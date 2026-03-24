घर बैठे बनवाएं बच्चों का PAN कार्ड, ऑनलाइन घर से करें अप्लाई

Children PAN Card: आजकल बच्चों के नाम पर फाइनेंशियल प्लानिंग करना आम हो गया है. लोग शुरू से ही सेविंग और इन्वेस्टमेंट की सोच रखते हैं. जिससे आगे चलकर बच्चे का फ्यूचर सिक्योर रहे. ऐसे में PAN कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट बन जाता है. अक्सर लोग इसे सिर्फ बड़ों से जोड़कर देखते हैं. लेकिन सच यह है कि बच्चों का PAN कार्ड भी उतना ही काम का होता है. चाहे आप म्यूचुअल फंड, FD या सरकारी स्कीम में पैसा लगाना चाहते हों बच्चे का PAN कार्ड होना जरूरी है.

अच्छी बात यह है कि अब इसके लिए कहीं लाइन में लगने या एजेंट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है और आप इसे घर बैठे आसानी से पूरा कर सकते हैं. बस सही जानकारी और डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए. प्रोसेस काफी आसान है थोड़ा ध्यान देने से काम मिनटों में निपट जाता है.

बच्चों का PAN कार्ड क्यों जरूरी है?

PAN कार्ड अब सिर्फ फॉर्मलिटी नहीं रहा. यह बच्चों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड को क्लियर और व्यवस्थित रखता है और भविष्य में कई काम आसान करता है.

म्यूचुअल फंड, शेयर और FD में निवेश के लिए जरूरी.

सरकारी स्कीम और स्कॉलरशिप में फायदा मिलता है.

बच्चे का फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्लियर और व्यवस्थित रहता है.

इससे बच्चे का फ्यूचर प्लानिंग आसान हो जाती है और आगे चलकर बैंकिंग या टैक्स से जुड़े किसी भी प्रोसेस में दिक्कत नहीं आती.

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कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?

ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें. जिससे प्रोसेस स्मूथ और टाइम बचाने वाला रहे.

जन्म प्रमाण पत्र: बच्चे की उम्र और पहचान साबित करने के लिए.

बच्चे का आधार कार्ड: ऑनलाइन KYC के लिए जरूरी.

माता/पिता का आधार कार्ड और सिग्नेचर: पहचान और एड्रेस वेरिफाई करने के लिए.

दो पासपोर्ट साइज फोटो: भविष्य में PAN अपडेट के लिए.

इन डॉक्यूमेंट्स को पहले से डिजिटल फॉर्म में तैयार रखने से एप्लीकेशन सबमिट करने में देरी का सामना नहीं करना पड़ता.

घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

ऑनलाइन अप्लाई करना बेहद आसान और स्टेप-बाय-स्टेप है. जिसे घर बैठे मिनटों में पूरा किया जा सकता है:

NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और ‘Apply Online’ चुनें.

‘New PAN – Indian Citizen (Form 49A)’ और ‘Individual’ कैटेगरी सिलेक्ट करें.

बच्चे की डिटेल्स भरें, माइनर होने का ऑप्शन चुनें और माता/पिता की जानकारी भरें.

सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.

नेट बैंकिंग या डेबिट/क्रेडिट कार्ड से 107 रुपये फीस जमा करें.

OTP के जरिए e-KYC प्रोसेस पूरा करें.

आखिर में रसीद डाउनलोड कर लें.

बस इतना करने के बाद आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा और PAN कार्ड प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी.

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