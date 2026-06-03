हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: IRCTC या RailOne, रेल टिकट बुक करने के लिए कौन सा ऐप है बेस्ट? बुकिंग से पहले जानें जरूरी बात

Train News: IRCTC या RailOne, रेल टिकट बुक करने के लिए कौन सा ऐप है बेस्ट? बुकिंग से पहले जानें जरूरी बात

RailOne vs IRCTC App: भारतीय रेलवे का नया सुपर ऐप RailOne लॉन्च होने से यात्रियों को कई सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी, जबकि इसकी तुलना टिकट बुकिंग के लिए IRCTC Rail Connect ऐप से की जा रही है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: Shelja Pandey | Updated at : 03 Jun 2026 05:51 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • CRIS द्वारा विकसित RailOne ऐप कई सेवाओं को एकीकृत करेगा।
  • यह सामान्य, प्लेटफॉर्म, मासिक सीजन टिकट भी बुक करता है।
  • इसमें लाइव ट्रैकिंग, शिकायतें और भोजन ऑर्डर की सुविधा है।
  • तत्काल/लंबी दूरी के लिए IRCTC, दैनिक सफर को RailOne बेहतर।

Railway Ticket Booking: भारतीय रेलवे से सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए मोबाइल में अलग-अलग ऐप रखने की जरूरत अब कम होने वाली है. सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम (CRIS) द्वारा तैयार किया गया नया सुपर ऐप RailOne इन दिनों चर्चा में है. इसकी तुलना सबसे ज्यादा IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से की जा रही है, क्योंकि दोनों ही टिकट बुकिंग और यात्रा से जुड़ी सुविधाएं देते हैं.

रेल यात्रियों के बीच सवाल यह है कि आखिर दोनों ऐप्स में क्या अंतर है और दोनों में से टिकट बुकिंग और सफर के लिए किस ऐप का इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा. आइए जानते हैं कि आपके लिए कौन सा ऐप सबसे बेस्ट है. 

क्यों चर्चा में है RailOne?

अब तक रेल यात्रियों को अलग-अलग कामों के लिए अपने फोन में अलग-अलग ऐप्स डाउनलोड करने पड़ते थे. रिजर्वेशन और तत्काल टिकट के लिए IRCTC, लोकल या जनरल टिकट और प्लेटफॉर्म पास के लिए UTS ऐप और शिकायत दर्ज कराने के लिए Rail Madad जैसे ऐप का इस्तेमाल करना पड़ता था.

RailOne इन सभी अलग-अलग सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने का दावा करता है. इससे बार-बार लॉगिन करने की परेशानी कम होती है और फोन में कई ऐप रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती.

स्मार्टफोन खरीदने का प्लान है? पहले जान लें साइबर ठगों का नया जाल, वरना खाली हो सकता है बैंक अकाउंट

IRCTC और RailOne में क्या है अंतर?

  • IRCTC मुख्य रूप से रिजर्वेशन और तत्काल टिकट बुकिंग के लिए जाना जाता है. वहीं RailOne में रिजर्व टिकट के साथ जनरल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और मंथली सीजन टिकट (MST) भी बुक किए जा सकते हैं.
  • IRCTC ऐप में लाइव रनिंग स्टेटस बहुत बेसिक होता है, जबकि RailOne में रियल-टाइम ट्रेन लोकेशन और कोच पोजिशन जैसी अतिरिक्त जानकारी मिलती है.
  • RailOne में रेल मदद का इन-बिल्ट सपोर्ट है, जिससे चलती ट्रेन में शिकायत दर्ज करने, खाना ऑर्डर करने और दूसरी रेलवे सेवाओं का भी एकीकृत ऑप्शन उपलब्ध है. एक ही ऐप में कई सुविधाएं होने से यात्रियों का समय बच सकता है.

टिकट बुकिंग के लिए कौन सा ऐप बेस्ट?

अगर आपका मुख्य उद्देश्य तत्काल टिकट या लंबी दूरी के रिजर्वेशन टिकट बुक करना है, तो आज भी IRCTC का अपना मजबूत और पुराना नेटवर्क सबसे भरोसेमंद ऑप्शन माना जाता है. इसका नेटवर्क और पेमेंट सिस्टम लंबे समय से बड़े ट्रैफिक को संभालता आ रहा है.

वहीं, अगर आप रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं, अक्सर लोकल या जनरल टिकट खरीदते हैं या एक ही ऐप में टिकट बुकिंग, ट्रेन ट्रैकिंग, शिकायत करने से लेकर खाना ऑर्डर करने तक सब कुछ करना चाहते हैं, तो RailOne आपके लिए एक परफेक्ट ऐप साबित हो सकता है.

 फ्लैट खरीदारों को बड़ा झटका, हर महीने 3000 तक बढ़ सकता है सोसाइटी का मेंटेनेंस बिल

Published at : 03 Jun 2026 05:51 PM (IST)
Tags :
Railway Ticket Booking Utility News INDIAN RAILWAYS IRCTC Vs RailOne
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Train News: IRCTC या RailOne, रेल टिकट बुक करने के लिए कौन सा ऐप है बेस्ट? बुकिंग से पहले जानें जरूरी बात
IRCTC या RailOne, रेल टिकट बुक करने के लिए कौन सा ऐप है बेस्ट? बुकिंग से पहले जानें जरूरी बात
यूटिलिटी
ग्रेटर नोएडा में 10 जून से चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें! जानिए तय रूट और कितना लगेगा किराया?
ग्रेटर नोएडा में 10 जून से चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें! जानिए तय रूट और कितना लगेगा किराया?
यूटिलिटी
Aadhaar Card: खो गया आधार नंबर? घर बैठे मिनटों में ऐसे करें रिकवर, जानिए पूरा प्रोसेस
खो गया आधार नंबर? घर बैठे मिनटों में ऐसे करें रिकवर, जानिए पूरा प्रोसेस
यूटिलिटी
Inverter Battery Problem: इन्वर्टर बैटरी ड्रेन हो रही है जल्दी? ये 5 कारण हो सकते हैं जिम्मेदार
इन्वर्टर बैटरी ड्रेन हो रही है जल्दी? ये 5 कारण हो सकते हैं जिम्मेदार
Advertisement

वीडियोज

Malviya Nagar Restaurant Fire: मालवीय नगर से LIVE दर्दनाक तस्वीरें | Delhi Breaking News
Salman Khan के स्टारडम से लेकर Nepotism विवाद तक, Nikhil Dwivedi ने की बेबाक बात; Bobby Deol की भी जमकर तारीफ
May 2026 Car Sales Report: Tata vs Mahindra में कौन बना No.2? Nissan ने किया बड़ा धमाका! #autolive
Bengal Political Crisis: Mamata Banerjee में पार्टी में टूट क्यों? | Ritabrata Banerjee | Sandipan
Firing On Khan Sir Coaching Center: खान सर के कोचिंग पर हमले का VIDEO आया सामने! | Breaking | Patna
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बूंद-बूंद पानी के लिए पाकिस्तान कब हो जाएगा मोहताज? भारत के कदम पर जलमंत्री CR पाटिल ने खोला राज
बूंद-बूंद पानी के लिए पाकिस्तान कब हो जाएगा मोहताज? भारत के कदम पर जलमंत्री CR पाटिल ने खोला राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
RBI ने बेच दिया देश का सोना? PIB और केंद्रीय बैंक की सफाई के बीच अखिलेश यादव बोले- समझ में आ गया है कि...
RBI ने बेच दिया देश का सोना? केंद्रीय बैंक की सफाई के बीच अखिलेश यादव बोले- समझ में आ गया है कि...
क्रिकेट
टेस्ट, वनडे और टी20... न्यूजीलैंड दौरे पर तीनों फॉर्मेट खेलेगी टीम इंडिया; BCCI ने जीरा किया शेड्यूल 
टेस्ट, वनडे और टी20... न्यूजीलैंड दौरे पर तीनों फॉर्मेट खेलेगी टीम इंडिया; शेड्यूल जारी
बॉलीवुड
Box Office Live: बुधवार को भी 'दृश्यम 3' दिखा रही पूरा दम, जानें- 'धुरंधर 2' से 'भूत बंगला' तक की 2 बजे तक की कमाई
Live: बुधवार को भी 'दृश्यम 3' दिखा रही पूरा दम, जानें-'धुरंधर 2' से 'भूत बंगला' तक की 2 बजे तक की कमाई
इंडिया
मालवीय नगर में 21 लोग जिंदा जले, राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बोले- 'तुरंत मदद करें'
मालवीय नगर में 21 लोग जिंदा जले, राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बोले- 'तुरंत मदद करें'
इंडिया
200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस और सुकेश पर आरोप तय, जल्द शुरू होगा ट्रायल
200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस और सुकेश पर आरोप तय, जल्द शुरू होगा ट्रायल
इंडिया
TMC Political Crisis Live: ममता बनर्जी को दो बड़ा झटके, भतीजे अभिषेक के घर पहुंची ईडी की चार टीम
Live: ममता बनर्जी को दो बड़ा झटके, भतीजे अभिषेक के घर पहुंची ईडी की चार टीम
शिक्षा
Explained: सरकार ने CBSE के चेयरमैन और सचिव को हटाया, OSM टेंडर की जांच के आदेश, इस मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?
CBSE के चेयरमैन और सचिव का ट्रांसफर, OSM टेंडर की जांच के आदेश, इस मामले में अब तक क्या हुआ?
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
Embed widget