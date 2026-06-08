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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसोशल मीडिया पर बच्चों की फोटो डालते हैं? हो जाएं सतर्क, वरना पड़ सकते हैं लेने के देने

सोशल मीडिया पर बच्चों की फोटो डालते हैं? हो जाएं सतर्क, वरना पड़ सकते हैं लेने के देने

Social Media Safety Tips: सोशल मीडिया पर बच्चों की तस्वीरें और निजी जानकारी शेयर करना उनकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, जिसे लेकर असम पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है.

By : शैलजा पांडे | Updated at : 08 Jun 2026 05:35 PM (IST)
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  • साइबर अपराधी इसका गलत इस्तेमाल कर बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

Social Media Safety Tips: आपने देखा होगा कई लोग सोशल मीडिया पर अपने बच्चों की तस्वीर शेयर कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी पोस्ट बच्चों की सुरक्षा के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है. इसी चीज को लेकर असम पुलिस ने अहम एडवाइजरी जारी की है. पुलिस ने स्कूलों, माता-पिता और संस्थानों से अपील की है कि वह बच्चों की फोटो, नाम, क्लास, लोकेशन और बिकी की पर्सनल जानकारी सोशल मीडिया पर डालते समय बेहद सावधानी बरतें. 

बता दें कि पुलिस का कहना है कि अगर यह तस्वीरें साइबर अपराधी के हाथ लग गई तो इसका गलत उपयोग किया जा सकता है. इसलिए बच्चों से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी सोशल मीडियापर डालने से बचना चाहिए.

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आखिर क्यों जारी की गई ये एडवाइजरी?

असम पुलिस के मुताबिक, इंटरनेट पर मौजूद छोटे बच्चों की फोटो और पर्सनल जानकारी का गलत लोगों तक पहुंच सकती है. साइबर अपराधी सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी का उपयोग अपने फायदे के लिए करते हैं और यह बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. इससे बच्चों की पहचान चोरी होने, ऑनलाइन परेशान किए जाने और अन्य साइबर गतिविधियों का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए ऑनलाइन सुरक्षा को कभी भी आम समझना नहीं चाहिए.

किन जानकारियों को शेयर करने से बचें?

पुलिस ने साफ कहा कि बच्चों से जुड़ी ऐसी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करनी चाहिए, जिससे उनकी पहचान काफी आसानी से की जा सके. जैसे बच्चे का नाम, स्कूल, क्लास, लोकेशन, इन सभी छोटी-छोटी जानकारियां साइबर अपराधियों के लिए मददगार हो सकती हैं.

इस एडवाइजरी में यह भी बताया गया है कि अब AI तकनीक की मदद से तस्वीरों में बदलाव काफी आसानी से किया जा सकता है. ऐसे में अगर आप सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालेंगे तो उसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है. यहीं सभी कारण है कि पुलिस लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 08 Jun 2026 05:35 PM (IST)
Tags :
Assam Police Child Safety Social Media Utility News
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