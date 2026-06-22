Bengal DA Hike: बंगाल में महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब कर्मचारियों को कितनी सैलरी मिलेगी? समझें पूरा गणित
West Bengal DA Hike: पश्चिम बंगाल सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देते हुए DA में 20% बढ़ोतरी का ऐलान किया है. नई दर से महंगाई भत्ता 18% से बढ़कर 38% हो गया है.
Bengal Salary Hike: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत की खबर दी है. सरकार ने बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में भारी बढ़ोतरी का फैसला लिया है. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने महंगाई भत्ते में 20 फीसदी इजाफे का ऐलान किया है.
इस 20% के नई बढ़ोतरी के बाद राज्य कर्मचारियों को मिल रहा महंगाई भत्ता 18% से बढ़कर अब 38% हो जाएगा. जानकारी के मुताबिक, कर्मचारी संगठन लंबे समय से डीए बढ़ाने की मांग कर रहे थे. ऐसे में सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में ज्यादा फायदा देखने को मिल सकता है. सरकार द्वारा यह नई डीए दर एक अक्टूबर से लागू होगी.
बेसिक पे के आधार पर होती है गणना
महंगाई भत्ता (डीए) की गणना ज्यादातर कर्मचारी के बेसिक पे के आधार पर की जाती है. यानी जिस कर्मचारी का बेसिक पे जितना ज्यादा होगा, डीए बढ़ने पर उसकी सैलरी में इजाफा भी उतनी ही ज्यादा होगी.
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30 हजार बेसिक पे वाले कर्मचारी की सैलरी में कितना बदलाव?
|भत्ते और सैलरी कंपोनेंट
|पुराने 18% DA पर
|नए 38% DA पर
|Basic Pay (मूल वेतन)
|30000
|30000
|HRA (12%)
|3600
|3600
|Medical Allowance
|500
|500
|Dearness Allowance (DA)
|5400 (18% के हिसाब से)
|
11400 (38% के हिसाब से)
|कुल ग्रॉस सैलरी (Gross Salary)
|39500
|45500
50 हजार बेसिक पे वाले कर्मचारी की सैलरी में कितना बदलाव?
|भत्ते और सैलरी कंपोनेंट
|पुराने 18% DA पर (पहले)
|
नए 38% DA पर (अब)
|Basic Pay (मूल वेतन)
|50000
|50000
|HRA (Basic का 12%)
|6000
|6000
|Medical Allowance
|500
|500
|Dearness Allowance (DA)
|9000 (18%)
|19000 (38%)
|कुल ग्रॉस सैलरी (Gross Salary)
|65500
|75500
एक लाख बेसिक पे वाले कर्मचारी की सैलरी में कितना बदलाव?
|भत्ते और सैलरी कंपोनेंट
|पुराने 18% DA पर
|नए 38% DA पर
|Basic Pay (मूल वेतन)
|1,00,000
|1,00,000
|HRA (Basic का 12%)
|12,000
|12,000
|Medical Allowance
|500
|500
|Dearness Allowance (DA)
|18,000 (18%)
|38,000 (38%)
|कुल ग्रॉस सैलरी (Gross Salary)
|1,30,500
|1,50,500
जिन कर्मचारियों का बेसिक पे इससे ज्यादा है, उन्हें डीए बढ़ने का फायदा भी उसी हिसाब से ज्यादा प्राप्त होगा. हालांकि, ग्रॉस सैलरी में आपको बढ़ोतरी दिख सकती हैं, लेकिन आपके हाथ में आने वाली रकम (इन-हैंड सैलरी) PF, प्रोफेशनल टैक्स और अन्य कटौतियों के बाद तय की जाएगी.