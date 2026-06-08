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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: अगस्त से रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव! शुरू होगा नया अपग्रेडेड रिजर्वेशन सिस्टम, जानें क्या होंगे फायदे

Train News: अगस्त से रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव! शुरू होगा नया अपग्रेडेड रिजर्वेशन सिस्टम, जानें क्या होंगे फायदे

Indian Railways: भारतीय रेलवे अपने 40 साल पुराने Passenger Reservation System (PRS) को बदलकर अगस्त से नया और आधुनिक सिस्टम लागू करने जा रही है. जानिए क्या होंगे बदलाव?

By : शैलजा पांडे | Updated at : 08 Jun 2026 06:32 PM (IST)
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  • RailOne ऐप बुकिंग, स्टेटस जैसी कई सुविधाएं प्रदान करेगा।

Indian Railways: भारतीय रेलवे अपने आरक्षण सिस्टम में बदलाव करने जा रही है. अगस्त से ट्रेन टिकट बुकिंग धीरे-धीरे नए Passenger Reservation System यानी PRS पर शिफ्ट की जाएगी. यह नया सिस्टम 1986 से चल रहे पुराने सिस्टम की जगह लेगा. इसके पीछे के मकसद की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य टिकट बुकिंग को आसान बनाना, सिस्टम की क्षमता बढ़ाना और यात्रियों को बेहतर अनुभव देना है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन में इस प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि बदलाव के दौरान यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो.

40 साल पुराने सिस्टम को मिलेगा नया रूप

बता दें कि मौजूदा Passenger Reservation System यानी PRS साल 1986 में शुरू किया गया था. इन सालों के बीच इसमें काफी कम बदलाव हुए हैं, लेकिन अब इसे पूरी तरह से नई तकनीक के साथ अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे यह पहले से काफी ज्यादा तेज और ज्यादा टिकट संभालने में सक्षम होगा. भारतीय रेलवे ने 2002 में ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू की थी. आज करीब 88 प्रतिशत टिकट बुकिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हो रही है.

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इस ऐप से मिल रही कई सुविधाएं

यह बदलाव रेलवे की डिजिटल योजना का हिस्सा है. जुलाई 2025 में लॉन्च हुआ RailOne ऐप एक साल से भी कम टाइम में 3.5 करोड़ डाउनलोड पार कर चुका है. 

इस ऐप से यात्री एक ही जगह कई काम कर सकते हैं जैसे...

  • टिकट को बुक करना और साथ ही कैंसल करना.
  • ट्रेन स्टेटस को चेक करना.
  • इसके साथ ही प्लेटफॉर्म और कोच की जानकारी लेना भी.
  • सबसे जरूरी शिकायत दर्ज करना.
  • हर दिन लगभग 9.29 लाख टिकट इस सिस्टम के जरिए बुक किए जा रहे हैं.
  • इसमें 7.2 लाख जनरल टिकट और 2.09 लाख रिजर्व टिकट शामिल हैं.

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AI से मिलेगा टिकट कन्फर्म होने का अंदाजा

नए सिस्टम की एक सबसे खास सुविधा है और वह AI बेस्ड वेटिंग लिस्ट प्रेडिक्शन है. इस फीचर के जरिए पता चलता है कि वेटिंग टिकट के कन्फर्म होने की कितनी संभावना है. पहली इसकी सटीकता 53 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 94 प्रतिशत हो गई है. इससे यात्रियों को अपनी यात्रा की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलती है. अब अगस्त से नया Passenger Reservatiob System धीरे-धीरे लागू किया जाएगा. रेलवे का लक्ष्य है कि टिकट बुकिंग को और तेज स्मार्ट और भरोसेमंद बनाया जाए, ताकि देशभर के यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 08 Jun 2026 06:32 PM (IST)
Tags :
Ticket Booking Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS
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