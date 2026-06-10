हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: स्टूडेंट्स और नौकरीपेशा यात्रियों की बढ़ी परेशानी! 100 दिन रद्द रहेगी मेमू ट्रेन, रेलवे ने जारी किया बड़ा अपडेट

Train Cancelled: स्टूडेंट्स और नौकरीपेशा यात्रियों की बढ़ी परेशानी! 100 दिन रद्द रहेगी मेमू ट्रेन, रेलवे ने जारी किया बड़ा अपडेट

Train Cancelled: डीडीयू रेल मंडल ने ट्रैक अपग्रेडेशन कार्य के चलते आरा-वाराणसी-आरा मेमू ट्रेन को 100 दिनों के लिए रद्द कर दिया है. इससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी होगी.

By : शैलजा पांडे | Updated at : 10 Jun 2026 09:47 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • छात्रों, मजदूरों, मरीजों को अब यात्रा में परेशानी होगी।

Train Cancelled: ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय (डीडीयू) रेल मंडल ने आरा-वाराणसी-आरा मेमू पैसेंजर ट्रेन को अगले 100 दिनों के लिए रद्द कर दिया है. रेलवे प्रशासन ने यह फैसला ट्रैक के उन्नयन और आधुनिक तकनीकी कार्यों के चलते लिया है. हालांकि, यह फैसले से सफर करने वाले हजारों यात्रियों को परेशानी होगी.

रेलवे के मुताबिक, मंडल में ट्रैक को बेहतर बनाने, नई रेल लाइन बिछाने और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाने के लिए मेगा ब्लॉक लिया गया है. रेलवे का कहना है कि काम पूरा होने के बाद ट्रेनों का संचालन ज्यादा सुरक्षित और सही समय पर होगा.

प्रेग्नेंसी में नहीं होगी पैसों की टेंशन, ये इंश्योरेंस उठाएंगे डिलीवरी का पूरा खर्च

आरा-वाराणसी रूट पर सीधा असर

रेलवे की अधिसूचना के मुताबिक, गाड़ी नंबर 63229 आरा-वाराणसी मेमू और 63230 वाराणसी-आरा मेमू तय समय तक पूरी तरह बंद रहेंगी. यह ट्रेन आरा, बिहिया, डुमरांव, बक्सर, गहमर, भदौरा, दिलदारनगर, डीडीयू और वाराणसी के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए सबसे सस्ती और आसान ट्रेन मानी जाती थी.

इन लोगों को झेलनी पड़ेगी ज्यादा परेशानी 

इस ट्रेन के बंद होने से सबसे ज्यादा दिक्कत रोजाना वाराणसी और डीडीयू आने-जाने वाले छात्रों को होगी. सबसे ज्यादा तो BHU और अन्य कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को अब दूसरे साधनों का उपयोग करना पड़ेगा. साथ ही अब नौकरी करने वाले लोग, छोटे-मोटे बिजनेस करने वाले और मजदूरों के सफर का खर्च बढ़ जाएगा. इसके साथ ही वाराणसी इलाज के लिए जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों को भी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा.

गर्मियों में कैब ड्राइवर AC चलाने से क्यों करते हैं मना? जानिए क्या कहता है कानून और कंपनियों की पॉलिसी

रेलवे ने लोगों से की अपील

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेनों के ताजा स्टेट्स के बारे में जरूर पता कर लें, ताकि किसी को भी कोई परेशानी का सामना न करना पड़े. साथ ही इस सूचना को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने को भी कहा गया है. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 10 Jun 2026 09:47 AM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS Train Cancellation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Train Cancelled: स्टूडेंट्स और नौकरीपेशा यात्रियों की बढ़ी परेशानी! 100 दिन रद्द रहेगी मेमू ट्रेन, रेलवे ने जारी किया बड़ा अपडेट
Train Cancelled: स्टूडेंट्स और नौकरीपेशा यात्रियों की बढ़ी परेशानी! 100 दिन रद्द रहेगी मेमू ट्रेन, रेलवे ने जारी किया बड़ा अपडेट
यूटिलिटी
RERA में कैसे करें शिकायत? घर खरीदारों के लिए जानिए स्टेप-बाय-स्टेप ऑनलाइन प्रोसेस
RERA में कैसे करें शिकायत? घर खरीदारों के लिए जानिए स्टेप-बाय-स्टेप ऑनलाइन प्रोसेस
यूटिलिटी
Maternity Insurance: प्रेग्नेंसी में नहीं होगी पैसों की टेंशन, ये इंश्योरेंस उठाएंगे डिलीवरी का पूरा खर्च
प्रेग्नेंसी में नहीं होगी पैसों की टेंशन, ये इंश्योरेंस उठाएंगे डिलीवरी का पूरा खर्च
यूटिलिटी
गर्मियों में कैब ड्राइवर AC चलाने से क्यों करते हैं मना? जानिए क्या कहता है कानून और कंपनियों की पॉलिसी
गर्मियों में कैब ड्राइवर AC चलाने से क्यों करते हैं मना? जानिए क्या कहता है कानून और कंपनियों की पॉलिसी
Advertisement

वीडियोज

Sansani News: काफिले में बारात... दूल्हा @ हवालात | Crime News |
Haridwar Snake Video: पानी की टंकी खोली तो निकले 27 सांप! परिवार के उड़ गए होश! | Viral Video
UP Election 2027 | Janhit: चुनावी रण में 'खर-दूषण-ताड़का' की एंट्री! | Yogi | Akhilesh Yadav | UP
Ujjwala Yojna Rule Change | Bharat ki Baat: अब तो मंत्री भी बोले..'महंगाई चिंताजनक' | PM Modi | BJP
Gas Crisis | Inflation | Sandeep Chaudhary: 'महंगाई बम' का धमाका! क्या गरीबों का दम निकल रहा है?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने पर PM मोदी पर भड़कीं महुआ मोइत्रा, कहा- 'कितने बेताब हैं...'
मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने पर PM मोदी पर भड़कीं महुआ मोइत्रा, कहा- 'कितने बेताब हैं...'
महाराष्ट्र
मुंबई: 'मैं ईसाई हूं, मुझे तुम्हारे भगवान नहीं चाहिए', देवी-देवताओं का अपमान करने वाली नर्स पर FIR
मुंबई: 'मैं ईसाई हूं, मुझे तुम्हारे भगवान नहीं चाहिए', देवी-देवताओं का अपमान करने वाली नर्स पर FIR
विश्व
आसमान से भारत की जासूसी कर रहा पाकिस्तान! चुपचाप ले रहा तस्वीरें, मंडरा रहा बड़ा खतरा?
आसमान से भारत की जासूसी कर रहा पाकिस्तान! चुपचाप ले रहा तस्वीरें, मंडरा रहा बड़ा खतरा?
स्पोर्ट्स
OMG... टी-20 में इस गेंदबाज ने डाल दिए अपने सभी 4 ओवर मेडन', जानिए भारतीय खिलाड़ी का नाम
OMG... टी-20 में इस गेंदबाज ने डाल दिए अपने सभी 4 ओवर मेडन', जानिए भारतीय खिलाड़ी का नाम
टेलीविजन
Tejasswi Prakash Birthday: गोवा से दुबई तक फैली है करोड़ों की प्रॉपर्टी, मुंबई से लग्जरी ब्यूटी पार्लर, जानें- कितनी अमीर हैं तेजस्वी प्रकाश
गोवा से दुबई तक फैली है करोड़ों की प्रॉपर्टी, मुंबई से लग्जरी ब्यूटी पार्लर, जानें- कितनी अमीर हैं तेजस्वी प्रकाश
इंडिया
होर्मुज के पास ईरान ने अमेरिका के जिस अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर को मार गिराया, वो भारत के पास कितने?
होर्मुज के पास ईरान ने अमेरिका के जिस अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर को मार गिराया, वो भारत के पास कितने?
शिक्षा
FSSAI Recruitment 2026: फूड सेफ्टी अथॉरिटी में निकली भर्ती, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए मौका
फूड सेफ्टी अथॉरिटी में निकली भर्ती, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए मौका
ऑटो
Renault की कारों पर छप्परफाड़ ऑफर, जानें कैसे कर सकते हैं 80,000 रुपये तक की बचत?
Renault की कारों पर छप्परफाड़ ऑफर, जानें कैसे कर सकते हैं 80,000 रुपये तक की बचत?
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget