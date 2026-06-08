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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTicket Booking Update: दो महीने पहले की ट्रेन टिकट बुकिंग कब खुलती है? जान लें सही समय और पूरी डिटेल

Ticket Booking Update: दो महीने पहले की ट्रेन टिकट बुकिंग कब खुलती है? जान लें सही समय और पूरी डिटेल

Ticket Booking Update: ट्रेन से सफर करने वालों के लिए कन्फर्म टिकट पाना अक्सर मुश्किल हो जाता है, खासकर त्योहारों और छुट्टियों के समय. ऐसे में सही समय और बुकिंग नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है.

By : शैलजा पांडे | Updated at : 08 Jun 2026 04:47 PM (IST)
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  • ट्रेन एडवांस बुकिंग 120 दिन पहले, सुबह 8 बजे खुलती है।
  • तत्काल टिकट यात्रा से एक दिन पहले बुक करें।
  • AC 10 बजे, Non-AC 11 बजे तत्काल बुकिंग स्लॉट खुलते हैं।
  • कन्फर्म टिकट हेतु 7:55 बजे लॉगिन कर, UPI से पेमेंट करें।

Ticket Booking Update: ट्रेन से सफर करने वाले हर एक यात्री के लिए कन्फर्म टिकट पाना एक बड़ी चुनौती होती है और वहीं अगर त्योहारों, गर्मियों की छुट्टियां या फिर शादी के सीजन में तो कन्फर्म टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. कई लोग काफी समय पहले ही टिकट बुक कर देते हैं, ताकि उनकी टिकट कन्फर्म हो जाए. ऐसे में अगर आप भी लंबी दूरी की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह जानना काफी जरूरी है कि रेलवे की एडवांस बुकिंग कब और कैसे खुलती है?

इतने बजे खुलता है एडवांस रिजर्वेशन स्लॉट

  • रेलवे नियमों के मुताबिक, सफर की डेट से करीब 120  दिन पहले यानी 2 महीने तक की टिकट बुकिंग की सुविधा मिलती है.
  • सबसे जरूरी बात एडवांस टिकट बुकिंग का स्लॉट हर दिन सुबह 8 बजे खुलता है.
  • ध्यान दें, यह नियम ऑनलाइन (IRCTC वेबसाइट/ ऐप) और ऑफलाइन (PRS काउंटर) दोनों पर लागू होता है.

तत्काल और जनरल बुकिंग का टाइम होता है अलग

  • कई लोग एडवांस बुकिंग और तत्काल टिकट के टाइम को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं
  • AC क्लास की तत्काल बुकिंग का समय सुबह 10 बजे.
  • वहीं Non-AC क्लास की तत्काल बुकिंग का समय सुबह 11 बजे.
  • एक बात ध्यान रखें कि तत्काल टिकट सफर से केवल एक दिन पहले ही बुक होती है.

7:55 बजे से लॉगिन करें तैयार

अगर आपको कन्फर्म टिकट चाहिए तो केवल 8 बजे का इंतजार न करें.

  • IRCTC अकाउंट में 7:55 बजे तक लॉगिन करें.
  • साथ ही यात्री की डिटेल पहले से भरकर रखें.
  • 8 बजे स्लॉट खुलते ही तुरंत बुकिंग करें.
  • इससे आपका समय बचेगा और कन्फर्म टिकट मिलने के चांस बढ़ जाएंगे.

तेज पेमेंट का इस्तेमाल करें

सुबह 8 बजे वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक होता है, जिससे पेमेंट फेल होने की संभावना रहती है।

  • IRCTC वॉलेट या UPI का इस्तेमाल करें.
  • फास्ट पेमेंट से टिकट बुकिंग जल्दी पूरी होती है.
  • इससे कन्फर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ जाती है.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 08 Jun 2026 04:47 PM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC Confirmed Ticket INDIAN RAILWAYS
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