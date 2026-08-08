IRCTC के इस टूर पैकेज से करें महाकालेश्वर-ओंकारेश्वर के दर्शन, जानें कितना होगा खर्च
Jyotirlinga Darshan: IRCTC श्रद्धालुओं के लिए महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन का विशेष टूर पैकेज लेकर आया है. आइए जानते हैं इस यात्रा में मिलने वाली सुविधाएं और पैकेज की पूरी जानकारी.
IRCTC Tour Package 2026: अगर आप भी मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर के दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए बेहद अच्छी खबर है. भारतीय रेलवे की पर्यटन इकाई IRCTC श्रद्धालुओं के लिए एक खास धार्मिक टूर पैकेज लेकर आया है. इस पैकेज के जरिए अब यात्री मध्य प्रदेश के दोनों पवित्र ज्योतिर्लिंगों का दर्शन आसानी से कर पाएंगे. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यात्रा के दौरान यात्रियों कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी. आइए जानते हैं क्या है IRCTC का यह टूर पैकेज.
कितने दिन की होगी यात्रा?
IRCTC का यह टूर पैकेज 4 रात और 5 दिन का है, जिसकी शुरुआत दिल्ली से होगी. इस पैकेज के जरिए अब यात्रियों को उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर और नर्मदा नदी के किनारे बसे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराया जाएगा. हालांकि, इस पैकेज की अगली यात्रा 12 अगस्त 2026 से शुरु होगी. वहीं, इस टूर का पैकेज कोड NDR011 रखा गया है.
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कितना है पैकेज का किराया?
- अकेले यात्रा करने पर 31,475 रुपये किराया देना होगा.
- दो लोगों के साथ यात्रा करने पर प्रति व्यक्ति चार्ज 18,375 रखा गया है.
- तीन लोगों के साथ यात्रा करने पर प्रति व्यक्ति किराया 16,015 देना होगा.
पैकेज में क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?
- ट्रेन से आने-जाने की व्यवस्था
- स्थानीय पर्यटन के लिए गाड़ी की सुविधा
- होटल में ठहरने की व्यवस्था
- यात्रा के दौरान भोजन की सुविधा
- दर्शनीय स्थलों तक पहुंचने में सहायता
इस वजह से यात्रियों को अलग-अलग बुकिंग कराने की जरूरत नहीं होगी और पूरी यात्रा ज्यादा आरामदायक बन सकेगी.
क्यों खास है यह पैकेज?
- इससे एक ही यात्रा में महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का मौका मिलेगा.
- ट्रेन टिकट, होटल में ठहरने, भोजन और स्थानीय परिवहन की सुविधा पैकेज में शामिल होंगे.
- अलग-अलग बुकिंग की परेशानी खत्म होगी.
- परिवार और दोस्तों के साथ यात्रा करने वालों के लिए यह एक बेहतर ऑप्शन है.
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