशन पर चौथी रेल लाइन के निर्माण के लिए नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य किया जाना था, जिसके चलते इन ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन यात्रियों को हो रही भारी परेशानी को देखने हुए रेलवे ने फिलहाल इस कार्य को स्थगित कर दिया है और ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू करने का फैसला लिया है. खास बात तो यह है कि इन ट्रेनों के दोबारा शुरू होने से छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 04 Jun 2026 09:48 AM (IST)
Tags :
Utility News INDIAN RAILWAYS Train Cancellation Puri Station
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