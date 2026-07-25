बैंक FD से ज्यादा ब्याज, क्या है कॉर्पोरेट एफडी और कैसे करें निवेश

Corporate FD vs Bank FD: अगर आप बैंक एफडी के अलावा ऐसा इंवेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, जिसमे थोड़ा ज्यादा ब्याज मिल सके तो कॉर्पोरेट FD एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसमें कंपनियां और NBFCs लोगों से फिक्स टाइम के लिए पैसा जमा कराती हैं और बदले में ब्याज देती हैं.

यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में कई लोग कॉर्पोरेट एफडी में इंवेस्टमेंट करने लगे हैं. इसका टाइम एक से तीन साल या उससे भी ज्यादा हो सकता है, इसलिए आप अपनी जरूरत के हिसाब से इंवेस्टमेंट कर सकते हैं.

कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन जरूर देखें

कॉर्पोरेट FD में इंवेस्टमेंट करने से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी होता है. इसमे बैंक एफडी की तरह सरकारी गारंटी नहीं दी जाती है. इसलिए इंवेस्टमेंट से पहले कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देख लेना बहुत जरूरी होता है. क्रेडिट रेटिंग और पिछले रिकॉर्ड को चेक करना भी जरूरी होता हैं. अगर कंपनी की फाइनेंशियल हालात अच्छी नहीं है तो आपका पैसा रिस्क में भी पड़ सकता है, इसलिए सिर्फ ज्यादा ब्याज देखकर इंवेस्टमेंट करने की गलती नहीं करनी चाहिए.

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जानकारों का कहना है कि इंवेस्टमेंट हमेशा अपनी जरूरत के हिसाब से करें. कोई भी इंवेस्टमेंट फाइनेंशियल रिस्क लेकर नहीं करनी चाहिए. अगर आप अच्छी और भरोसेमंद कंपनी चुनते हैं और पूरी जानकारी के बाद इंवेस्टमेंट करते हैं तो कॉर्पोरेट एफडी आपके इंवेस्टमेंट का अच्छा हिस्सा बन सकती है.

सही ऑप्शन चुनना बेहतर

कॉर्पोरेट एफडी में पैसा लगाने से पहले यह भी देख लें कि कंपनी ब्याज कब और कैसे दे रही है. कुछ कंपनियां हर तीन महीने या साल में एक बार ही ब्याज देती हैं, जबकि कुछ पूरा पैसा और ब्याज एक साथ दे देती हैं, इसलिए अपनी जरूरत के हिसाब से सही ऑप्शन चुनना बेहतर रहता है.

अपने पूरे पैसे को सिर्फ एक ही कॉर्पोरेट एफडी में लगाने की जगह, अलग-अलग जगह पर इंवेस्टमेंट करना अच्छा माना जाता है. इससे अगर किसी एक कंपनी में दिक्कत भी आती है तो आपका पूरा पैसा रिस्क में नहीं पड़ता है. इसलिए हमेशा ऐसी कंपनी चुनना चाहिए जिसका रिकॉर्ड अच्छा हो और जो टाइम पर पैसा लगाने वालो को पैसा लौटाने के लिए जानी जाती हो.

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ब्याज पर टैक्स के नियम भी होते हैं लागू

कॉर्पोरेट FD में मिलने वाले ब्याज पर टैक्स के नियम भी लागू होते हैं, इसलिए इंवेस्टमेंट करने से पहले यह भी जरूर देख लें कि प्लान पूरा होने के बाद हाथ में कितना पैसा आएगा और टैक्स का क्या असर पड़ेगा. पूरी जानकारी होने से आप सही फैसला ले सकेंगे.