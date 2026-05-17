Cheapest Cosmetic Market: हर लड़की और महिला चाहती है कि उसके पास अच्छा मेकअप कलेक्शन हो, क्योंकि मेकअप से उनकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं, लेकिन आज के महंगाई में मेकअप के रेट भी आसमान छू रहे हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी पसंद का सामान नहीं खरीद पाते हैं. ऐसे में सोचिए अगर आपको 2 रुपये में लिपस्टिक और 5 रुपये का काजल मिल जाए तो कैसा रहेगा? सुनने में जरूर आपको अजीब लग रहा है, लेकिन दिल्ली में एक ऐसी मार्केट है जहां मेकअप का सामान काफी सस्ता मिल जाता है.

ये है दिल्ली का सबसे सस्ता कॉस्मेटिक मार्केट

अगर बात करें मार्केट की तो दिल्ली में सबसे बेस्ट जगह है सदर बाजार, यहां हर चीज बहुत ही कम रेट में आसानी से मिल जाती है. सदर बाजार दिल्ला का सबसे बड़ा थोक बाजार माना जाता है. यह बाजार सस्ते और किफायती सामान के लिए बेहद मशहूर है. यहां आपको मेकअप का लगभग सारा सामान बेहद कम कीमत में मिल जाता है. अगर बात करें रेट की तो यहां 2, 5 और 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक में लिपस्टिक, काजल और दूसरे कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आसानी से मिल जाते हैं.

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बड़े ब्रांड्स का भी मिलता है सामान

खास बात तो यह है कि यहां पर Blue Heaven और Swiss Beauty जैसे कई पॉपुलर ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं. इसके अलावा लोकल ब्रांड्स के भी ढेरों ऑप्शन यहां मौजूद हैं. आपको यहां अलग-अलग शेड्स और डिजाइन में कई तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जैसे...

लिक्विड लिपस्टिक

काजल पेंसिल

आईलाइनर

नेल पेंट

मेकअप किट

थोक में खरीदना पड़ता है सामान

ध्यान रहें कि सदर बाजार थोक बाजार है तो यहां कई दुकानदार दर्जन या पूरे बॉक्स के हिसाब से सामान बेचते हैं. ऐसे में 2 रुपये वाला सामान आपको एक पीस में शायद न मिले, लेकिन थोक में खरीदने पर भी काफी सस्ती पड़ती है.

खरीदारी करते समय इन बातों का रखें ध्यान

प्रोडक्ट की क्वालिटी जरूर चेक करें

ब्रांडेड सामान की कॉपी से सावधान रहें

सीधे दुकानदार से बात करें

दलालों या बिचौलियों से बचें

रेट अच्छे से पूछकर ही खरीदें

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इस समय खुलता है बाजार

सदर बाजार आमतौर पर सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच खुलता है. वहीं शाम में 7 बजे से 8 बजे तक बाजार बंद हो जाता है. इसके साथ ही रविवार को बाजार की ज्यादातर दुकाने खुली रहती हैं तो अगर आप भी कम रेट में सामान खरीदना चाहते हैं तो सदर बाजार आपके लिए एक बेहदर ऑप्शन है.