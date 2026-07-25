तीसरे टी20 में कितने बदलाव के साथ उतरेगी टीम इंडिया? कप्तान श्रेयस अय्यर ने अभी से बता दिया
Shreyas Iyer on India Playing 11: भारत और जिम्बाब्वे सीरीज का आखिरी टी20 मैच 26 जुलाई को खेला जाएगा. श्रेयस अय्यर ने बताया टीम इंडिया अपनी प्लेइंग इलेवन में कितने बदलाव कर सकती है.
भारत ने लगातार दूसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे को हरा दिया है. हरारे में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने 90 रनों से जीत दर्ज की. इस मैच के लिए भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन में सिर्फ एक बदलाव किया था. तेज गेंदबाज अशोक शर्मा की जगह यश ठाकुर को डेब्यू का चांस मिला था. यश ने मौके को भुनाते हुए 2 विकेट लिए.
भारत और जिम्बाब्वे का तीसरा और आखिरी टी20 मैच 26 जुलाई को हरारे में ही खेला जाना है. कप्तान श्रेयस अय्यर से पूछा गया कि तीसरे टी20 में टीम इंडिया किन बदलावों के साथ उतर सकती है. चूंकि भारत पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुका है, इसलिए संभव ही आखिरी मैच में कई बदलाव किए जा सकते हैं. जानिए बदलावों पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने क्या कहा?
कितने बदलाव करेगी टीम इंडिया?
दूसरे टी20 मैच के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर से पूछा गया कि आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया किन बदलावों के साथ उतर सकती है. अय्यर ने कहा, "यह हमने अभी तक तय नहीं किया है और इस बारे में कोच से बात भी नहीं हुई है. दुर्भाग्यवश प्रिंस यादव को चोट आई है, इसलिए संभव है कि टीम में कुछ बदलाव हो सकते हैं."
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प्रिंस यादव को दूसरे टी20 मैच में हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी. इस कारण वो सिर्फ 1.2 ओवर गेंदबाजी कर पाए. सिर्फ 8 गेंदों में ही उन्होंने दो विकेट लिए थे. अगर प्रिंस फिट नहीं हो पाते हैं तो उनकी जगह अशोक शर्मा फिर से प्लेइंग इलेवन में आ सकते हैं, जिन्होंने सीरीज के पहले टी20 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था.
दूसरे टी20 मैच की बात करें तो भारतीय टीम ने तिलक वर्मा (60 रन) और ईशान किशन (81 रन) के अर्धशतक की बदौलत 219 रनों का स्कोर खड़ा किया था. उसके बाद भारतीय गेंदबाजी में भी धार दिखी, जिसके खिलाफ जिम्बाब्वे की पूरी टीम 129 रन ही बना पाई.
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