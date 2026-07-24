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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: तत्काल टिकट बुकिंग में धांधली पर हाई कोर्ट सख्त, IRCTC को आधार और पैन पर दिए ये निर्देश

Train News: तत्काल टिकट बुकिंग में धांधली पर हाई कोर्ट सख्त, IRCTC को आधार और पैन पर दिए ये निर्देश

Train Online Ticket Booking: अगर आप भी IRCTC की मदद से ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. केरल हाई कोर्ट ने ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों के लिए कुछ जरूरी निर्देश दिए हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 24 Jul 2026 11:53 AM (IST)
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  • IRCTC भविष्य में पैन-आधारित सत्यापन विकल्प भी देने पर विचार कर सकता है।

Train Online Ticket Booking: आज के डिजिटल दौर में ज्यादातर लोग घर बैठे ऑनलाइन ही अपने जरूरी काम करना पसंद करते हैं. पहले ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए स्टेशन के टिकट बुकिंग काउंटर पर लंबी-लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, लेकिन अब घर से ही लोग ट्रेन, फ्लाइट, बस की टिकट बुक कर लेते हैं, अगर आप भी IRCTC की मदद से ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. केरल हाई कोर्ट ने ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों के लिए कुछ जरूरी निर्देश दिए हैं. 

क्या है नए निर्देश

केरल हाई कोर्ट ने कहा कि IRCTC की ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार आधारित OTP ऑथेंटिकेशन लागू करना बिल्कुल सही है. कोर्ट का कहना है कि इस व्यवस्था के कारण टिकट बुकिंग सुरक्षित तरीके से होगी और कोई भी इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि इस व्यवस्था को लागू करने का मकसद यह है कि इससे दलाल बड़ी संख्या में तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण तत्काल टिकट यात्रियों को आसानी से मिल पाएगी. 

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IRCTC को कोर्ट ने दिए निर्देश

  • इस पर कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार आधारित OTP ऑथेंटिकेशन रखना जरूरी है.
  • इसके साथ ही IRCTC आने वाले समय में आधार OTP के साथ ही पैन आधारित ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन भी दे सकता है.
  • हालांकि, एक बात का ध्यान रखें ये नियम केवल IRCTC से ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों के लिए है.
  • अगर आप आधार आधारित OTP ऑथेंटिकेशन नहीं करना चाहते तो रेलवे टिकट काउंटर से टिकट ले सकते हैं.

ऑनलाइन टिकट बुक करते समय करें ये काम

तत्काल टिकट बुक करते समय कुछ बातों को पहले से जान लेना जरूरी है, ताकि टिकट मिलने में आसानी हो जैसे...

  • IRCTC का अकाउंट पहले से ही लॉग इन करके रखें.
  • इसके बाद आधार वेरिफिकेशन को भी पूरा पहले से कर लें.
  • ऐसी जगह बैठे जहां पर इंटरनेट तेज पकड़ता हो.
  • पेमेंट का ऑप्शन भी पहले से तैयार रख सकते हैं.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 24 Jul 2026 11:51 AM (IST)
Tags :
Kerala High Court INDIAN RAILWAYS Tatkal Ticket Booking IRCTC Online Ticket Booking
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