धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर नेहा सिंह राठौर का तंज, बोलीं- 'अगला नंबर इथेनॉल वाले का...'

भोजपुरी लोक गायिका और राजनीतिक व्यंग्यकार नेहा सिंह राठौर ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर तंज कसते हुए कई टिप्पणियां कीं, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. उनके बयान पर समर्थक और विरोधी दोनों अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

क्या कहा नेहा सिंह राठौर ने?

नेहा सिंह राठौर ने कहा, "अभी अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है. अगला नंबर इथेनॉल वाले का है. ऐसा कोई कह रहा था." इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट में लिखा, "NDA सरकार में भी इस्तीफ़े होते हैं!" नेहा सिंह राठौर ने आगे कहा, "धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो क्या अब हम राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के बारे में बात करें?"

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बयानों पर छिड़ी बहस

नेहा सिंह राठौर के इन बयानों के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है. एक तरफ उनके समर्थक उनकी टिप्पणी को सरकार पर राजनीतिक व्यंग्य बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई लोग उनके बयान की आलोचना भी कर रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके पोस्ट को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विपक्ष के कई नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. अलग-अलग राजनीतिक दल इस घटनाक्रम को अपने-अपने नजरिए से देख रहे हैं. इसी बीच नेहा सिंह राठौर का यह बयान भी चर्चा का विषय बन गया है.

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कौन हैं नेहा सिंह राठौर?

दरअसल, नेहा सिंह राठौर एक सिंगर हैं. वह अपने अपने गीतों के जरिए मंहगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी और सरकार की नाकामियों पर न केवल सवाल उठाती हैं, बल्कि धारदार व्यंग भी करती हैं. वह बिहार के कैमूर जिले की रहने वाली हैं. इनके गीत बिहार में का बा?, UP में का बा? और UP सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुईं थी.