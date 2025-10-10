हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबाजार से जो सोना खरीदा वह असली या नकली? घर बैठे-बैठे ऐसे करें चेक

बाजार से जो सोना खरीदा वह असली या नकली? घर बैठे-बैठे ऐसे करें चेक

आजकल सोने की बढ़ती मांग के साथ-साथ धोखाधड़ी और नकली सोने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं. बहुत से लोग सिर्फ वजन या चमक देखकर सोना असली मान लेते हैं, जबकि अब नकली गहने भी असली जैसे ही दिखाई देते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 10 Oct 2025 09:40 AM (IST)
आजकल सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं. चाहे शादी-ब्याह हो, कोई त्यौहार या फिर निवेश का मौका, लोग चाहते हैं कि उनका पैसा सुरक्षित जगह लगे और सोने से बेहतर ऑप्शन कम ही हैं. लेकिन बढ़ती मांग के साथ-साथ धोखाधड़ी और नकली सोने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं. बहुत से लोग सिर्फ वजन या चमक देखकर सोना असली मान लेते हैं, जबकि अब नकली गहने भी असली जैसे ही दिखाई देते हैं. ऐसे में असली और नकली सोने की पहचान करना बहुत जरूरी हो गया है. अब आप कुछ आसान तरीकों से घर बैठे ही सोने की क्वालिटी जांच सकते हैं, और ये जान सकते हैं कि आपने जो सोना खरीदा है वो असली है या नहीं. तो चलिए जानते हैं कि घर बैठे-बैठे कैसे  चेक करें कि बाजार से जो सोना खरीदा वह असली या नकली. 

घर बैठे कैसे पता करें कि सोना असली है या नकली?
अब आपको ज्वैलर के पास जाकर ही हर बार सोने की जांच कराने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान घरेलू तरीकों से आप खुद भी इसकी जांच कर सकते हैं. 

1. हॉलमार्क देखकर पहचाने - हॉलमार्क देखना सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका है. हॉलमार्क एक सरकारी प्रमाण होता है जो बताता है कि सोना कितने प्रतिशत प्योर है. भारत में BIS हॉलमार्क को प्रमाणित करता है. अगर गहने में हॉलमार्क नहीं है, तो वह नकली या मिलावटी हो सकता है. 

2. चुंबक  से करें जांच -ये एक आसान घरेलू ट्रिक है. सोना एक गैर-चुंबकीय धातु है. अगर आप गहनों के पास चुंबक ले जाएं और वह खिंचने लगे, तो समझ जाइए उसमें मिलावट है. अगर चुंबक कोई असर नहीं करता, तो गहना असली हो सकता है. 

3. पानी में डुबोकर जांचें - घर बैठे असली या नकली सोना जांचने के लिए एक बर्तन में साफ पानी भरें और उसमें गहना डालें. असली सोना भारी होता है, इसलिए वह पानी में डूब जाता है. अगर गहना तैरने लगे, तो वह नकली या मिलावटी हो सकता है. 

4. सिरके से जांच करें -  असली या नकली सोना जांचने के लिए  ज्वेलरी पर 2-3 बूंद सिरका डालें. अगर उसका रंग बदलने लगे, तो उसमें मिलावट है. अगर कोई बदलाव नहीं होता, तो गहना असली हो सकता है. 

5. सिरेमिक प्लेट पर रगड़ कर जांचें - घर बैठे असली या नकली सोना जांचने के लिए एक अनपॉलिश्ड सफेद सिरेमिक प्लेट लें. गहने को हल्के हाथ से उस पर रगड़ें. अगर गहने से सुनहरी लाइन निकलती है, तो वह असली है और काली लाइन निकले तो नकली है. 

6.  कैरेट से समझें सोने की क्वालिटी - सोने की क्वालिटी कैरेट में मापी जाती है. जैसे 24 कैरेट सोना 99.9 प्रतिशत शुद्ध, लेकिन बहुत मुलायम होता है. इसका यूज ज्यादातर सिक्कों और बार में होता है. वहीं 22 कैरेट सोना 91.6  प्रतिशत शुद्ध ज्वैलरी के लिए आदर्श होता है. 18 कैरेट और 14 कैरेट सोना में सोने के साथ अन्य धातुएं ज्यादा मिलाई जाती हैं, जिससे ये सस्ता और थोड़ा कम शुद्ध होता है. कैरेट गहनों पर लिखा होता है, इसलिए खरीदते समय जरूर जांचें. 

यह भी पढ़ें: Home Construction Cost: GST कटौती के बाद कितना सस्ता हो गया सरिया, जानें अब घर बनवाने में बचेगा कितना पैसा?

Published at : 10 Oct 2025 09:40 AM (IST)
