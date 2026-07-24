Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom IRCTC भविष्य में पैन-आधारित सत्यापन विकल्प भी देने पर विचार कर सकता है।

Train Online Ticket Booking: आज के डिजिटल दौर में ज्यादातर लोग घर बैठे ऑनलाइन ही अपने जरूरी काम करना पसंद करते हैं. पहले ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए स्टेशन के टिकट बुकिंग काउंटर पर लंबी-लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, लेकिन अब घर से ही लोग ट्रेन, फ्लाइट, बस की टिकट बुक कर लेते हैं, अगर आप भी IRCTC की मदद से ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. केरल हाई कोर्ट ने ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों के लिए कुछ जरूरी निर्देश दिए हैं.

क्या है नए निर्देश

केरल हाई कोर्ट ने कहा कि IRCTC की ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार आधारित OTP ऑथेंटिकेशन लागू करना बिल्कुल सही है. कोर्ट का कहना है कि इस व्यवस्था के कारण टिकट बुकिंग सुरक्षित तरीके से होगी और कोई भी इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि इस व्यवस्था को लागू करने का मकसद यह है कि इससे दलाल बड़ी संख्या में तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण तत्काल टिकट यात्रियों को आसानी से मिल पाएगी.

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IRCTC को कोर्ट ने दिए निर्देश

इस पर कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार आधारित OTP ऑथेंटिकेशन रखना जरूरी है.

इसके साथ ही IRCTC आने वाले समय में आधार OTP के साथ ही पैन आधारित ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन भी दे सकता है.

हालांकि, एक बात का ध्यान रखें ये नियम केवल IRCTC से ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों के लिए है.

अगर आप आधार आधारित OTP ऑथेंटिकेशन नहीं करना चाहते तो रेलवे टिकट काउंटर से टिकट ले सकते हैं.

ऑनलाइन टिकट बुक करते समय करें ये काम

तत्काल टिकट बुक करते समय कुछ बातों को पहले से जान लेना जरूरी है, ताकि टिकट मिलने में आसानी हो जैसे...

IRCTC का अकाउंट पहले से ही लॉग इन करके रखें.

इसके बाद आधार वेरिफिकेशन को भी पूरा पहले से कर लें.

ऐसी जगह बैठे जहां पर इंटरनेट तेज पकड़ता हो.

पेमेंट का ऑप्शन भी पहले से तैयार रख सकते हैं.

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