Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सीएनजी भरवाते समय कार में बैठे रहने पर गैस नहीं मिलेगी।

CNG Safety Alert: कुछ समय पहले ही कई बार पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसका असर आम लोगों के बजट पर भी पड़ा. वहीं, पेट्रोल -डीजल के मुकाबले देखा जाए तो CNG एक सस्ता विकल्प है, यही कारण है कि आज बड़ी संख्या में लोग अपनी कार में इसका उपयोग करना पसंद करते है. हालांकि, CNG भरवाने के दौरान कुछ जरूरी सुरक्षा नियमों के बारे में पता होना चाहिए, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत न हो. अगर आप भी CNG भरवाते समय जरूरी नियमों का पालन नहीं करते हैं तो पंप पर मौजूद कर्मचारी आपकी गाड़ी में गैस भरने से मना कर सकता है.

1.एक्सपायर्ड सिलेंडर पर गैस नहीं मिलेगी

सिलेंडर सर्विस की एक डेट फिक्स होती है. इस डेट तक आपको हर हाल में सीएनजी सिलेंडर का चेकअप कराना होता है. अगर चेकअप नहीं कराते हैं और डेडलाइन निकल जाती है तो फ्यूल टैंक के पास लगे सर्विस कार्ड से पंप वालों को पता चल जाता है कि आपने सिलेंडर का चेकअप नहीं कराया है और वह सीएनजी डालने से मना कर देते हैं.

पटना मेट्रो का रूट हुआ लंबा, अब इन स्टेशनों तक मिलेगी सुविधा, जानें टाइमिंग, किराया और पूरी डिटेल

2.गैस लीकेज होने पर भी CNG नहीं मिलेगी

अगर गाड़ी से गैस लीकेज की गंध आ रही है तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी CNG भरने से मना कर सकता है. इसके लिए पहले आपको चेक करवाना पड़ेगा कि गैस सही में तो लीक नहीं हो रही है. अगर हो रही है तो पहले उसे ठीक करवाएं.

3.पंप पर स्मोकिंग करना सख्त मना

अगर आप सीएनजी भरवाने पंप पर गए हैं और स्मोकिंग या लाइटर जलाते पाए गए तो ऐसी स्थिति में भी गाड़ी में सीएनजी नहीं भरी जाएगी. पंप पर आग से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल करना खतरनाक साबित हो सकता है.

4.कार में बैठे रहे तो नहीं भरेगी CNG

आपने देखा होगा कि जब भी कार में CNG भरवाई जाती है तो पंप पर मौजूद कर्मचारी ड्राइवर समेत कार में बैठे लोगों को बाहर निकलने के लिए कहता है. लेकिन अगर कोई व्यक्ति कार में बैठा रहता है तो कर्मचारी सीएनजी भरने से मना कर सकता है.

गैस सिलेंडर खो गया तो क्या कट जाएगा कनेक्शन, कितना लगता है जुर्माना? जानें जरूरी बातें

सुरक्षा नियमों का करें पालन

CNG को बहुत ज्यादा दबाव पर भरा जाता है, इसलिए ही गाड़ी के अंदर किसी के भी बैठे रहने पर CNG भरने से मना कर दिया जाता है. एक छोटी सी लापरवाही गंभीर हादसे का कारण बन सकती है. इसलिए सभी जरूरी सुरक्षा नियमों का पालन करना बेहद महत्वपूर्ण है.