हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीघर बैठे बनवाएं बच्चों का PAN कार्ड, ऑनलाइन घर से करें अप्लाई

घर बैठे बनवाएं बच्चों का PAN कार्ड, ऑनलाइन घर से करें अप्लाई

Children PAN Card: बच्चों का PAN कार्ड अब घर बैठे आसानी से बनवाया जा सकता है. ऑनलाइन फॉर्म भरें, जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें और e-KYC पूरा करके मिनटों में अप्लाई कर दें.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 24 Mar 2026 03:34 PM (IST)
Preferred Sources

Children PAN Card: आजकल बच्चों के नाम पर फाइनेंशियल प्लानिंग करना आम हो गया है. लोग शुरू से ही सेविंग और इन्वेस्टमेंट की सोच रखते हैं. जिससे आगे चलकर बच्चे का फ्यूचर सिक्योर रहे. ऐसे में PAN कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट बन जाता है. अक्सर लोग इसे सिर्फ बड़ों से जोड़कर देखते हैं. लेकिन सच यह है कि बच्चों का PAN कार्ड भी उतना ही काम का होता है. चाहे आप म्यूचुअल फंड, FD या सरकारी स्कीम में पैसा लगाना चाहते हों बच्चे का PAN कार्ड होना जरूरी है.

अच्छी बात यह है कि अब इसके लिए कहीं लाइन में लगने या एजेंट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है और आप इसे घर बैठे आसानी से पूरा कर सकते हैं. बस सही जानकारी और डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए. प्रोसेस काफी आसान है थोड़ा ध्यान देने से काम मिनटों में निपट जाता है.

बच्चों का PAN कार्ड क्यों जरूरी है?

PAN कार्ड अब सिर्फ फॉर्मलिटी नहीं रहा. यह बच्चों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड को क्लियर और व्यवस्थित रखता है और भविष्य में कई काम आसान करता है.

  • म्यूचुअल फंड, शेयर और FD में निवेश के लिए जरूरी.
  • सरकारी स्कीम और स्कॉलरशिप में फायदा मिलता है.
  • बच्चे का फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्लियर और व्यवस्थित रहता है.

इससे बच्चे का फ्यूचर प्लानिंग आसान हो जाती है और आगे चलकर बैंकिंग या टैक्स से जुड़े किसी भी प्रोसेस में दिक्कत नहीं आती.

यह भी पढ़ें: भाग्य लक्ष्मी योजना का फायदा कैसे उठा सकते हैं यूपी के लोग, दो लाख का तोहफा देती है सरकार

कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?

ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें. जिससे प्रोसेस स्मूथ और टाइम बचाने वाला रहे.

  • जन्म प्रमाण पत्र: बच्चे की उम्र और पहचान साबित करने के लिए.
  • बच्चे का आधार कार्ड: ऑनलाइन KYC के लिए जरूरी.
  • माता/पिता का आधार कार्ड और सिग्नेचर: पहचान और एड्रेस वेरिफाई करने के लिए.
  • दो पासपोर्ट साइज फोटो: भविष्य में PAN अपडेट के लिए.

इन डॉक्यूमेंट्स को पहले से डिजिटल फॉर्म में तैयार रखने से एप्लीकेशन सबमिट करने में देरी का सामना नहीं करना पड़ता.

घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

ऑनलाइन अप्लाई करना बेहद आसान और स्टेप-बाय-स्टेप है. जिसे घर बैठे मिनटों में पूरा किया जा सकता है:

  • NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और ‘Apply Online’ चुनें.
  • ‘New PAN – Indian Citizen (Form 49A)’ और ‘Individual’ कैटेगरी सिलेक्ट करें.
  • बच्चे की डिटेल्स भरें, माइनर होने का ऑप्शन चुनें और माता/पिता की जानकारी भरें.
  • सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.
  • नेट बैंकिंग या डेबिट/क्रेडिट कार्ड से 107 रुपये फीस जमा करें.
  • OTP के जरिए e-KYC प्रोसेस पूरा करें.
  • आखिर में रसीद डाउनलोड कर लें.

बस इतना करने के बाद आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा और PAN कार्ड प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी.

यह भी पढ़ें: मजदूरों को 5 किलो वाला LPG सिलेंडर देगी सरकार, इसके लिए कैसे मिलेगा कनेक्शन?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 24 Mar 2026 03:29 PM (IST)
Tags :
Utility News Pan Card Rule PAN CARD
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
घर बैठे बनवाएं बच्चों का PAN कार्ड, ऑनलाइन घर से करें अप्लाई
घर बैठे बनवाएं बच्चों का PAN कार्ड, ऑनलाइन घर से करें अप्लाई
यूटिलिटी
25 दिन होने के बाद भी बुक नहीं हो रहा LPG सिलेंडर, यहां कर सकते हैं शिकायत
25 दिन होने के बाद भी बुक नहीं हो रहा LPG सिलेंडर, यहां कर सकते हैं शिकायत
यूटिलिटी
मजदूरों को 5 किलो वाला LPG सिलेंडर देगी सरकार, इसके लिए कैसे मिलेगा कनेक्शन?
मजदूरों को 5 किलो वाला LPG सिलेंडर देगी सरकार, इसके लिए कैसे मिलेगा कनेक्शन?
यूटिलिटी
Kitchen Sink Drain: जाम हो गई है किचन की सिंक, इस तरीके से झट से बाहर निकल जाएगा कचरा
जाम हो गई है किचन की सिंक, इस तरीके से झट से बाहर निकल जाएगा कचरा
Advertisement

वीडियोज

Renault Kiger : 10,000 Plus km Ownership Review | Auto Live
Mahindra XEV 9S vs Kia Carens Clavis EV | Best 7 Seater EV? | Comparison | Auto Live
Sansani: महायुद्ध में हमले का बदलता खेल ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Viral Video: चाट खाने से पहले सावधान! वीडियो ने उड़ाए होश | ABP News
Chitra Tripathi: US की 'एपिक फ्यूरी' या Trump की 'ब्लाइंड फ्यूरी'? | Iran Israel War | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delimitation In Lok Sabha: किस राज्य में कितनी बढ़ेंगी लोकसभा सीटें, टॉप पर कौन? ये रही पूरी लिस्ट
किस राज्य में कितनी बढ़ेंगी लोकसभा सीटें, टॉप पर कौन? ये रही पूरी लिस्ट
महाराष्ट्र
मिडिल ईस्ट युद्ध: PM मोदी के भाषण पर संजय राउत का बड़ा बयान, 'आपको पंडित नेहरू का...'
मिडिल ईस्ट युद्ध: PM मोदी के भाषण पर संजय राउत बोले, 'आपने शांति और विकास को कहां छुपाकर रखा है'
इंडिया
स्थाई कमीशन नहीं पा सकीं महिला अधिकारियों के लिए बड़ी राहत, SC का आदेश- सभी को पेंशन....
स्थाई कमीशन नहीं पा सकीं सैन्य महिला अधिकारियों के लिए बड़ी राहत, SC का आदेश- सभी को पेंशन....
क्रिकेट
BCCI से टक्कर लेकर PCB होने वाला है बर्बाद! खिलाड़ियों ने कहा - PSL खेलेंगे लेकिन पहले पैसा बढ़ाओ
BCCI से टक्कर लेकर PCB होने वाला है बर्बाद! खिलाड़ियों ने कहा - PSL खेलेंगे लेकिन पहले पैसा बढ़ाओ
भोजपुरी सिनेमा
‘पवन सिंह के खिलाफ़ मैंने कंप्लेन नहीं की,’ अंजलि राघव ने बताया किस वजह से पहुंची महिला आयोग
‘पवन सिंह के खिलाफ मैंने कंप्लेन नहीं की,’ अंजलि राघव ने बताया किस वजह से पहुंची महिला आयोग
विश्व
Iranian President Pezeshkian: ट्रंप के शांति वाले मैसेज पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का बड़ा बयान, बोले- 'सैनिकों के हाथों को...'
ट्रंप के शांति वाले मैसेज पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का बड़ा बयान, बोले- 'सैनिकों के हाथों को...'
यूटिलिटी
31 मार्च से पहले ये 5 जरूरी काम पूरे कर लें, नहीं तो बाद में हो सकती है परेशानी
31 मार्च से पहले ये 5 जरूरी काम पूरे कर लें, नहीं तो बाद में हो सकती है परेशानी
ट्रेंडिंग
जिसे समझा पेड़ की जड़ वो निकला अजगरों का झुंड, पत्थर मारते ही आदमखोरों में आई जान, खौफनाक वीडियो वायरल
जिसे समझा पेड़ की जड़ वो निकला अजगरों का झुंड, पत्थर मारते ही आदमखोरों में आई जान, खौफनाक वीडियो वायरल
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget