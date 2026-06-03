IRCTC या RailOne, रेल टिकट बुक करने के लिए कौन सा ऐप है बेस्ट? बुकिंग से पहले जानें जरूरी बात

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom CRIS द्वारा विकसित RailOne ऐप कई सेवाओं को एकीकृत करेगा।

यह सामान्य, प्लेटफॉर्म, मासिक सीजन टिकट भी बुक करता है।

इसमें लाइव ट्रैकिंग, शिकायतें और भोजन ऑर्डर की सुविधा है।

तत्काल/लंबी दूरी के लिए IRCTC, दैनिक सफर को RailOne बेहतर।

Railway Ticket Booking: भारतीय रेलवे से सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए मोबाइल में अलग-अलग ऐप रखने की जरूरत अब कम होने वाली है. सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम (CRIS) द्वारा तैयार किया गया नया सुपर ऐप RailOne इन दिनों चर्चा में है. इसकी तुलना सबसे ज्यादा IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से की जा रही है, क्योंकि दोनों ही टिकट बुकिंग और यात्रा से जुड़ी सुविधाएं देते हैं.

रेल यात्रियों के बीच सवाल यह है कि आखिर दोनों ऐप्स में क्या अंतर है और दोनों में से टिकट बुकिंग और सफर के लिए किस ऐप का इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा. आइए जानते हैं कि आपके लिए कौन सा ऐप सबसे बेस्ट है.

क्यों चर्चा में है RailOne?

अब तक रेल यात्रियों को अलग-अलग कामों के लिए अपने फोन में अलग-अलग ऐप्स डाउनलोड करने पड़ते थे. रिजर्वेशन और तत्काल टिकट के लिए IRCTC, लोकल या जनरल टिकट और प्लेटफॉर्म पास के लिए UTS ऐप और शिकायत दर्ज कराने के लिए Rail Madad जैसे ऐप का इस्तेमाल करना पड़ता था.

RailOne इन सभी अलग-अलग सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने का दावा करता है. इससे बार-बार लॉगिन करने की परेशानी कम होती है और फोन में कई ऐप रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती.

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IRCTC और RailOne में क्या है अंतर?

IRCTC मुख्य रूप से रिजर्वेशन और तत्काल टिकट बुकिंग के लिए जाना जाता है. वहीं RailOne में रिजर्व टिकट के साथ जनरल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और मंथली सीजन टिकट (MST) भी बुक किए जा सकते हैं.

IRCTC ऐप में लाइव रनिंग स्टेटस बहुत बेसिक होता है, जबकि RailOne में रियल-टाइम ट्रेन लोकेशन और कोच पोजिशन जैसी अतिरिक्त जानकारी मिलती है.

RailOne में रेल मदद का इन-बिल्ट सपोर्ट है, जिससे चलती ट्रेन में शिकायत दर्ज करने, खाना ऑर्डर करने और दूसरी रेलवे सेवाओं का भी एकीकृत ऑप्शन उपलब्ध है. एक ही ऐप में कई सुविधाएं होने से यात्रियों का समय बच सकता है.

टिकट बुकिंग के लिए कौन सा ऐप बेस्ट?

अगर आपका मुख्य उद्देश्य तत्काल टिकट या लंबी दूरी के रिजर्वेशन टिकट बुक करना है, तो आज भी IRCTC का अपना मजबूत और पुराना नेटवर्क सबसे भरोसेमंद ऑप्शन माना जाता है. इसका नेटवर्क और पेमेंट सिस्टम लंबे समय से बड़े ट्रैफिक को संभालता आ रहा है.

वहीं, अगर आप रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं, अक्सर लोकल या जनरल टिकट खरीदते हैं या एक ही ऐप में टिकट बुकिंग, ट्रेन ट्रैकिंग, शिकायत करने से लेकर खाना ऑर्डर करने तक सब कुछ करना चाहते हैं, तो RailOne आपके लिए एक परफेक्ट ऐप साबित हो सकता है.

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