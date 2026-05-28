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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीनमो भारत से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, पीक आवर्स में चलेंगी 18 अतिरिक्त ट्रेनें, घटा वेटिंग टाइम

नमो भारत से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, पीक आवर्स में चलेंगी 18 अतिरिक्त ट्रेनें, घटा वेटिंग टाइम

Delhi-Meerut Namo Bharat: दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पीक आवर्स में अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स शुरू की गई हैं. इससे दैनिक यात्रियों को कम इंतजार करना पड़ेगा.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: Shelja Pandey | Updated at : 28 May 2026 12:50 PM (IST)
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  • गर्मी, जाम से राहत, पर्यावरण को भी फायदा पहुंचा रही।

Delhi-Meerut Namo Bharat: दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर लगातार बढ़ रही यात्रियों की संख्या को देखते हुए एनसीआरटीसी ने पीक आवर्स में ट्रेनों की संख्या फिर बढ़ा दी है. अब सराय काले खां से मेरठ साउथ के बीच नमो भारत की 10 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स चलाई जाएंगी. इससे पहले भी पिछले सप्ताह 8 अतिरिक्त ट्रिप्स जोड़ी गई थीं. नई व्यवस्था का उद्देश्य यात्रियों को अधिक सुविधा देना, प्रतीक्षा समय कम करना और सफर को अधिक सुगम बनाना है.

सुबह और शाम के व्यस्त समय में बढ़ाई गई सेवाएं

नई समय-सारिणी के अनुसार सुबह के पीक आवर्स में 7 बजे से 11:30 बजे तक 10 अतिरिक्त ट्रिप्स उपलब्ध रहेंगी. वहीं शाम के व्यस्त समय में 5 बजे से 8:30 बजे के बीच 8 अतिरिक्त ट्रेन फेरे संचालित किए जाएंगे. कुल मिलाकर 18 नई ट्रिप्स के जुड़ने से यात्रियों को ज्यादा ट्रेनें मिलेंगी और सीट उपलब्धता भी बेहतर होगी.

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दैनिक यात्रियों और छात्रों को मिलेगा बड़ा लाभ

एनसीआरटीसी के इस फैसले से रोजाना ऑफिस आने-जाने वाले लोगों, विद्यार्थियों और नियमित यात्रियों को सबसे अधिक राहत मिलने की उम्मीद है. बढ़ी हुई ट्रेन फ्रीक्वेंसी से यात्रियों का इंतजार कम होगा और सफर पहले की तुलना में अधिक आरामदायक बन सकेगा.

हर दिन करीब एक लाख यात्री कर रहे हैं सफर

दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. वर्तमान में लगभग एक लाख यात्री प्रतिदिन इस सेवा का उपयोग कर रहे हैं. यह आंकड़ा दर्शाता है कि लोग तेज, सुरक्षित, विश्वसनीय और आरामदायक क्षेत्रीय परिवहन के रूप में नमो भारत को तेजी से अपना रहे हैं.

भीषण गर्मी में राहत का भरोसेमंद साधन बनी नमो भारत

दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ सहित कई इलाकों में तापमान करीब 45 डिग्री तक पहुंच रहा है और लू जैसी स्थिति बनी हुई है. ऐसे समय में पूर्णतः वातानुकूलित नमो भारत ट्रेनें यात्रियों को झुलसाने वाली गर्मी से राहत देने के साथ आरामदायक यात्रा का विकल्प प्रदान कर रही हैं.

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सड़क जाम से राहत और पर्यावरण को भी फायदा

पीक आवर्स के दौरान सड़क मार्ग पर बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक जाम के बीच नमो भारत यात्रियों के लिए तेज और सुविधाजनक विकल्प बनकर उभरी है. यह सेवा न केवल निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने में मदद कर रही है, बल्कि पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को भी बढ़ावा दे रही है.

हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग की अपील के बीच एनसीआरटीसी की यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है. यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए संस्था लगातार नमो भारत सेवाओं को मजबूत करने में जुटी है. पीक आवर्स में ट्रेन ट्रिप्स की बढ़ोतरी को एनसीआर क्षेत्र में सतत और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

Published at : 28 May 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
Utility News INDIAN RAILWAYS Delhi-Meerut Namo Bharat
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