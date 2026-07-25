तेज प्रताप यादव को पुलिस ने फिर हिरासत में लिया, मॉल में घूम रहे थे, वहीं से उठाया

जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के प्रमुख तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) को पटना पुलिस ने आज (शनिवार) देर शाम हिरासत में लिया. दोपहर में भी उन्हें प्रोटेस्ट के दौरान हिरासत में लिया गया था, लेकिन छोड़ दिया गया था. शनिवार (25 जुलाई, 2026) की शाम जब वे पटना के एक मॉल में घूम रहे थे तो दोबारा पुलिस ने यहां से उन्हें उठा लिया.

तेज प्रताप यादव को किस मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया है इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. तेज प्रताप यादव को जब मॉल से पुसिस ने हिरासत में लिया तो उनके साथ सिटी एसपी भी थीं. पुलिस की गाड़ी में ही बैठकर तेज प्रताप यादव को जाना पड़ा. सिटी एसपी के साथ काफी संख्या में पुलिस थी.

एसपी की गाड़ी में बैठकर गए तेज प्रताप

पुलिस जब अपनी गाड़ी में बैठाती है तो तेज प्रताप के साथ जो लोग थे वे पुलिस से पूछते हैं कि कहां ले जा रहे हैं? सर की अपनी गाड़ी है. इस पर कहा गया कि उन्हें थाने की गाड़ी नहीं बल्कि एसपी की गाड़ी से ले जाया जा रहा है. इसके बाद तेज प्रताप यादव एसपी की गाड़ी में बैठ गए.

इस दौरान तेज प्रताप यादव ने यह भी पूछा कि हमारी गाड़ी है वो कौन लेकर आएगा. पुलिस की ओर से जवाब दिया गया कि वे लोग खुद उनकी गाड़ी लेकर साथ में चलेंगे.

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क्या हो सकता है मामला?

तेज प्रताप को पुलिस ने हिरासत में क्यों लिया है इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार, आज (शनिवार) बंद के दौरान पटना के एग्जीबिशन रोड में तोड़फोड़ औऱ आगजनी हुई थी. उसी मामले में पुलिस की ओर से यह कार्रवाई की गई है. दिन में जब पुलिस ने पकड़ा था तो किसी कारण छोड़ दिया था. बाद में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनपर उकसाने का आरोप लग रहा है.

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