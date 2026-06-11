DA Hike: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 22 जून को इस राज्य में होगा महंगाई भत्ते का ऐलान!

DA Hike: केंद्र सरकार ने दिन पहले ही अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया जै. जिसके बाद अन्य राज्य की सरकारें भी इसे लेकर सजग हो रही हैं. कई राज्यों की सरकारों ने भी इस फैसले को आगे बढ़ाते हुए अपने राज्य में महंगाई भत्ता लागू करने की घोषणा कर दी है. वहीं इसी बीच पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से भी अपने कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है.

कब हो सकती है घोषणा?

दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार जल्दी ही आगामी बजट में महंगाई भत्ते और बकाया भुगतान को लेकर अहम फैसला ले सकती है. इस बारे में खुद राज्य के मुखिया सुवेंदु अधिकारी ने बताया है. पश्चिम बंगाल के राज्य कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने बताया है कि, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने उन्हें DA का बकाया भुगतान करने का भी भरोसा दिलाया है. इसे लेकर 22 जून को घोषणा भी की जा सकती है.

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क्या बोले मुख्यमंत्री?

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने भरोसा दिलाया है कि DA के बकाया भुगतान पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि साल 2016 से 2019 के बीच के DA एरियर और पिछले वेतन आयोग से जुड़े मामलों का भी निपटारा किया जा चुका है. जिसके तहत करीब तीन लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का भुगतान किया गया है. इससे बाकी बचे कर्मचारियों में भी उम्मीद जागी है.

केंद्र और राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अंतर क्यों?

बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिलहाल 60% महंगाई भत्ता मिल रहा है. जबकि पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों को 18% ही DA मिल रहा है. जिसे लेकर पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों के बीच आक्रोश है. इसको लेकर लंबे समय से लड़ाई भी जारी है, अब नई सरकार से उम्मीद है कि वो इस परेशानी का हल कर्मचारियों के लिए निकालेगी.

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