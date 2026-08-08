मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीIRCTC के इस टूर पैकेज से करें महाकालेश्वर-ओंकारेश्वर के दर्शन, जानें कितना होगा खर्च

IRCTC के इस टूर पैकेज से करें महाकालेश्वर-ओंकारेश्वर के दर्शन, जानें कितना होगा खर्च

Jyotirlinga Darshan: IRCTC श्रद्धालुओं के लिए महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन का विशेष टूर पैकेज लेकर आया है. आइए जानते हैं इस यात्रा में मिलने वाली सुविधाएं और पैकेज की पूरी जानकारी.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 08 Aug 2026 01:06 PM (IST)
Preferred Sources

IRCTC Tour Package 2026: अगर आप भी मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर के दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए बेहद अच्छी खबर है. भारतीय रेलवे की पर्यटन इकाई IRCTC श्रद्धालुओं के लिए एक खास धार्मिक टूर पैकेज लेकर आया है. इस पैकेज के जरिए अब यात्री मध्य प्रदेश के दोनों पवित्र ज्योतिर्लिंगों का दर्शन आसानी से कर पाएंगे. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यात्रा के दौरान यात्रियों कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी. आइए जानते हैं क्या है IRCTC का यह टूर पैकेज. 

कितने दिन की होगी यात्रा?

IRCTC का यह टूर पैकेज 4 रात और 5 दिन का है, जिसकी शुरुआत दिल्ली से होगी. इस पैकेज के जरिए अब यात्रियों को उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर और नर्मदा नदी के किनारे बसे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराया जाएगा. हालांकि, इस पैकेज की अगली यात्रा 12 अगस्त 2026 से शुरु होगी. वहीं, इस टूर का पैकेज कोड NDR011 रखा गया है.

RAC या वेटिंग टिकट वालों के लिए राहत, मोबाइल पर ऐसे देखें ट्रेन में कौन-सी बर्थ है खाली

कितना है पैकेज का किराया?

  • अकेले यात्रा करने पर 31,475 रुपये किराया देना होगा. 
  • दो लोगों के साथ यात्रा करने पर प्रति व्यक्ति चार्ज 18,375 रखा गया है. 
  • तीन लोगों के साथ यात्रा करने पर प्रति व्यक्ति किराया 16,015 देना होगा.

पैकेज में क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?

  • ट्रेन से आने-जाने की व्यवस्था
  • स्थानीय पर्यटन के लिए गाड़ी की सुविधा
  • होटल में ठहरने की व्यवस्था
  • यात्रा के दौरान भोजन की सुविधा
  • दर्शनीय स्थलों तक पहुंचने में सहायता

इस वजह से यात्रियों को अलग-अलग बुकिंग कराने की जरूरत नहीं होगी और पूरी यात्रा ज्यादा आरामदायक बन सकेगी.

क्यों खास है यह पैकेज?

  • इससे एक ही यात्रा में महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का मौका मिलेगा.
  • ट्रेन टिकट, होटल में ठहरने, भोजन और स्थानीय परिवहन की सुविधा पैकेज में शामिल होंगे.
  • अलग-अलग बुकिंग की परेशानी खत्म होगी. 
  • परिवार और दोस्तों के साथ यात्रा करने वालों के लिए यह एक बेहतर ऑप्शन है.

कई औलादें, तो क्या एक ही बच्चे के नाम हो सकती है पूरी संपत्ति? समझें कानून

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 08 Aug 2026 01:06 PM (IST)
Tags :
Utility News Religious Tour IRCTC Tour Package Jyotirlinga Darshan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
IRCTC के इस टूर पैकेज से करें महाकालेश्वर-ओंकारेश्वर के दर्शन, जानें कितना होगा खर्च
IRCTC के इस टूर पैकेज से करें महाकालेश्वर-ओंकारेश्वर के दर्शन, जानें कितना होगा खर्च
यूटिलिटी
कई औलादें, तो क्या एक ही बच्चे के नाम हो सकती है पूरी संपत्ति? समझें कानून
कई औलादें, तो क्या एक ही बच्चे के नाम हो सकती है पूरी संपत्ति? समझें कानून
यूटिलिटी
RAC या वेटिंग टिकट वालों के लिए राहत, मोबाइल पर ऐसे देखें ट्रेन में कौन-सी बर्थ है खाली
RAC या वेटिंग टिकट वालों के लिए राहत, मोबाइल पर ऐसे देखें ट्रेन में कौन-सी बर्थ है खाली
यूटिलिटी
Biogas Production: अब कूड़े- कचरे और गोबर से गैस बनाएगी सरकार, इस योजना को दी हरी झंडी
अब कूड़े- कचरे और गोबर से गैस बनाएगी सरकार, इस योजना को दी हरी झंडी
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: Vasudha-Chandrika को मिलेगा 'Business Women Award', परखने घर पहुंची स्पेशल कमेटी
R. Madhavan बोले- अब उन्हें CM Thalapathy Vijay कहना चाहिए, Politics पर दिया बड़ा जवाब
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए गंभीर आरोप, Khesari Lal Yadav को भी दिया जवाब
Bhojpuri Bawaal में Pawan Singh ने छोड़ा शो, Amrapali Dubey और Kajal Raghwani में बड़ी बहस
Bollywood News: उल्टा पड़ा दांव! 'आवारापन 2' के मेकर्स का ही दांव पड़ा उन पर भारी, घिरे विवादों में! (07.06.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
झारखंड
रांची प्रोटेस्ट: JPSC-JSSC न्याय गुट की सरकार से बातचीत खत्म, जानें क्या हुई बात?
रांची प्रोटेस्ट: JPSC-JSSC न्याय गुट की सरकार से बातचीत खत्म, जानें क्या हुई बात?
विश्व
ईरान युद्ध पर पेजेशकियान का बड़ा बयान- 'हमने शुरू नहीं किया, 48 घंटे में...'
ईरान युद्ध पर पेजेशकियान का बड़ा बयान- 'हमने शुरू नहीं किया, 48 घंटे में...'
क्रिकेट
वेस्टइंडीज से दूसरे टेस्ट के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर पर लगा दो साल का बैन, जानें वजह
वेस्टइंडीज से दूसरे टेस्ट के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर पर लगा दो साल का बैन, जानें वजह
बॉलीवुड
भारत में 6 नवंबर को रिलीज नहीं होगी रणबीर कपूर की 'रामायण', प्रोड्यूसर ने बताई चौंकाने वाली वजह
भारत में 6 नवंबर को रिलीज नहीं होगी रणबीर कपूर की 'रामायण', प्रोड्यूसर ने बताई चौंकाने वाली वजह
दिल्ली NCR
'देश को अमेरिका के हाथों...', ट्रंप के टैरिफ बिल पर बोले केजरीवाल
'देश को अमेरिका के हाथों...', ट्रंप के टैरिफ बिल पर बोले केजरीवाल
इंडिया
असम में बाढ़ से 98 की मौत, हिमाचल से बंगाल तक IMD का अलर्ट, UP-बिहार में कैसा मौसम?
असम में बाढ़ से 98 की मौत, हिमाचल से बंगाल तक IMD का अलर्ट, UP-बिहार में कैसा मौसम?
शिक्षा
NEET Counselling: रजिस्ट्रेशन में गलती सुधारने का मौका, एक्टिव हुआ Reset Option
NEET Counselling: रजिस्ट्रेशन में गलती सुधारने का मौका, एक्टिव हुआ Reset Option
Home Tips
Furniture Marks On Wall: घर की दीवारों पर फर्नीचर के निशान पड़ गए? ऐसे करें कम
घर की दीवारों पर फर्नीचर के निशान पड़ गए? ऐसे करें कम
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
ENT LIVE
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
ENT LIVE
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
ENT LIVE
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
ENT LIVE
Prince Narula के
Prince Narula के "निब्बा निब्बी वाला प्यार" कमेंट पर हंसी से गूंजा Lock Upp 2 का फिनाले
Embed widget