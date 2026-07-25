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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Travel: स्टेशन की भीड़ में बिछड़ गया परिवार तो न हों परेशान, जानें रेलवे से कैसे मिलेगी तुरंत मदद

Train Travel: स्टेशन की भीड़ में बिछड़ गया परिवार तो न हों परेशान, जानें रेलवे से कैसे मिलेगी तुरंत मदद

Indian Railways: ट्रेन में परिवार का सदस्य आगे निकल जाए और आप स्टेशन पर छूट जाएं, तो घबराएं नहीं. आइए जानते हैं, भारतीय रेलवे की कौन-सी हेल्पलाइन और सुविधाएं आपकी तुरंत मदद कर सकती हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 25 Jul 2026 04:24 PM (IST)
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Railway Travel Tips: अक्सर ट्रेन से सफर के दौरान कई बार जल्दबाजी या स्टेशन पर ज्यादा भीड़ होने की वजह परिवार का कोई सदस्य स्टेशन पर रह जाता है, जबकि बाकी लोग ट्रेन में बैठकर आगे निकल जाते हैं. ऐसी में घबराने के बजाय सही समय पर सही कदम उठाना ज्यादा बेहद जरूरी होता है. भारतीय रेलवे ने हाल ही में अपने आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट जरिए यात्रियों की मदद के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप इस परेशानी का हल आसानी से निकाल सकते हैं. 

अगर आपके साथ भी कभी ऐसी स्थिति बन जाए कि स्टेशन पर ट्रेन पकड़ते वक्त आपका कोई परिवार ट्रेन में हो और आप स्टेशन पर छूट गए हैं, तो आप समय बर्बाद किये बिना तुरंत रेलवे की हेल्पलाइन और संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें. 

सबसे पहले करें ये काम 

  • तुरंत स्टेशन मास्टर या रेलवे सुरक्षा बल (RPF) से संपर्क करें.
  • ट्रेन का नाम, नंबर, कोच और अपने परिवार की पूरी जानकारी शेयर करें.
  • अपने परिवार के सदस्यों को फोन पर स्थिति की जानकारी दें. 
  • उनसे कहें कि वे ट्रेन में मौजूद TTE या रेलवे स्टाफ को इसकी सूचना दें.

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रेलवे हेल्पलाइन और RailMadad से ले मदद

  • रेलवे हेल्पलाइन 139 पर तुरंत कॉल करें.
  • RailMadad ऐप या वेबसाइट के जरिए "Need Help" ऑप्शन के जरिए शिकायत दर्ज करें.
  • इससे संबंधित रेलवे अधिकारियों तक आपकी जानकारी तुरंत पहुंच जाती है.
  • जरूरत के मुताबिक स्टेशन पर पब्लिक अनाउंसमेंट भी करवाएं, ताकि सूचना जल्द पहुंच सके. 

आगे की यात्रा की बनाएं योजना 

  • स्टेशन मास्टर से पता करें कि ट्रेन अगले किस स्टेशन पर आ कर रुकेगी.
  • अगर मुमकिन ही तो दूसरी ट्रेन या अन्य किसी साधन की मदद से अगले स्टेशन तक पहुंचने की कोशिश करें. 
  • परिवार के सदस्य भी TTE को इस बात की जानकारी दें ताकि अगले स्टेशन पर जरूरी मदद मिल सके.
  • पूरा समय फोन के जरिए अपने परिवार से संपर्क बनाए रखें और घबराने से बचें.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 25 Jul 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
Train Travel Utility News INDIAN RAILWAYS Railway Travel Tips
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