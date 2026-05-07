5 Star AC vs Inverter AC: देशभर में बढ़ती गर्मी के बीच एयर कंडीशनर (AC) इस समय सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है. लोग बाजारों में एसी खरीदने भी पहुंच रहे हैं, लेकिन बहुत सारे एसी के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा एसी खरीदना चाहिए. ऐसा एसी जो बिजली भी बचाए और गर्मी से भी बचाए. इस समय बाजार में दो तरह के एसी सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं पहला है 5-स्टार AC और दूसरा है इनवर्टर एसी.

अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि इन दोनों में से कौन सा एसी खरीदना चाहिए. तो पहले यहां इन दोनों के फायदे और नुकसान जान लें, इसके बाद ही फैसला करें.

ये भी पढ़ें: Hantavirus: हंतावायरस अलर्ट! क्या फ्लाइट्स लेने पर है कोई बैन? ट्रैवल इंश्योरेंस का रखें ध्यान, पढ़ें जरूरी जानकारी

5 स्टार AC के बारे में

5 स्टार एसी बरसों से लोगों की पहली पसंद हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ये बिजकी की ज्यादा बचत करते हैं. आइये बताते हैं इसके कुछ प्रमुख फायदे:

5-स्टार AC बिजली बचत के आधार पर दी जाने वाली रेटिंग है.

ये रेटिंग ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) तय करता है.

5-स्टार AC कम बिजली खर्च करता है, जिससे लंबे समय में बिजली बिल कम आता है.

ये उन लोगों के लिए बेहतर माना जाता है जो रोज कई घंटों तक AC चलाते हैं.

इसकी शुरुआती कीमत नॉर्मल AC की तुलना में थोड़ी ज्यादा होती है.

इनवर्टर AC के बारे में

इनवर्टर एसी आधुनिक तकनीक से बनाए गए एसी हैं, जिनको इन दिनों लोग लेना बहुत पसंद कर रहे हैं. आइये जानते हैं इनवर्टर एसी के बारे में:

इन्वर्टर AC आधुनिक तकनीक पर काम करता हैं.

इसमें कंप्रेसर जरूरत के हिसाब से अपनी स्पीड कम-ज्यादा करता है.

इससे कमरे का तापमान स्थिर रहता है और बिजली की खपत कम होती है.

इन्वर्टर AC कम आवाज करता है और तेजी से कूलिंग भी देता है.

इसकी मरम्मत और सर्विस का खर्च नॉर्मल AC की तुलना में थोड़ा ज्यादा हो सकता है.

ये भी पढ़ें: PM Bijli Yojana: 300 यूनिट फ्री बिजली दे रही सरकार, आज ही करें आवेदन, झुलसाती गर्मी में भी चलेंगे पंखें-कूलर

कौन सा AC खरीदना है बेस्ट?

अगर आप इन दोनों में से कौन सा एसी लें, ये सोच रहे हैं तो हम आपको सुझाव देंगे कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से चुनाव करें. जैसे यदि आपको लंबे समय तक AC इस्तेमाल करना है, तो 5-स्टार इन्वर्टर AC सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है. इसमें बिजली बचत और बेहतर कूलिंग दोनों फायदे मिलते हैं. तो वहीं अगर आपको कम बजट में एसी चाहिए तो आप 3-स्टार इन्वर्टर AC भी ले सकते हैं.

