#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेज प्रताप यादव को पुलिस ने फिर हिरासत में लिया, मॉल में घूम रहे थे, वहीं से उठाया

तेज प्रताप यादव को पुलिस ने फिर हिरासत में लिया, मॉल में घूम रहे थे, वहीं से उठाया

Tej Pratap Yadav Detained: तेज प्रताप यादव को किस मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया है इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. दोपहर में उन्हें प्रोटेस्ट के दौरान हिरासत में लिया गया था.

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 25 Jul 2026 09:29 PM (IST)
Preferred Sources

जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के प्रमुख तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) को पटना पुलिस ने आज (शनिवार) देर शाम हिरासत में लिया. दोपहर में भी उन्हें प्रोटेस्ट के दौरान हिरासत में लिया गया था, लेकिन छोड़ दिया गया था. शनिवार (25 जुलाई, 2026) की शाम जब वे पटना के एक मॉल में घूम रहे थे तो दोबारा पुलिस ने यहां से उन्हें उठा लिया.

तेज प्रताप यादव को किस मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया है इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. तेज प्रताप यादव को जब मॉल से पुसिस ने हिरासत में लिया तो उनके साथ सिटी एसपी भी थीं. पुलिस की गाड़ी में ही बैठकर तेज प्रताप यादव को जाना पड़ा. सिटी एसपी के साथ काफी संख्या में पुलिस थी.

एसपी की गाड़ी में बैठकर गए तेज प्रताप

पुलिस जब अपनी गाड़ी में बैठाती है तो तेज प्रताप के साथ जो लोग थे वे पुलिस से पूछते हैं कि कहां ले जा रहे हैं? सर की अपनी गाड़ी है. इस पर कहा गया कि उन्हें थाने की गाड़ी नहीं बल्कि एसपी की गाड़ी से ले जाया जा रहा है. इसके बाद तेज प्रताप यादव एसपी की गाड़ी में बैठ गए. 

इस दौरान तेज प्रताप यादव ने यह भी पूछा कि हमारी गाड़ी है वो कौन लेकर आएगा. पुलिस की ओर से जवाब दिया गया कि वे लोग खुद उनकी गाड़ी लेकर साथ में चलेंगे.

यह भी पढ़ें- Dharmendra Pradhan Resign: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की नई मांग, 'अभी तो...'

क्या हो सकता है मामला?

तेज प्रताप को पुलिस ने हिरासत में क्यों लिया है इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार, आज (शनिवार) बंद के दौरान पटना के एग्जीबिशन रोड में तोड़फोड़ औऱ आगजनी हुई थी. उसी मामले में पुलिस की ओर से यह कार्रवाई की गई है. दिन में जब पुलिस ने पकड़ा था तो किसी कारण छोड़ दिया था. बाद में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनपर उकसाने का आरोप लग रहा है.

यह भी पढ़ें- धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर CM सम्राट चौधरी की दो टूक, 'सार्वजनिक जीवन में…'

Published at : 25 Jul 2026 09:10 PM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
तेज प्रताप यादव को पुलिस ने फिर हिरासत में लिया, मॉल में घूम रहे थे, वहीं से उठाया
तेज प्रताप यादव को पुलिस ने फिर हिरासत में लिया, मॉल में घूम रहे थे, वहीं से उठाया
बिहार
Bankipur Bypoll: 'प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं', JDU एमएलसी संजय सिंह का बड़ा दावा
बांकीपुर उपचुनाव: 'प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं', JDU एमएलसी संजय सिंह का बड़ा दावा
बिहार
अब सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोलेगी CJP! अभिजीत दीपके का ऐलान- 'पटना में...'
अब सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोलेगी CJP! अभिजीत दीपके का ऐलान- 'पटना में...'
बिहार
'छात्रों की हर मांग पर...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले गिरिराज सिंह
'छात्रों की हर मांग पर...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले गिरिराज सिंह
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Bollywood News: युवा सड़कों पर, स्टार्स अपने स्वैग में, ट्रोल्स बोले—
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नीट पेपर लीक पर बवाल से प्रधान के इस्तीफे तक... किस तरह से CJP के एक ऐलान से बदल गया पूरा गेम
नीट पेपर लीक पर बवाल से प्रधान के इस्तीफे तक... किस तरह से CJP के एक ऐलान से बदल गया पूरा गेम
बिहार
तेज प्रताप यादव को पुलिस ने फिर हिरासत में लिया, मॉल में घूम रहे थे, वहीं से उठाया
तेज प्रताप यादव को पुलिस ने फिर हिरासत में लिया, मॉल में घूम रहे थे, वहीं से उठाया
बिहार
'धर्मेंद्र प्रधान की बलि चढ़ी', शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर BJP के इस नेता ने खोला मोर्चा!
'धर्मेंद्र प्रधान की बलि चढ़ी', शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर BJP के इस नेता ने खोला मोर्चा!
क्रिकेट
IND vs ZIM Highlights: भारत ने दूसरे टी20 में जिम्बाब्वे को बुरी तरह रौंदा, दर्ज की 2026 की तीसरी सबसे बड़ी जीत
भारत ने दूसरे टी20 में जिम्बाब्वे को बुरी तरह रौंदा, दर्ज की 2026 की तीसरी सबसे बड़ी जीत
इंडिया
'आ गया सरकार को हटाने का वक्त', प्रधान के इस्तीफे पर हमलावर राहुल, जानें पहला रिएक्शन
'आ गया सरकार को हटाने का वक्त', प्रधान के इस्तीफे पर हमलावर राहुल, जानें पहला रिएक्शन
बॉलीवुड
'मैं जेन जी को हल्के में लेती थी...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खुशी से झू्मीं सोनाक्षी सिन्हा, कान पकड़कर किया उठक-बैठक
'मैं जेन जी को हल्के में लेती थी...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खुशी से झू्मीं सोनाक्षी सिन्हा, कान पकड़कर किया उठक-बैठक
बिजनेस
ITR: ई-फाइलिंग साइट ठप, टैक्सपेयर्स की बढ़ी मुश्किलें
ITR: ई-फाइलिंग साइट ठप, टैक्सपेयर्स की बढ़ी मुश्किलें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर नेहा सिंह राठौर का तंज, बोलीं- 'अगला नंबर इथेनॉल वाले का...'
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर नेहा सिंह राठौर का तंज, बोलीं- 'अगला नंबर इथेनॉल वाले का...'
ENT LIVE
Adarsh Baal Vidyalaya Review: स्कूल की कहानी में Kay Kay Menon का दमदार अंदाज
Adarsh Baal Vidyalaya Review: स्कूल की कहानी में Kay Kay Menon का दमदार अंदाज
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया जवाब?
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया जवाब? "Jo Darr Gaya Wo Marr Gaya" पोस्ट हुई वायरल
ENT LIVE
Musafir Cafe Review: Vikrant Massey ने जीता दिल, लेकिन कहानी ने किया मायूस
Musafir Cafe Review: Vikrant Massey ने जीता दिल, लेकिन कहानी ने किया मायूस
ABP NEWS
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Embed widget