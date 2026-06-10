Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom छात्रों, मजदूरों, मरीजों को अब यात्रा में परेशानी होगी।

Train Cancelled: ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय (डीडीयू) रेल मंडल ने आरा-वाराणसी-आरा मेमू पैसेंजर ट्रेन को अगले 100 दिनों के लिए रद्द कर दिया है. रेलवे प्रशासन ने यह फैसला ट्रैक के उन्नयन और आधुनिक तकनीकी कार्यों के चलते लिया है. हालांकि, यह फैसले से सफर करने वाले हजारों यात्रियों को परेशानी होगी.

रेलवे के मुताबिक, मंडल में ट्रैक को बेहतर बनाने, नई रेल लाइन बिछाने और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाने के लिए मेगा ब्लॉक लिया गया है. रेलवे का कहना है कि काम पूरा होने के बाद ट्रेनों का संचालन ज्यादा सुरक्षित और सही समय पर होगा.

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आरा-वाराणसी रूट पर सीधा असर

रेलवे की अधिसूचना के मुताबिक, गाड़ी नंबर 63229 आरा-वाराणसी मेमू और 63230 वाराणसी-आरा मेमू तय समय तक पूरी तरह बंद रहेंगी. यह ट्रेन आरा, बिहिया, डुमरांव, बक्सर, गहमर, भदौरा, दिलदारनगर, डीडीयू और वाराणसी के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए सबसे सस्ती और आसान ट्रेन मानी जाती थी.

इन लोगों को झेलनी पड़ेगी ज्यादा परेशानी

इस ट्रेन के बंद होने से सबसे ज्यादा दिक्कत रोजाना वाराणसी और डीडीयू आने-जाने वाले छात्रों को होगी. सबसे ज्यादा तो BHU और अन्य कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को अब दूसरे साधनों का उपयोग करना पड़ेगा. साथ ही अब नौकरी करने वाले लोग, छोटे-मोटे बिजनेस करने वाले और मजदूरों के सफर का खर्च बढ़ जाएगा. इसके साथ ही वाराणसी इलाज के लिए जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों को भी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा.

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रेलवे ने लोगों से की अपील

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेनों के ताजा स्टेट्स के बारे में जरूर पता कर लें, ताकि किसी को भी कोई परेशानी का सामना न करना पड़े. साथ ही इस सूचना को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने को भी कहा गया है.